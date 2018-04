Jak přinutit děti snídat? Dejte jim müsli, říká odbornice

O tom, že by měly děti před odchodem z domova pozřít aspoň několik soust, není pochyb. Jenže realita je často dost nemilosrdná. Půlhodinové tahání potomka z peřin, další nekonečné minuty přemlouvání, aby se oblékl. Průlet kuchyňským koutem, tři loky kakaa a úprk s vyoranou myší směrem ke garáži nebo autobusové zastávce. "Dělej, nebo přijdeme pozdě," burácí rodič, místo aby řekl: "Sněz si v klidu tu snídani a pak půjdeme."

Co se dá dělat, škola nebo školka nepočká a zaměstnavateli je taky putna, jestli vaše rodina v klidu posnídala. A upřímně: většina z nás by obětovala servis po babičce (nebo aspoň snídani) za čtvrthodinku ranního spánku navíc. Jenže snídaně je možná nejdůležitějším jídlem dne a u dětí to platí dvojnásob. Výzkumy prokázaly, že děti, které ráno nic nejedí, jsou dopoledne nesoustředěné, méně kreativní a pomalejší při řešení úkolů.

Testováno na dětech "Projekt Snídaně do školek by měl usnadnit zavedení kvalitních cereálií do jídelníčku ve školkách a pomoci dětem najít si tu správnou cestu ke zdravému způsobu stravování ještě předtím, než začnou chodit do školy," vysvětluje výživová poradkyně Jana Vašáková. O tom, že dětem müsli chutná, se přesvědčila při degustaci v MŠ Matjuchinova. Nabídla dětem mističky s různými ingrediencemi vhodnými pro zdravou snídani a na základě jejich hodnocení pak sestavila speciální dětskou směs MIXIT Testováno na dětech :). Ta obsahuje kukuřičné a kokosové lupínky, slunečnicové semeno, křupavé špaldové a ovesné lupínky BIO, polštářky s čokoládovou náplní, banánové zlomky, jablko, brusinky a meruňky. Dětská müsli směs Testováno na dětech :)

Rohlík, nebo müsli?

"Podle statistik české děti nesnídají. A když ano, tak ne zrovna zdravě," stýská si i výživová poradkyně Jana Vašáková, která je zakladatelkou projektu Snídaně do školek www.snidanedoskolek.cz. "Podle našeho malého průzkumu v MŠ Matjuchinova v Praze 5, kterého se zúčastnilo na padesát dětí od 3 do 6 let, snídá pravidelně 70 % z nich.

Pro třetinu z nich je proto dopolední svačina prvním jídlem. Její složení se ovšem řídí podle ceny za stravné, takže jsou nejčastěji tvořeny opět pečivem s pomazánkou nebo sýrem, doplněným kouskem ovoce nebo zeleniny.

"Složení snídaně je velmi důležité," vysvětluje Jana Vašáková. "Během noci vyčerpá mozek téměř všechnu glukózu z krve a co nejdříve ji potřebuje zase doplnit. Nevhodně sestavená snídaně působí v organismu člověka jako levné palivo. Dříve či později se i mozek může zadrhnout. Pomalu se uvolňující sacharidy dodají dětem nejen energii, ale také vlákninu, která navodí pocit sytosti."

Zdraví v mističce

Za ideální snídani (nejen pro děti) přitom výživová poradkyně považuje především pokrmy na bázi müsli.

"Důležité je ale zvolit takové cereálie, které jsou namíchány z kvalitních surovin bez přidaných cukrů a umělých látek. Obsahují-li příliš monosacharidů, rychlý přísun energie vystřídá další chuť na sladké," připomíná Jana Vašáková. Aby byla snídaně skutečně vyvážená a dobře stravitelná, je podle ní třeba müsli doplnit ještě zakysaným mléčným výrobkem (jogurt, kefír, acidofilní mléko) a zapít dostatečným množstvím tekutin.

Děti by se podle ní měly již v předškolním věku naučit pravidlu pěti porcí. Tím, že si osvojí správné stravovací návyky, nebudou mít pocit hladu, nebudou se zbytečně přejídat, nebudou unavené, podrážděné a nesoustředěné. A později, během dospívání, nebudou muset čelit nadváze či přímo obezitě, které jdou ruku v ruce s civilizačními chorobami.