Dovolenou snů pořídíte i dva dny před odjezdem

Mají rádi klid, dostatek času na zpracovnání informací a svoje jisté a jsou za to ochotni také něco zaplatit.

Ale pokud patříte spíše k těm, kteří dneska nevědí ani to, co bude příští týden, natož aby jen vzdáleně tušili, kterých sedm dní v létě se jim podaří urvat na dovolenou, pak jste zřejmě ideálním klientem cestovní agentury nebo kanceláře, která nabízí zájezdy na poslední chvíli. Tedy pokud nechcete jet na dovolenou s partou zvíci dvou fotbalových mužstev nebo se sedmičlennou rodinou za doprovodu dvou psů.

„O poslední místa je často sváděn neuvěřitelně lítý boj,“ vysvětluje spolumajitelka cestovní agentury Last.cz Tereza Chylíková, která větším skupinám lidí čekání na Last minute příliš nedoporučuje.

PŘIZPŮSOBIVOST SE VYPLATÍ

„Výběr z nabídky zájezdů na poslední chvíli je naopak ideální variantou pro časově flexibilní klienty, kteří jsou schopni se maximálně přizpůsobit momentální nabídce,“ říká Tereza Chylíková. Takoví zákazníci mohou podle ní ušetřit 10 až 20 % z katalogové ceny zájezdu, a pokud koupí dovolenou opravdu jen několik dní před odjezdem, pak ještě mnohem více.

Je samozřejmě potřeba počítat s tím, že výběr lokalit, do kterých se v danou poslední chvíli můžete vypravit, je značně omezený, a tak máte mnohem větší šanci na uspokojení svých představ, pokud zkrátka chcete jet „k moři do Bulharska“, než když se upnete na „ten přerozkošný rodinný penzion v Primorsku, co tam byla loni kamarádčina teta a kde měli ta půvabná proutěná křesílka na terase a u bazénu palmu“.

CHCE TO JEN SE NEBÁT RISKOVAT

Třiatřicetiletá účetní Helena Kryštofová nedá na zájezdy na poslední chvíli dopustit: „Máme s manželem oba hodně exponovaná zaměstnání, a tak se o všem včetně dovolené rozhodujeme hodně narychlo. Loni jsme do Chorvatska odjížděli deset dní po nákupu zájezdu a všechno klaplo podle našich představ. Letos do toho jdeme znova a za ušetřené peníze si u moře koupíme víno a zmrzlinu,“ usmívá se.

I přesto, že jde o nákup se slevou, nemusíte se při pořizování zájezdu na poslední chvíli obávat, že budou zlevněné služby z kategorie partiových, že hotel bude špinavější a jídlo na švédských stolech okoralejší než obvykle. Ne že by se něco podobného nemohlo stát, ale zhruba se stejnou pravděpodobností jako u zájezdu zakoupeného s předstihem. I u Last minute je proto zapotřebí pečlivě si před podepsáním přečíst smluvní podmínky a informovat se, zda je například cestovka, se kterou jedete, pojištěna proti úpadku.

NEJRYCHLEJŠÍ VYHRÁVÁ

Na otázku, jak dlouho před plánovanou dovolenou je nejlepší začít se pídit po vhodném lastminutovém zájezdu, odpovídá Tereza Chylíková: „Záleží na tom, zda kladete na první místo jistotu nebo cenu a jestli se nebojíte riskovat, že přeberete. Ideální je průběžně sledovat třeba na internetu nabídku a přibližně dva týdny před odletem hledání patřičně zintenzivnit.“

Jakmile najdete zájezd podle svých představ, je třeba rychle se rozhodovat a jednat, protože za hodinu už může být pozdě. Jestliže však potřebujete odletět v konkrétním termínu, a ten ještě navíc spadá třeba do období svátků, pak Tereza Chylíková Last minute nedoporučuje.

„Naučila jsem se jezdit na Last minute zájezdy proto, že jako studentka nikdy nemám k dispozici moc peněz, ale s časem jsem na tom mnohem líp než třeba moji rodiče, kteří pracují a stěží se jim podaří domluvit se aspoň na jeden týden společné dovolené,“ prozrazuje své prázdninové know-how vysokoškolačka Lucie Mrázková z Hradce Králové.

„S kamarádkami jsme se vloni na dovolené v Itálii dohodly v deseti minutách a moc se nám tam líbilo. Jely jsme sice autobusem, ubytování bylo spíš skromné a jídlo jsme si musely vařit samy, ale jsme z koleje zvyklé na nepohodlí a přes den jsme stejně moc času v apartmánu nestrávily.“ Aktuální zájezdy na poslední chvíli si můžete vybírat u klasických cestovních kanceláří v jejich ,kamenných‘ obchodech, nejširší a nejaktuálnější nabídku však najdete na internetu. Stačí si ve vyhledávači zadat heslo ,zájezdy na poslední chvíli‘ nebo ,last minute‘ a pak už můžete brouzdat po jednotlivých stránkách a vyhledávat svůj pobyt podle mnoha kritérií, z nichž nejžádanější je určitě cena a destinace.

NA INTERNETU SI VYBERETE

Přes internet je také v mnoha případech možné provést rezervaci vybraného zájezdu nebo třeba získat doplňující informace, je také snadné elektronickou poštou zaslat odkaz příbuzným či kamarádům, se kterými svoji dovolenou plánujete. Je to každopádně rychlejší než osobní nebo telefonická komunikace a to se při kupování zájezdu Last minute skutečně počítá.

Štěstí přeje připraveným, a tak na nic nečekejte a usedněte na kufr, který máte jako správný Last minute cestovatel už dávno preventivně sbalený na cestu.

Pak zapněte svůj počítač, připojte se na internet a vydejte se hledat tu nejvýhodnější nabídku. Šťastnou ruku a pěknou dovolenou!

JEZDÍTE NA LAST MINUTE ZÁJEZDY?

VERONIKA BUBENÍKOVÁ, 28 let, asistentka ředitele , 28 let, asistentka ředitele





LENKA STAŇKOVÁ, 31 let, marketingová manažerka Ne, protože s přítelem nejezdíme na organizované zájezdy, ale nejraději si pročteme průvodce, koupíme letenku, hodíme batoh na záda a jedeme za dobrodružstvím., 31 let, marketingová manažerka





GABRIELA ŘÍHOVÁ, 34 let, konzultantka Ano, je to mnohem akčnejší, člověk nemusí tak plánovat, ale zároveň ne vždycky dopředu víte, do čeho vlastně jdete. Což může být ve výsledku jak výhoda, tak i nevýhoda., 34 let, konzultantka





DARINA KOLÁŘOVÁ, 29 let, projektová koordinátorka Ne, jsem plánovací typ, a tak si letní dovolenou kupuji už v lednu a pak se půl roku těším, protože vím, co mě čeká. Last minute jsem vyzkoušela jen jednou - bylo to na základě na okamžitého nápadu., 29 let, projektová koordinátorka

Ano. Vše včetně dovolené řeším na poslední chvíli. Většinou jen vím kdy a kam, na podrobnostech mi tolik nezáleží. Nejdůležitější je, s kým jedu. A zatím jsem byla vždycky spokojená.



Výhody a nevýhody zájezdů Last minute

* FINANČNÍ ÚSPORA: cena, kterou zaplatíte za zájezd na poslední chvíli, je výrazně nižší než cena katalogová, tedy ta, za niž byste tentýž zájezd koupili ještě před měsícem. * OMEZENÝ POČET MÍST: počet volných kapacit je většinou omezen, a tak se zájezdy na poslední chvíli nehodí pro větší rodiny nebo skupiny * ČASOVÁ FLEXIBILITA: dovolená, kterou si neplánujete v předstihu, je ideální pro lidi, kteří dopředu nevědí, kdy si budou moci vybrat svou dovolenou. * NENÍ TOLIK NA VÝBĚR: Náročnější klienti nemusejí v nabídce na poslední chvíli najít to pravé, protože v ,lastech’ je menší výběr lokalit a ubytování je spíše nižších kategorií * ZMÍRNĚNÍ RIZIK: Protože od chvíle nákupu po okamžik odjezdu zbývá jen několik dní, minimalizuje se riziko, že se do odjezdu něco přihodí. * NEJISTOTA: Máte-li už dopředu zcela konkrétní požadavek na místo, termín a ubytování, tak na Last minute raději nečekejte

Kde hledat: www.last.cz www.naposlednichvili.cz www.leto.cz www.i-lastminute.cz www.lastminute.cz