Dovolená s partnerem: Místo idylky pořádné peklo!

Noční můra místo nádherné a promilované dovolené není zdaleka tak výjimečný případ. A to ani u partnerů, kterým to doma jinak klape.

Dovolená ukáže pravdu o vztahu i o partnerovi



"Společná dovolená partnerů je zkouška vztahu," míní psycholožka Katarína Lomská Filasová. Dva lidé, kteří se normálně vídají jen ráno a večer, spolu najednou tráví daleko více času. K tomu v situacích, na které nejsou zvyklí a které musí řešit. A to jen oni dva. Společně. "Z toho vyplývá mnoho nových momentů, při kterých se ukáže, jak vlastně spolu pár funguje doopravdy," vysvětluje psycholožka, proč jsou někdy místo sladěného týmu z partnerů na dovolené najednou dva protivníci.

"Mimo teplíčko domova se také daleko lépe pozná, jaký ten druhý je," upozorňuje Lomská Filasová na možné odhalení některých dosud neznámých nebo možná jen přehlížených partnerových vlastností. Svůj protějšek tak vidíme na dovolené v novém světle a ne vždy se nám ten pohled musí zrovna zamlouvat. Nějaký ten konflikt pak na sebe nemusí nechat dlouho čekat a někdy nám nová zjištění o partnerovi opravdu zkazí celou dovolenou.

helena (28): Jako první dovolenou jsme s partnerem zvolili zájezd k moři. Až tam mi došlo, že se přítel velmi nerad seznamuje s novými lidmi. Do konce pobytu jsme tak byli jediní, kteří seděli sami u stolu, sami chodili na pláž, sami na výlety. Prostě strašná ponorka a nuda. Zpátky doma ve známém okruhu přátel je jinak partner společenský, a tak si teď na dovolenou bereme dobré známé sebou.

Dovolenou si člověk MUSÍ užít!

Vedle nových neznámých situací a zákoutí partnerovy osobnosti nám dovolenou může zkazit ještě jedna na první pohled nepatrná věc. A to naše přesvědčení, že dovolenou si musíme opravdu užít, ať se děje, co se děje. To doslova znamená být neustále veselí, permanentně uvolnění a náruživě se spolu milovat od rána do večera…

"A to jsou právě mýty, které nám dovolenou kolikrát strašně komplikují," říká psycholožka. Místo odpočinku a relaxace jsou lidé na dovolené často ve stresu právě z toho, že své zasloužené a draze zaplacené volno nevyužívají tak efektivně, jak jsou přesvědčeni, že by měli. Pak se třeba zaměřují i na drobné neshody a situaci, kterou by doma přešli bez komentáře, tak na dovolené zbytečně zveličují a hádají se pak už jen proto, že dovolená není "tak ideální, jak má být".

"Už to samotné "měli bychom" vyvolává takový nepřirozený tlak, že se z toho užívání si a vášnivého milování stává nedobrovolný úkol," dodává psycholožka. Podle ní jsou páry, které se při milování nejvíc uvolní mimo domov, a jsou jiné, kterým to klape nejlépe doma v ložnici. Nehledě na to, že také záleží na stylu dovolené. "Pokud každý den vyšlapeme dvoutisícovku, tak možná večer usneme dřív, než do postele dopadneme," soudí psycholožka.

Báječná dovolená – podle ní, nebo podle něj?

Další častou příčinou nepovedené dovolené bývá to, že si partneři ještě doma dostatečně neujasní, co pro každého z nich vlastně ta "báječná" dovolená znamená. Mnohdy více zaměstnaný muž nechá výběr dovolené na své partnerce, a tak nějak předpokládá, že ona určitě vybere dobře, tedy k jeho spokojenosti. "Jenže žena mu do hlavy nevidí a dovolenou tedy vybere podle svých nejlepších představ," varuje psycholožka před rizikem, které si mnohdy muž neuvědomí, a na dovolené je pak nemile překvapen.

Totéž ovšem platí i obráceně pro ženy, které nechávají výběr jen na svých partnerech. Ani ony nemohou očekávat, že muž uhádne jejich představu a vybere to, co by si přály ony. Často se však z jeho strany nejedná o žádný naschvál. I on pravděpodobně vybírá, dle svého názoru, to nejlepší.

marta (32): Letos jsme s partnerem podnikli naši první velkou cestu autem po Asii. Nicméně místo skvělého dobrodružství to byly hrozné nervy. Ukázalo se, že tento typ dovolené příteli vůbec nesedí. Byl ve stresu z jízdy autem, z policie, přechodů hranic, zkrátka neustále. A ještě mi vyčetl, že vlastně na takovou dovolenou vůbec nechtěl jezdit. Nechápu, proč to neřekl už doma, když jsme cestu plánovali. Mohli jsme podniknout něco jiného a místo hádání si to užít.

A protože ne vždy se to, co vyhovuje jednomu, zamlouvá stoprocentně i tomu druhému, jeden z partnerů je logicky nespokojený. Během dovolené navíc ze své nespokojenosti může začít vinit právě toho, kdo dovolenou vybíral. Takové jednání ovšem není fér.

"Rozladěný partner by si měl uvědomit, že k situaci sám přispěl tím, že přistoupil na výběr, který mu nevyhovuje," míní psycholožka Katarína. Pokud totiž neřekneme už doma jasně, že tahle varianta se nám nelíbí, je naše nespokojenost jen a jen důsledkem našeho vlastního rozhodnutí. Neomlouvá nás ani to, že jsme se mlčením doma chtěli vyhnout konfliktu. Stejně k němu totiž dojde, ale až na samotné dovolené, když už se s tím nedá většinou nic dělat.

Co po pekelné dovolené? Rozchod?

Pokud jsme tedy společnou dovolenou prohádali, nudili se či vyčítali partnerovi jeho pro nás dosud neznámý způsob chování, tuto zkoušku vztahu jsme tedy moc nezvládli. Je to však důvod se rozejít?

šárka (26): Vyrazili jsme s přítelem ve dvou trampovat, ale ukázalo se, že to není žádný zálesák. Neuměl pořádně rozdělat oheň ani stan. Dost mě to zklamalo a během dovolené jsem byla rozladěná a protivná pokaždé, když jsem musela dělat "chlapské" záležitosti sama. Asi jsem se neměla tolik rozčilovat a kazit tak výlet jemu i sobě. Naštěstí on měl pořád dobrou náladu, což je jedna z věcí, kterou na něm mám ráda.

"V takové situaci je potřeba rozlišit, jestli se během dovolené projevily závažné rozpory v důležitých hodnotách obou partnerů, nebo se ukázaly jen malé vady na kráse jednoho či druhého," soudí psycholožka. Pokud muž neumí rozdělat oheň nebo ulovit pstruha, je to možná pro někoho nepochopitelné, ale nejedná se podle ní o životně důležité nedostatky. Tedy alespoň zpátky v civilizaci.

Na druhou stranu mohla vyvstat nová fakta, pro vztah velmi zásadní. "Třeba ze způsobu, jakým se partner stavěl k řešení problémů na dovolené, můžeme vyvodit i to, jak se k nim bude stavět v běžném životě," varuje Katarína, že na lenocha, který nepohne prstem a vše nechá na nás, je dobré si dát pozor, i když je to jen během dovolené. Opět je však nutné nejprve posoudit, zda není například partner pasivní jen proto, že my samy se vždy první chopíme iniciativy, aniž bychom mu nechaly prostor k řešení.

Poučme se do života

Ani v případě, že se během dovolené jednalo jen o poměrně nevýznamné konflikty, není dobré vracet se hned do starých kolejí a dělat, jako že se nic nestalo. "Pokud nechceme, aby na nás stejné problémy vykoukly na příští dovolené nebo časem i doma, je důležité si o konfliktních situacích promluvit a pokusit se přijít na to, v čem je zakopaný pes," radí psycholožka. Zjistěte, co kterému z nás vadilo a vymyslete, jak se k podobnému problému postavit příště lépe. Teď už minimálně víte, co rozhodně nechcete zopakovat.

phdr. katarína lomská filasová Věnuje se individuálním a párovým konzultacím. Pomáhá klientům zorientovat se ve svém životě, zbavit se nefunkčních vzorců chování a rozšířit svůj úhel pohledu o nové možnosti řešení problematických situací. Vede semináře osobního rozvoje. www.rozvoj-osobnosti.cz

Není důležité kam, ale jak

"Mnohdy nezáleží ani tak na tom, kam se jede, ale jakým způsobem bude dovolená probíhat," radí z vlastní zkušenosti psycholožka, která kdysi absolvovala dovolenou s přítelem v Bolívii, aniž by si předem ověřila, o jaký typ zájezdu se jedná. Když se pak ukázalo, že většina cesty je autobusem po městech a památkách, místo, jak mylně předpokládala, v horách a přírodě, byla celou dobu nespokojená a zklamaná.

Pro tu příští dovolenou si proto dejme práci s pojmenováním svých skutečných přání. Už předem si vyříkejme, co každý chceme a co ne, a pak hledejme společné naplnění našich představ. "Vzájemné ladění našich a partnerových přání přitom nemusí být žádné buď a nebo, i když to třeba na první pohled vypadá neslučitelně," tvrdí Katarína Lomská Filasová. Při troše kreativity se prý řešení k oboustranné spokojenosti vždycky najde. Proto žádné ustupování ze svých přání ve stylu "nebudu si vymýšlet blbosti" nebo "nebudu mu kazit jeho dovolenou"!

Jestli on chce ležet na pláži a já zas jezdit na kole, naplánujme jednoduše cestu podél pobřeží s přestávkami na opalování. A pokud se i na té další dovolené trošku rafneme, nezoufejme. Podle psycholožky Kataríny Lomské Filasové vylezou nějaké ty konflikty zákonitě na každé dovolené. Ale jak říká: "Když se přes ně překodrcáme, budeme si zas o něco blíž."