Drastický svět diet

Vybrali jsem několik diet, které mohou být až nebezpečné. Dieta skládající se ze suchých a pitných dnů mohla mnohým připadat velmi lákavá.

No představte si to - litr vína k obědu, litr vína k večeři a svačinka sestávala z hrnce černé kávy s panákem pálenky. Po několika měsících však už musíte dietu rovnou vyměnit za protialkoholní léčbu.

Nebo například dieta vaječná, která předepisovala snůšku vajec uvařených natvrdo každý den. Přestala být zajímavá v okamžiku, kdy se přišlo na její přímou souvislost se stoupajícím cholesterolem.

A do třetice všeho dobrého dieta kontrastní - jeden den dvě kila jablek, druhý den samé maso, třetí den samý tuk.

Podobně strašlivá už na první pohled je dieta žokejská, první dva dny po dvou litrech čaje bez cukru, třetí den kilo mrkve, čtvrtý už bych čekala kilo ovsa, ale ne - jen kilo hovězího. Pátý a šestý den po dvou litrech mléka, sedmý a osmý po osmi vejcích a jedenáctý den dva litry červeného vína.

A pak také existují diety dělené, diety pro věčné mládí, diety proti stresu, diety jarní - abychom se vešly do toho, co nám slušelo před pěti lety. Letní, aby nám bylo dobře v těch nádherných malinkých plavkách. Podzimní, abychom mohly na ples, a zimní, abychom shodily to, co jsme snědly přes vánoční svátky.

Ke každé takové dietě patří předběžná hrůza, že ji budeme muset držet pořád. Tak to ano! Jestli chceme zůstat takhle líbezné, tak to je jediná jistota, co máme. Představa, že pěkně zhubneme a pak zase hurá na větrníčky, je mylná.

A proto si nevybírejte dietu z naší nabídky nebo takovou, která vás po zbytek života nutí k nepřirozeným až drastickým opatřením nebo k neustálým myšlenkám na ni. Když jste přibrala, tak asi není něco v pořádku. Rozumně to napravte a nechtějte se vracet k tomu, co vám škodilo.

Upravte svou životosprávu, jezte častěji a po menších porcích, zvyšte přísun zeleniny a ovoce, nezapomeňte na bílkoviny a vlákninu - to je nejlepší dieta, kterou můžete držet.