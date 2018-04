Tohle není romantická komedie. Reklama na žvýkačky dojímá svět

Reklama na „placaté“ žvýkačky začíná jako film pro teenagery: chlapec a dívka se seznámí na chodbě, jdou na rande, dají si první pusu, vyrazí spolu na školní ples. Po maturitě prožívají společné stěhování, první hádky a usmiřování, odloučení a návraty.

Video doprovází písnička Can’t Help Falling In Love With You – klasika od Elvise Presleyho, kterou přezpívala Američanka Haley Reinhartová – a opakuje se v něm motiv, kdy Sarah Juanovi nabízí žvýkačku. A všechno do sebe zapadne v závěru, který se točí okolo originálně pojaté žádosti o ruku.

Cynik by možná prohlásil, že jde o stejné klišé jako chumlání do deky u krbu nebo popíjení dýňového latté, když začne podzim. Jenže reklama, kterou pro americkou firmu Wrigley’s vytvořila agentura Energy BBDO, je alespoň na emocionální rovině trefou do černého. Dokazují to minimálně komentáře na sociálních sítích, které by se daly shrnout větou: „Vážně mě rozplakala reklama na žvejku?“



Ukápla i vám při sledování slza?