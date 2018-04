Dolly Partonová: Jsem velká zmalovaná umělohmotná panna

„Nejlépe se cítím na vysokých podpatcích, v paruce, make-upu a nevkusném oblečení. Stejná jako vždy!“ řekla zpěvačka pro list New York Post.

Za více než půlstoletí v showbyznysu se Partonová téměř nezměnila. Až na plastiky, díky nimž se cítí mladší. Jak sama říká, stojí to hodně peněz vypadat lacině jako ona, ale stojí to za to.

„Cítila bych se hrozně, kdybych někam šla inkognito, vypadala bych příšerně a lidi by mě stejně poznali. Jsem radši, když říkají: ‚Ach, viděl jsem dnes Dolly Partonovou!’ místo aby řekli: ‚Bože, viděl jsi Dolly Partonovou? Vypadala děsně.’ To by byla pro někoho jako já, pro velkou zmalovanou umělohmotnou pannu, ta nejhorší věc,“ míní zpěvačka, která má doma stovky paruk.

„Nepočítám je, ale musí jich být kolem 365, protože každý den nosím jinou. Ale když jsem doma, nenosím paruky,“ přiznala.

„Nic na mě není opravdové kromě mého srdce. Je mi líto lidí, kteří neví, jak být sami sebou, nebo se snaží být někým jiným. Myslím, že byste se neměli stydět, ať už jste kdokoliv, nebo cokoliv. Měli byste být na sebe hrdí,“ dodala country hvězda.