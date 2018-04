Dokážu poznat, když člověku chybí sex, tvrdí propagátorka ženského porna

Trendem letošní módy je džínovina farmářského stylu. Co je trendem v sexu?

Sexuální pozice jsou už od dob Kámasútry stejné, na tom asi nic nezměníme, ale mění se přístup k erotice a sexu, míra otevřenosti. Zdokonalují se i hračky a samozřejmě filmy.

vizitka Libuše Konopová (55) vystudovala Filozofickou fakultu v Olomouci. * Na středních školách učila němčinu a občanskou výchovu. * Po revoluci navrhovala slogany v reklamní agentuře, překládala, vyučovala češtinu v zahraničních firmách. Němčinu učí dodnes. * Věnuje se poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, zvyšování sebevědomí a propaguje noblesní erotiku (www.4ego.cz). * Napsala knihu Sex nejen pro ženy. Brzy jí vyjde novela Sexuální bůh. * Je podruhé vdaná, má dceru Reginu (29) a vnučku Lauru (1).

Když tedy chci jít s dobou, mám vyrazit na nákupy do obchodu s erotikou. Ale není pro mé sebevědomí lepší utratit peníze za kosmetiku a oblečení, které je na první pohled vidět?

To je také důležité, ale některé ženy investují spoustu peněz jen do šatů a kosmetiky, ale sex, který patří ke spokojenému životu, jako by pro ně neexistoval. Když nemají partnera, z jejich života se vytrácí, až najednou není. Aniž si to uvědomují, rychleji stárnou, jsou nervózní, něco jim chybí, ale nechtějí si přiznat, že je to právě tohle.

Poznáte na ženě, že dlouho neměla sex?

Myslím, že ano.

Jaké jsou hlavní příznaky?

Má svěšená ramena, koutky, vyhaslé oči, je jako bez života.

Odhalíte to i u muže?

Troufám si tvrdit, že asi taky.

Existuje rovnítko mezi vysokým sebevědomím a dobrým sexem?

Zdravé sebevědomí je pro dobrý sex určitě důležité. Je dobré mít ráda sebe, své tělo, umět partnerovi říct nebo ho navést k tomu, co mi dělá dobře. Na druhou stranu znakem slabého sebevědomí je nechat se vtáhnout do postele nebo nechat si vnutit určité praktiky. To dělají hlavně mladé dívky, kterým je trapné říct muži ne. Ale znám i zralé ženy, které se pasivně podrobují přání svých mužů, přestože s ním nesouhlasí.

Co s tím?

Neustále dívkám i ženám zdůrazňovat, aby nebyly v podřízené roli, nenechaly se někam vmanipulovat, protože muž a žena mají být na stejné úrovni. Muži pak takovou ženu také úplně jinak respektují.

Budou ženy za deset let jiné?

Určitě, věřím, že budou sebevědomější a o sexu budou normálně mluvit.

Proč se dnes stydíme?

Protože sex byl tabu. Doba, kdy se o něm mluví, je relativně krátká. Moje vize je taková, že za deset let bude mít každá žena vibrátor a bude mít filmy, které ji inspirují, a nebude spoléhat jen na uspokojení od partnera. To je i cílem celé feministické erotiky – naučit ženu mít se ráda a umět se uspokojit, ať už sama nebo s partnerem. Aby si za to stála.

Můžou muži žárlit na vibrátor?

Někteří žárlí, ale přijde mi to naprosto směšné. Vždyť není důvod. Pokud to ženě s manželem nefunguje, zatímco s vibrátorem ano, tak proč by to neměla praktikovat? Je jen otázkou diplomacie, jak to muži co nejšetrněji říci.

Mají ženy žárlit na noční kluby?

Vůbec ne, já jsem pro jejich fungování, samozřejmě pokud v nich ženy pracují dobrovolně. Dokonce by měly být i pro ženy.

Chodily by do nich?

Na Západě fungují noční kluby i eskorty. Žena si objedná muže, který s ní jde na večeři, na jednání a nakonec dojde i na sex. Nebo jde jen o sex. Může to být zajímavá zkušenost, já jsem pro. Když rovnoprávnost, tak ve všech oblastech.

S čím se na vás ženy nejčastěji obracejí?

Chtějí znát nové trendy v sexu, doporučit erotické filmy a také sexuální hračky. Ráda rozvíjím lidem fantazii, zaměřuji se na tuto sféru. Nejsem sexkoučka, abych ukazovala, jak mají na partnera sahat. A pak se na mne obracejí ženy i muži, kteří se neumí seznámit. Právě pro ně vedu školu flirtu. Zrovna nedávno jsem učila skupinu rozvedených žen po čtyřicítce.







Co jim chybělo?

Sebevědomí, ale to ryze ženské. Spousta žen je profesně sebevědomá, ale ženské sebevědomí se jim vytratilo. Trénovaly jsme celý víkend – držení těla, chůzi, úsměv, vyzývavý pohled, konverzaci s neznámým mužem.

Odejde od vás po takovém sezení úplně jiná žena?

Určitě, osobnost jako takovou samozřejmě nezměním, ale naučím lidi na sobě v téhle oblasti pracovat. Vnímat se jinak, i očima druhého, věřit si a brát to jako novou, lákavou výzvu.

Jak takový kurz vypadá?

Nejdříve si poslechnu, jak se ženy vnímají a kdy začaly stav pociťovat jako problém. Všechny, které za mnou chodí, měly nějaký vztah. Potíže nastaly, když je partner urážel, ponižoval, říkal věci typu – podívej se, jak vypadáš, už nemáš šanci, jsi tlustá... Uvěří tomu a začnou se na sebe dívat tímto úhlem. První fáze tedy je ukázat, že jsou hezké. Každý je svým způsobem hezký.

Myslíte?

Určitě, jenom se tak musíte chtít vidět a samozřejmě s tím i něco dělat. Některé bývalé spolužačky, tehdy krasavice, by dnes skoro nikdo nepoznal, vypadají sešle a naopak jiné, za kterými se tenkrát nikdo neohlížel, přímo září.

A co se děje dál?

V další fázi v místnosti a později i v terénu trénujeme vysílání signálů. Ty by měla vysílat každá žena.

Žena jako vysílač?

Musí se umět na několik vteřin zadívat na muže, vyslat vyzývavý pohled, aby ho zaregistroval. Usmát se na něj, ale ne přehnaně! Muži ho zaznamenají, a je to.

Jak jednoduché. Funguje to?

Rozhodně. A ženy při mém kurzu zjistí, že to zabírá. Ale jak už dlouho s nikým neflirtovaly, netroufají si na to, neumí to, stydí se. Když se na ně někdo podívá, uhnou pohledem a radši hned zmizí.

Možná to je tím, že si myslíme, že žena nemá lovit, ale má být lovena.

Pozor, já jsem také raději lovena. První signál sice vychází od ženy, muž ho zachytí a lovcem pak je vlastně on. Je to taková kočičí hra, žena může být klidně iniciativní, ale nesmí to být moc okaté. Stačí třeba upustit něco na zem, požádat o pomoc, radu. Muži rádi pomáhají, jim to dělá dobře.

Na kolik takové rady přijdou?

Víkendové skupinové sezení pro ženu na 3 900 korun.

Máte zpětnou vazbu?

Mnoho žen mi píše děkovné dopisy, že začaly brát flirt jako hru. To je základ. Ne se hroutit, když to jednou nevyjde. Vyjde to podruhé s jiným. Pochopitelně, že někomu je shůry dáno víc, někomu méně. Jsou lidé, kteří nevynikají zvláštní krásou, u mužů to platí dvojnásob, ale sbalí jakoukoliv ženu. Vezměte si třeba Jacka Nicholsona. Dostane sebevětší krasavici, a není divu. Má charisma.

Ovšem výrazně podpořené slávou a penězi.

Troufám si říct, že kdyby nebyl herec, ale prodával v železářství na rohu, byl by v lovení stejně úspěšný, i když třeba v revíru jiné kategorie. Má obrovský vnitřní oheň, když se usměje, je to strhující.

Vás všechny tyhle flirtovací fígle někdo učil?

Při vší skromnosti si troufám říct, že základ mám od přírody, třeba to, že jsem extrovertní typ, ale samozřejmě jsem na tom hodně pracovala.







Jak?

Vlastně už od puberty, kdy jsem měla fůru komplexů. Už v té době jsem byla vysoká, vyšší než kluci a měla jsem dvě možnosti – začít se hrbit a sedět v koutku, nebo z toho udělat přednost. Zvolila jsem druhou možnost.

Mluvili s vámi rodiče o sexu?

Ne, nikdy, tenkrát to bylo tabu. Pamatuju se, že když jsem v sedmé třídě slyšela slovo sex, nevěděla jsem, co to je.

Když potřebuje vaše dcera poradit, jde za vámi?

Určitě.

Dovedete jí pomoci a oprostit se od toho, že jste její maminka?

Svým způsobem jí umím poradit, ale určité zkušenosti jsou nepřenosné, ona si také musí některými věcmi projít sama. Ale rozhodně je dobré mít s kým tyto věci probrat.

Co vůbec říká rodina na vaši profesi?

Dcera byla v šoku, když jsem řekla, že mám zakázku na psaní knihy o ženské erotice a pornografii. Dneska jí moje ‚stoupající popularita‘ těší, i když ona je konzervativnější než já.

A manžel?

Ten na začátku trochu trpěl tím, že si z něj v práci utahovali, že jeho žena dělá porno. Sice se bránil, že o něm jen píšu, dělám prezentace tohoto žánru a prodávám filmy, které jsou ale úplně jiné, než znají oni – stejně to nebylo nic platné. Teprve když jim jeden film půjčil, změnili názor.

Jak jste se k téhle práci vlastně dostala?

Nakladatelství, kterému se líbilo, jak píšu, mi dalo zakázku – napsat něco se sexuální tematikou. A já zrovna krátce předtím objevila novou vlnu erotiky a pornografie pro ženy. Napsala jsem knížku Sex nejen pro ženy a začala se seznamovat s režisérkami, které natáčí ženské erotické filmy.

Jednu knížku jste vydala, další chystáte. Promítla jste do nich svůj život?

Jen zčásti. Protože už jsem s muži něco zažila, snažím se poznatky do knih vpravit, ale čistě autobiografické psaní to není. Samozřejmě se v nich promítají příběhy přítelkyň, známých i klientů.

Co všechno jste s muži zažila?

Plamenná vyznání lásky, ale i drama, způsobené partnerovým alkoholismem. Vlastně všechno – pozitivní i negativní, a nelituju toho.

Co má žena udělat proto, aby nebyla po rozchodu zapšklá?

Vždycky, když čtu a slyším příběhy žen, které brečí nad tím, co jim dělá manžel, a ony přitom nejsou schopné odejít, tak je nelituju. Každý z nás musí své problémy řešit. Pokud vidím, že mě daný stav ničí, ohrožuje mé děti, třeba i na životě, bez pardonu odejdu. Žena se takovou situací nesmí nechat pohltit, vždycky musí mít raději sebe než toho druhého.

Co byl rozhodující moment v prvním manželství, kdy jste si řekla, že odejdete?

Když jsem ztratila naději, že manžel přestane pít. Byl to těžký boj, protože jsme se měli moc rádi. Byla to studentská láska, manžel dělal medicínu a byl to muž mých snů, charismatický člověk, se kterým mi bylo dobře. Právě proto to bylo těžké dilema. Několik let mi trvalo, než jsem si uvědomila, že zlepšení není na obzoru, že už jsem vyzkoušela všechno. I když byl pryč, brečela jsem, bylo mi líto, že všechno skončilo.

Jak jste smutek překonala?

Částečně mi pomohl nový vztah, že jsem nebyla na všechno sama.

To jste tak rychle našla náhradu?

Nechci, aby to vyznělo ješitně, ale se seznamováním jsem nikdy neměla potíže, muži mě kontaktovali prakticky všude. Možná je to tím, že působím živě a ráda se směju.

I klienti?

Ano, také.

Dokážete je odmítnout tak, abyste mohli dál spolupracovat?

Promluvím si s nimi, že to takhle nejde. To je trochu vyšší hra. Kromě umění komunikace předpokládá inteligenci a zdravé sebevědomí protějšku.

Dá se podle vás tolerovat nevěra?

Je nevěra a nevěra. Kdybych se dozvěděla, že můj partner má tajemnou femme fatale, která je středobodem jeho života, i kdyby s ní nic neměl, mrzelo by mě to víc, než kdybych věděla, že se po podnikovém večírku vyspal s kolegyní.







Podle vás jde tedy o formu nevěry?

Je rozdíl mezi jednorázovou akcí, nedopatřením nebo vztahem. Podstatné také je, jak se nevěrný k partnerovi chová. Pokud dovede žít vyváženě, být příjemný tam i tam, nemusí to být nic špatného. Vždyť nevěra může i rozvíjet. Znám několik žen, které když si pořídily milence, obohatilo to i jejich manželskou sexualitu.

Vždyť sexuologové a psychologové obvykle říkají, že většinou působí destruktivně.

Ale to se říká jenom v Česku. Já například navštěvuju semináře německého sexuologa Ulricha Clementa, který tvrdí, že nevěra, i ta zjištěná, může sehrát pozitivní roli. Často po letech vztah dospěje do fáze, kdy na sebe jeden z partnerů přestane dbát, a v momentě, kdy mu je druhý nevěrný, spustí se u něj alarm, který ho nutí se sebou něco dělat. Všichni potřebujeme konkurenci. Já bych také nemohla zbožně hledět na manžela, o kterém bych věděla, že se líbí jenom mně. Musím vidět, že je o něj zájem i jinde. A neznám žádného muže, který by byl hrdý na to, že má neatraktivní, nezajímavou ženu, kterou mu nikdo nezávidí!

Je možné smířit se s tím, že vím, že partner někoho má?

Záleží na tom. Musíte si ujasnit, jak důležitý pro vás vztah je. Můžete být šťastná ve své práci a manželovi, se kterým jste patnáct dvacet let, dopřejete románek. Myšlenka, že by člověk mohl být po celý život jen pro toho druhého, je většinou utopie.

Může existovat dlouhodobý, ale přitom vášnivý vztah?

Je to trochu sci-fi. Možná by mohl existovat, pokud by muž pracoval na moři a přijížděl jednou za čas.

To nezní pozitivně. Jak tedy dostat nudu z postele?

Důležité je, aby se ti dva vzájemně uznávali, aby v sobě měli oporu, aby si pokrývali svá očekávání. Pokud mezi nimi je pouto založené na důvěře a kamarádství, tak to může fungovat. Ale měl by tam stále být i obdiv a pořád se musí na vztahu pracovat. Umět o sexu ve vhodných chvílích otevřeně mluvit, třeba si zahrát nějakou hru. Stereotyp a nerozvíjení fantazií je pro sex fatálně zničující.

Klasická poučka zní – mluvit, mluvit a mluvit, ale to bývá to nejobtížnější. Jak se to naučit, a přitom neurazit?

Důležité je řešit tyhle věci na začátku vztahu, kdy všechno funguje jaksi automaticky. Mluvit o tom, co se komu líbí a nelíbí. Nekritizovat druhého, ale navrhnout a vyzkoušet něco nového.

Jste propagátorkou ženského porna. Jaký je rozdíl mezi klasickým a tím ženským, kterému se dnes také říká feministické?

Zásadně platí, že žena je v něm aktivní, dělá jen to, co chce, a rozhoduje, co se bude dít. Mám nejraději filmy Eriky Lust, které mě uspokojují intelektuálně, eroticky i esteticky, protože jsou krásné, chytré, se zajímavými dialogy. Každá žena v nich je sebevědomá, žádné služtičky, pokojské, prostitutky jako v klasických erotických filmech, kde je žena automaticky zobrazována jako ta, která si musí nechat všechno líbit. Tohle v ženské noblesní erotice neuvidíte.

Nedostávají se do pozice podřízených nakonec muži?

Ne, je to vyrovnané. Sex chtějí stejně jako ženy. Feministické porno není pomsta mužům.

Ono by šlo bez zájmu muže takový film těžko natočit, že?

Jedině, že by jej žena nadopovala viagrou a znásilnila. Přiznám se, že to jsem v žádném filmu neviděla. I když teoreticky by to nějak šlo, dokonce mám i známého, který byl znásilněný, a to hned dvěma ženami. Svázaly ho, další detaily mi ani nechtěl líčit, protože to pro něj bylo trauma, dlouho ho překonával.

Přitom mnozí muži o něčem takovém sní.

Právě. (smích) Když jsem to líčila jinému známému, tak litoval, že v jeho pozici nebyl on sám.

Ve Švédsku dokumentaristka Mia Engberg natočila ženské porno za státní peníze. Nepřijde vám to už přehnané?

Proč? Podporují se nejrůznější méně důležité projekty, tak proč ne tohle.

Není to tím, že poptávka po takových typech filmů je malá, proto se točí za státní peníze?

To si nemyslím, mám tu zkušenost, že ženy o ně mají zájem, ale neměly ho kde uspokojit. Tradiční produkce se jim nelíbila, naopak je iritovala, celý žánr se jim zhnusil. Bude trvat hodně dlouho, než se pohled na něj kvůli takovým typům filmů změní.

Jde vůbec takový snímek udělat dobře?

Rozhodně, dobře a vkusně.

Jak vypadá?

Žena v něm není ponižována, navíc divačky mají pocit, že sledují samy sebe. Nehrají tam vysoké, silikonové barbíny, lolitky ani dominy, ale normální ženy nejrůznějšího věku. To je také důležité, protože žena vidí, že herečce je nad čtyřicet, a uvědomí si, že se nemá zač stydět. Ty filmy vychovávají a mají pozitivní dopad na ženu.

Je už překonané klišé, že feministky nemají rády sex a erotiku vůbec?

Feministky nebojovaly proti sexu, neříkaly, že k ženám nepatří, ale brojily proti klasickému pornu, ve kterém viděly ponížení ženy. Říkaly, že porno je teorie, znásilnění praxe. Chtěly, aby žena byla uznávaná kvůli duševním kvalitám, ne kvůli půvabu, který se ještě snažily zadupat. Ta doba už je pryč.

Jste vy feministka?

Určitě ano, v tom novém pojetí. Mám ráda, když se žena nenechá mužem manipulovat, když si žije svůj život, je respektovaná, dovede se realizovat.

Umíte si respekt získat doma?

(smích)Troufám si říct, že velice dobře.

A partner to přijímá?

Myslím, že také docela dobře. (smích) Respektujeme se navzájem. On je osobnost, které taková partnerka nevadí, spíš naopak. A já bych s dominantním mužem asi žít nemohla. Neumím si představit, že by mi něco nařizoval nebo zakazoval dělat práci, která mě baví. Když vidím zahalenou muslimku, oddaně ťapkající pár metrů za ‚jeho veličenstvem‘, naskakuje mi husí kůže.