Dostálová se bojí rozkrojit štědrovečerní jablko

"U nás doma nelijeme olovo, neházíme boty ani nekrájíme jablka napůl. Jsem totiž dost pověrčivá a mám trochu strach z toho, co bych uvnitř našla. Zato ale zpíváme s velkou chutí vánoční koledy," přiznala Dostálová.

Vánoční svátky prožije politička se svou rodinou v Jeseníkách. Její manžel i potomci jsou totiž vášniví lyžaři. "V Jeseníkách máme chalupu. Moc se těším, až si vyjedeme na hory. Celá rodina lyžuje, a tak s chutí vyrazíme na místní sjezdovky. Přemýšlíme i o krátké dovolené v Krkonoších, nebo v Alpách, ale zatím jsme neměli čas to přesně naplánovat," podotkla poslankyně.

Rodina nebude mít při nákupu vánočních dárků starosti. Žádné tajné přání pod stromeček prý totiž u Dostálů neexistuje. "Když něco potřebuji, tak si to koupím. Spíš bych chtěla věci, které nejsou k životu nutné, ale člověka potěší. Třeba můj starší syn, patnáctiletý Jakub, mi nedávno věnoval krásnou koláž z našich starších rodinných fotek. Mám ji ve svém pražském bytě - udělal mi tím velkou radost.

Nejhezčí Vánoce jsem vždy prožívala v době, když byly naše děti malé. Letos je to poprvé, co už i mladší, šestiletý Kryštof ví, že dárky nenosí Ježíšek. Je mi to docela líto, protože všechny Vánoce, kdy děti v Ježíška věřily, pro mě byly překrásné," zavzpomínala Kateřina Dostálová.