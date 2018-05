Panenství prodala za 30 milionů, s kupcem prý bude randit dál

I samotný název společnosti, která aukce dívčích panenství zprostředkovává, odkazuje na Popelku - jmenuje se Cinderella Escorts. Zámožní zájemci mohou online soutěžit o panenství několika desítek dívek. Stačí, když svoje soupeře přeplatí v dražbě.



Jednou z takových Popelek byla i Jasmine. „Vyrostla jsem ve velmi pobožné rodině a chtěla jsem se sexem počkat až po svatbě. Panenství pro mě hodně znamená, ale já i moje rodina máme velké výdaje. Hlavně za dům a za auto,“ popsala na začátku dražby dvacetiletá studentka z Paříže. „K tomu všemu bych ráda získala příležitost procestovat svět a taky založit vlastní byznys.“

Láska za desítky milionů?

Cena jejího panenství se vyšplhala na 1,2 milionu eur, tedy nějakých 30 milionů korun. Bankéř z newyorské Wall Street, který částku nabídl, prý v aukci porazil známého losangeleského DJe i realitního mogula z Mnichova.

Jasmine už má setkání s kupcem za sebou. „Abych byla upřímná, na začátku jsem byla nervózní, ale nakonec se mi fakt líbil. Byl to opravdový gentleman,“ prohlásila. „Nechci zacházet do detailů, ale můžu prozradit, že se uvidíme znovu. Ještě je brzo mluvit o lásce, ale jeden druhému se líbíme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

„Její“ bankéř je podle jejích slov charizmatický a inteligentní; věkový rozdíl Jasmine nevadí, má prý ráda starší muže. Svého rozhodnutí tak prý nelituje. „Myslím, že většina lidí by se zachovala stejně. Kdyby mohli vrátit čas a dostat za svůj první sex milion eur, udělali by to.“

Zároveň si uvědomuje, že měla štěstí na kupce, ke kterému cítí sympatie. „Možná ten svět nakonec procestujeme spolu,“ říká.

Výběrové řízení a kontroverzní zkouška

Není zdaleka první ženou, která se svým panenstvím naložila podobně. Jen prostřednictvím Cinderella Escorts už ho vydražily desítky dívek. Mezi jejich klienty údajně patří i nejznámější hollywoodské celebrity nebo slavní sportovci. Jejich identitu společnost pochopitelně neodtajňuje. Nejdražší prý zatím bylo panenství Američanky Giselle, které podnikatel z Abú Zabí zaplatil dva a půl milionu eur, tedy víc než 60 milionů korun.

Všechny dívky, které jsou na webu „vystavené“, prošly složitým výběrovým řízením. Jeho součástí je i testování na pohlavní choroby, ale také kontroverzní lékařská zkouška, která má ověřit, zda je dívka opravdu panna. Podobným testům jsou dnes ženy vystavovány v celé řadě kultur – jenže v té naší už dávno víme, že neporušená panenská blána není důkazem panenství, a naopak: porušit se hymen může i při jiných aktivitách, než je pohlavní styk.

Tématu se podrobně věnují i dvě norské odbornice na sexualitu, Nina Brochmannová a Ellen Stokken Dahlová. Bořičky mýtů se odkazují mimo jiné na studii provedenou na 36 těhotných nezletilých dívkách. U 34 z nich lékaři nenalezli na hymenu důkazy penetrace.

„Takže pokud nevěříte ve 34 neposkvrněných početí, musíte uznat, že mýtus vzal za své. Prostě se nemůžete ženě podívat mezi nohy a vyčíst tam její sexuální historii,“ upozorňuje Stokken Dahlová.