Dochází vám nápady na barbeque? Ogrilujte si tofu nebo polentu

Grilovaná pizza s artyčoky

Na 4 pizzy

* 1 kostka droždí

* 1 hrnek vody

* 3 hrnky hladké mouky

* 1 lžička soli

* 2 lžíce olivového olej

* 200 g passaty

* 1 stroužek česneku

* bazalka

* oregano

* 2 skleničky artyčoků

* 20 černých oliv

* 250 g cherry rajčat

* 400 g mozzarelly

1. Vodu ohřejeme, trochu jí odlejeme a rozdrobíme v ní droždí. Necháme vzejít kvásek, zapracujeme do něj zbytek vody a mouky, sůl a lžíci oleje. Těsto necháme kynout dvě hodiny.

2. Rajčatovou passatu promícháme s utřeným stroužkem česneku, ochutíme solí, oreganem a bazalkou.

3. Těsto rozdělíme na čtyři bochánky, každý vytáhneme do placky, položíme na pečicí papír a potřeme s vrchu olejem.

4. Pizzu položíme naolejovanou stranou na gril, stáhneme pečicí papír, potřeme olejem i druhou stranu pizzy a necháme grilovat asi čtyři minuty. Pizzu otočíme, potřeme rajčaty, poklademe artyčoky, olivami, překrojenými rajčaty a natrhanou mozzarellou. Grilujeme další 3 - 4 minuty.

NÁŠ TIP Ozdobte pizzu šunkou nebo plátky slaniny.

Kachní prsa se zázvorem

Pro 4 osoby

* 2 lžíce oleje

* 3 cm zázvoru

* 4 stroužky česneku

* 2 lžičky chilli pasty

* 6 lžic medu

* 4 lžíce sojové omáčky

* 4 kachní prsa s kůží

* 2 lžičky sladké papriky

* 1 lžička mletých hořčičných semínek

* 2 lžičky pepře

* 2 lžičky mletého anýzu

* 2 lžičky mletého sušeného zázvoru

* 1/4 lžičky chilli

* 1 cibule

* olivový olej

1. Na rozpáleném oleji orestujeme na malé kousky nasekaný zázvor a česnek, dokud nezměkne. Přidáme chilli pastu, meda sójovou omáčku. Necháme zchladnout.

2. Kachní prsa omyjeme, osušíme a ostrým nožem podélně nařízneme kůži do tenkých proužků. Pozor, ať neproříznete až na maso. Do prsou vetřeme část směsi koření a grilujeme asi pět minut kůží dolů. Obrátíme, potřeme omáčkou, grilujeme dalších 4–5 minut.

3. Cibuli nakrájíme na kolečka a na alobalové misce grilujeme pokapanou olejem dozlatova.

4. Hotová prsa potřeme znovu omáčkou a necháme pět minut dojít. Nakrájíme na plátky a ozdobíme ogrilovanými plátky cibule.

Hrušky s ricotta krémem

Pro 4 osoby

* 4 hrušky

* 2 lžíce limetkové šťávy

* 2 lžíce másla nebo oleje

* 1 kelímek ricotty

* 1 vanilkový cukr

* 2 lžíce medu

* 4 lžíce smetany

* 100 g čokolády

* čerstvá meduňka

1. Hrušky omyjeme,rozčtvrtíme, pomažeme limetkovou šťávou, pokapeme rozpuštěným máslem nebo olejem a grilujeme tři minuty z každé strany.

2. Ricottu rozmícháme s vanilkovým cukrem, medem a smetanou.

3. Velkým ostrým nožem seřízneme z tabulky čokolády hobliny.

4. Hotové grilované hrušky ozdobíme krémem z ricotty, čokoládovými hoblinami a meduňkou.

NÁŠ TIP Vyzkoušejte posypat hrušky skořicovým cukrem ještě před grilováním.

Cukety se špenátem a kozím sýrem

Pro 4 osoby

* 2 střední cukety

* 8 lžic vinného octa

* čerstvý rozmarýn

* 1 stroužek česneku

* 1 balíček čerstvých špenátových listů

* 1 konzerva cizrny

* olivový olej

* 200 g čerstvého kozího sýra

1. Cukety omyjeme a nakrájíme na plátky. Marinujeme čtyři hodiny ve směsi vinného octa, nasekaného rozmarýnu a utřeného česneku.

2. Špenátové listy opláchneme a osušíme. Cizrnu slijeme, propláchneme, necháme okapat.

3. Plátky cukety ogrilujeme dvě až tři minuty po každé straně.

4. Promícháme špenátové listy, cuketu a cizrnu, zakápneme olivovým olejem a posypeme rozdrobeným čerstvým kozím sýrem.

NÁŠ TIP Hodí se jako příloha ke grilovanému masu. Vyzkoušejte marinádu ze tří lžic oleje, tří lžic citronové šťávy, dvou utřených stroužků česneku a pepře.

Grilovaná polenta s medem

Pro 4 osoby

* 500 g instantní polenty

* olej

* med

1. Polentu připravíme podle návodu na obalu. Plech vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme olejem.

2. Hotovou uvařenou polentu vylijeme na plech a rozetřeme ji na centimetrovou výšku. Necháme vychladnout.

3. Z vychladlé polenty vykrajujeme trojúhelníky, grilujeme je potřené olejem asi 15 minut a hotové přelijeme trochou rozehřátého medu.

NÁŠ TIP Grilovat můžete polentu i naslano, hodí se jako příloha k masu. Potírejte ji olejem s česnekem nebo oblíbenou marinádou s bylinkami.

Kapří filety s medem

Pro 4 osoby

* 4 kapří filety

* 4 lžíce sójové omáčky

* 4 lžíce medu

* 1 lžička sladké nebo pálivé papriky

* 2 lžíce oleje

1. Kapří filety omyjeme a osušíme.

2. Promícháme sójovou omáčku, med, papriku a olej. Filety vložíme do marinády a necháme je čtyři hodiny odležet v chladu.

3. Filety grilujeme asi čtyři minuty po každé straně.

NÁŠ TIP Marinádu použijte na vykoštěné kuřecí řízky.

Houby s mozzarellou a slaninou

Pro 4 osoby

* 4 velké portobello žampiony

* 2 stroužky česneku

* sůl

* pepř

* 200 g mozzarelly

* 8 tenkých plátků libové slaniny

1. Žampiony očistíme a odkrojíme z nich nohy, česnek oloupeme a jemně nasekáme nebo utřeme. Mozzarellu nakrájíme na tenké plátky.

2. Klobouky hub dáme do alobalové grilovací misky, posypeme nebo potřeme česnekem, osolíme a opepříme, poklademe mozzarellou a plátky slaniny.

3. Misku přetáhneme alobalem a položíme na gril. Po pěti minutách grilování houby odkryjeme a necháme je grilovat dalších 5 až 7 minut.

NÁŠ TIP Vyzkoušejte jiné druhy sýra – uzenou parenici či kozí.

Grilovaný tofu špíz

Pro 4 osoby

* 1 balení bílého tofu

* 1 balení uzeného tofu

* 2 stroužky česneku

* sušené oregano

* 6 lžic oleje

* 4 menší brambory

* svazek jarní cibulky

* 2 velké červené papriky

* 1 bílá bageta

1. Bílé i uzené tofu rozkrojíme a vložíme do marinády z utřeného česneku, oregana a oleje. Necháme odležet alespoň dvě hodiny.

2. Brambory očistíme a uvaříme do měkka. Ještě teplé uvařené brambory trochu rozmáčkneme. Špejle namočíme do studené vody.

3. Cibuli omyjeme a očistíme. Opláchnutou papriku rozpůlíme, vybereme jádra a rozmáčkneme naplocho, rozkrájíme. Bagetu nakrájíme na klínky.

4. Na špejle postupně napichujeme bagetu, cibulku, papriku, tofu a bramboru. Grilujeme asi tři minuty po každé straně, případně potíráme zbylou marinádou.

NÁŠ TIP Vyzkoušejte marinádu z několika lžic citronové šťávy, sójové omáčky, olivového a sezamového oleje, utřeného česneku.

Grilovaný burger z cizrny

Pro 4 osoby

* 2 konzervy cizrny

* 1 mrkev

* 1 jarní cibulka

* 1 řapík celeru

* 1 malá červená paprika

* 1 stroužek česneku

* 1 lžíce oleje

* 2 vejce

* 2 lžíce strouhanky

* sůl

* 4 hamburgerové housky

* hrst rukoly

* 8 cherry rajčat

* 1 červená cibule

1. Cizrnu slijeme, necháme okapat a vidličkou rozmělníme.

2. Mrkev nastrouháme, jarní cibulku, celer a papriku nasekáme na drobné kousky. Česnek utřeme. Zeleninu a česnek vložíme do pánve na rozpálený olej a asi tři minuty restujeme.

3. Cizrnovou kaši promícháme se zeleninou, vejcem, přisypeme strouhanku a dochutíme solí. Vytvarujeme z ní karbanátky a grilujeme v alobalové misce asi čtyři minuty po každé straně.

4. Na grilu opečeme hamburgerové housky, na které navrstvíme rukolu, cizrnový burger, překrojená omytá rajčata a kolečka červené cibule.