Dudlík oceníte v letadle, ale může pokazit kojení

Hlavní výhodou dudlíků je uklidnění dítěte. I ti, co se snaží dudlíkům vyhnout, po nich občas sáhnou, pokud má dítě koliku a je k neutišení. Zklidnění dítěti umožní usnout a vy se můžete po mnoha hodinách pláče aspoň na chvilku vyspat.

Do letadla dudlík vezměte

Dudlík byste neměli zapomenout přibalit, pokud plánujete s dítětem cestovat letadlem. "Já se snažím dítěti dudlík moc nedávat, ale protože s manželem bydlíme v zahraničí a pravidelně létáme za příbuznými do Čech a na Slovensko, pořídili jsme si jeden cestovní dudlík. Poradila nám to kamarádka potápěčka, která podobný pohyb čelisti používá k vyrovnání nepříjemného tlaku v uších při ponoru. Když vidíme, že se schyluje k pláči, dostane syn dudlík a uleví si tím," popisuje Soňa, která kromě cestování svému sedmiměsíčnímu synkovi dudlík nedává.

Zastánci dudlíků také argumentují prevencí proti syndromu náhlého úmrtí dítěte. Podle posledních výzkumů se zdá, že šidítko v puse pomáhá regulovat srdeční činnost a výkyvy krevního tlaku miminka.

Nepřítel kojení?

Jak správně používat dudlík - Pokuste se vydržet bez dudlíku několik prvních týdnů, než se ustálí kojení. - Nenabízejte dítěti dudlík jako první prostředek k uklidnění, zkuste vymyslet jiné alternativy jako chování, houpání, zpívání... - Nezapomínejte dudlíky pravidelně mýt a sterilizovat a při známkách opotřebení je vyhoďte. - Nikdy dudlík do ničeho nenamáčejte. - V šesti měsících omezte dudlík pouze na uspávání a kolem deseti měsíců začněte s jeho koncem. Nejpozději se ho zbavte na první narozeniny.

Svou baterii argumentů mají i odpůrci dudlíků. Obavy vzbuzují dudlíky zejména u kojících matek. U kojeného dítěte může používáním šidítka (nebo lahvičky s mlékem s nevhodnou savičkou) vzniknout tzv. bradavkové zmatení. Dítě si neumí poradit s tím, jak odlišně se chová dudlík oproti bradavce při kojení a špatně se krmí. Vědci prokázali souvislost mezi cucáním šidítek a kratším obdobím výhradního kojení dítěte. Není zatím ale prokázáno, zda jsou dudlíky důvodem, nebo řešením problémů. Citlivost na bradavkové zmatení je u každého dítěte jiná, záleží i na jeho celkovém apetitu a energičnosti.

Do roka a do dne

Některé matky v tom ale mají jasno a jsou zapřisáhlé odpůrkyně dudlíků. "První dítě jsem kojila naprosto bez problémů, ale druhému tchyně ještě v porodnici doslova narvala do pusy dudlík. S kojením začaly být problémy a nakonec jsem musela mléko odstříkávat a podávat dítěti nejprve stříkačkou a pak lahvičkou. Prso už pak syn prostě odmítal, i když jsme zkoušeli všechno možné," vypráví Jana, k jejímuž třetímu dítěti nesmí dudlík ani na metr.

Problém nastává zejména ve chvíli, kdy používá dítě dudlík moc dlouho, "Neodstraníme-li je ale včas, dochází ke vzniku tzv. otevřeného skusu, kdy dítě sice skousne na zadní zuby, ale mezi předními zuby zůstává nedokousnutá mezera. Zuby navíc putují do předkusu, lidově řečeno koukají směrem dopředu ven z pusy. Kromě estetiky to má dopad na vývoj obličejových kostí a mluvení," vysvětluje zubní lékař Adam Šíma. Dudlík nesmí bránit prořezávání zubů, a proto je nejvhodnější se ho zbavit před prvním rokem dítěte. Později by také mohl komplikovat vývoj řeči a způsobit třeba šišlání.

Mezi silné argumenty proti dudlíkům patří i výzkum, který potvrzuje, že časté a pravidelné používání způsobuje větší riziko zánětu středního ucha. Děti zánětem trpí většinou až po šesti měsících věku a do té doby by jej neměl způsobovat.

Na namáčení zapomeňte

Pokud budete dudlík používat, měli byste se rozhodně vyhnout namáčení do medu nebo čehokoliv jiného. "Tento zlozvyk maminkám sice usnadňuje práci s uspáváním potomka, ale bohužel dochází ke vzniku dětských zubních kazů až stavu takzvaných medových zubů. Kvůli přítomnosti jednoduchých cukrů zůstávajících v ústech celou noc se u málo mineralizovaných dočasných zubů objevují mimořádně rychle postupující mnohočetné kazy. Ty navíc velmi rychle postupují a špatně se ošetřují. V extrémních případech, které bohužel vůbec nejsou vzácné, zuby zcela přijdou o korunky a v ústech zůstávají pouze černé kořeny nebo torza zubů vypadající doslova jako ohořelé františky," varuje doktor Šíma.

Lámete si hlavu nad tím, jaký tvar dudlíku zvolit? Možná je to zbytečné, protože spousta dětí má rádo pouze tvar připomínající žárovku a zkosené dudlíky jim vypadávají z pusy nebo je rovnou vyplivnou. Přestože některé dudlíky jsou označovány jako ortodontické, nejlepší službu zubům dítěte uděláte tím, že ho cumlání odnaučíte.

Jak se dudlíku zbavit?

Hodně záleží na povaze dětí i rodičů – na některé děti funguje příklad starších sourozenců nebo jiných dětí, u jiných se dudlík "ztratí", někteří rodiče si vezmou na pomoc čerta nebo ježibabu. Fantazii se meze nekladou.

"Jako malá jsem prý jednou slyšela strašné rány, které se ozývaly sídlištěm, jak někdo klepal koberec. Vyděšeně jsem koukla na mamku a ta mi řekla, že je to čarodějnice, která hledá velké děti s dudlíkem. Okamžitě jsem si ho vyndala z pusy a už o něm nikdy nebyla řeč," směje se Isabela nad historkou ze svého dětství.

Rozhodně ale neotálejte s odložením šidítka po prvních narozeninách dítěte, v tu dobu je totiž sací reflex dítěte oslaben. Zubaři také rozhodně varují před nahrazením dudlíku sladkostmi, zkuste namísto bonbonů odměňovat dítě třeba samolepkami. A nezapomínejte, že ani po skončení cumlání šidítka nemusí být všemu konec. "Rozhodně je třeba věnovat pozornost případným novým zlozvykům nahrazujícím dudlík, například dumlání palce nebo vtahování rtů mezi přední zuby," radí zubní lékař.