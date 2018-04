Do tanečních můžete klidně i v padesáti letech

Jde to skoro všude

Nevím, jak vy, ale já do tanečních chodila krutě nerada. Ačkoliv nás náš mistr měl učit společenskému chování, měla jsem ve svém nízkém věku pocit, že by se taková lekce hodila spíše jemu. Přežila bych 20 minutový kvapík na začátku každé lekce, díky kterému se můj pracně vytvořený mejkap smíchal s potem a slil do jednolité hmoty, ale jeho tykání a volání přes celý parket „holčičko, vyndej si tu žvýkačku“ už ne. Skutečně jsem měla pocit, že tolik pokoření neunesu a rozhodla jsem se, že taneční již navštěvovat nebudu.Jenomže dnes vidím, že je to trochu škoda. Před nedávnem jsem navštívila maturitní ples mého bratra a seznala, že po pravdě řečeno nerozeznám valčík od waltzu, o rumbě, foxtrotu či jive nemluvě. Naštěstí však není všem dnům konec. Zjistila jsem totiž, že můj kolega, ač sám již dlouho dospělý, dochází se svou manželkou na taneční kurzy pro dospělé, což mě překvapilo – myslela jsem, že se nic podobného již neorganizuje. Rozhodla jsem se tedy, dozvědět se o této společenské akci více a případně se také zapojit.Tak předně – taneční pro dospělé pořádá skoro každá agentura, která pořádá i taneční pro puberťáky. Pokud se ve vašem okolí nějaká taneční škola vyskytuje, jistě tam nějaký kurz pro dospělé také naleznete. Ve větších městech máte dokonce na výběr z mnoha různých kurzů.Ceny se pohybují kolem 2500 korun na jeden pár a většinou za deset tanečních lekcí. Taneční začínají většinou v září, nebo v únoru. Právě v současné době je tedy ten pravý čas poohlédnout se vhodném termínu. Kurzy se konají vpodvečer a dokonce je vám někdy i nabídnuto doučování (nebo návštěva obdobné lekce v jiný den) - to v případě, že se třeba kvůli služební cestě hodiny nemůžete zúčastnit. Samotná lekce trvá kolem hodiny a půl s jednou přestávkou na občerstvení.Po pravdě řečeno nelze stanovit typického návštěvníka kurzu pro dospělé. V kurzech totiž natrefíte na dvacetileté vysokoškoláky, čtyřicetiletý manželský pár, nebo šedesátileté důchodce. Pokud se však touto formou chcete seznámit, pak vás bohužel musíme upozornit na to, že se do těchto kurzů můžete hlásit zásadně v páru. To může být pro mnohé z nás velký problém. A nejedná se pouze o ty nezadané z nás. Jistě znáte postoj mužů k tancování a leckterého partnera prostě k pravidelné docházce do kurzů nedonutíte. I v tomto případě je teda třeba se porozhlédnout po přiměřeně velikém kamarádovi, který má k tanci alespoň trochu pozitivní postoj. Na druhou stranu odpadá nebezpečí, že pro vás nikdo nepřijde tancovat a budete podpírat zeď.Jak pro pubertální mládež, tak pro dospělé se pořádá hned několik úrovní tanečních kurzů. Pokud jste nikdy taneční neabsolvovali, či si prostě už naprosto nic nepamatujete, zamiřte do základního kurzu. Pokud zvládáte polku, trochu valčík a dali byste trochu dohromady kroky walzu či foxtrotu, můžete zkusit kurz pokročilý. Ale pozor, radši se vždy před tím, než se rovnou zapíšete do pokročilého kurzu, v taneční škole vyptejte na to, co bylo absolvováno v kurzu nižším. Výuka je většinou koncepční a přesně navazuje za sebou, takže by se vám mohlo stát, že se u některých tanců nebudete „chytat“. V některých tanečních školách však najdete také nabídku kurzů pro tzv. „falešné“ začátečníky, tedy přesně pro ty, kdo si nějaké základy mlhavě pamatují, ale nejsou si právě jisti.Tato otázka může trápit nejednu z nás, ale naštěstí v tanečních pro dospělé ji nemusíte až tak řešit. Na rozdíl od kurzů pro mládež, kde je vyžadován oblek s motýlkem a rukavičkami pro muže a večerní šaty pro dívky, v kurzech pro dospělé se předpokládá, že již víte, jak se na slavnostní události přiměřeně vyfiknout a nikdo vás do obleku nežene. Na druhou stranu se skutečně nehodí, abyste přišli v džínách a vytahaném svetru – jistou korektnost je třeba ctít. Pro pány tedy třeba tmavé kalhoty a košile s kravatou, pro dámy decentní šaty a přípustné jsou dokonce i kalhoty. Organizátoři totiž chápou, že mnoho účastníků nemá čas si dojít před lekcí domů převléci a že je pro někoho zbytečné sedět celý den v práci v obleku či společenských šatech. Důležité také je, aby vám bylo při tanci pohodlně a dobře jste se cítili. Toto doporučení se týká vyučovacích lekcí, na prodloužené a plesy je třeba se obléci poněkud slavnostněji.Pokud se zapíšete do tanečních pro dospělé, pak kromě klasických tanečních lekcí máte možnost navštívit jednu prodlouženou lekci. Tato lekce je spojená pro všechny kurzy dohromady a většinou se koná v nějakém větším sále. Můžete si ale také připlatit a zúčastnit se případně některého plesu, který taneční škola pořádá. Oblíbené jsou také taneční parníky. Kurzy jsou většinou malé, někdy se jich účastní třeba pouze do dvacítky párů, proto se může lehce stát, že se snadno seznámíte a vytvoříte si takto „taneční“ přátelé, se kterými budete podobné akce navštěvovat častěji a s nadšením! Tak do tance, mládeži...