Do nového roku s odlehčeným jídelníčkem

Čtyři dietní přikázání Základní pravidlo zní: Jezte! Jezte pravidelně každé tři hodiny a nakládejte si menší porce. Vynechávat jídlo je to nejhorší, co pro svoji linii můžete udělat. Odlehčujte: Vyměňte oblíbené salámy za libovou šunku, knedlíky za rýži, ochucené jogurty za bílé, majonézu za jogurt... Přidejte: A to ryby, zeleninu a vodu. Ryb se u nás jí stále mnohem méně, než by bylo (pro nás) zdrávo. Navíc i ty nejtučnější nemohou kaloricky konkurovat vepřové pečínce. Ideální porce zeleniny na den je půl kila, pít bychom měli 2–3 litry neslazených tekutin. Hřešte: Čas od čas, tak jednou za týden, si povolte něco "navíc". Něco, po čem byste stejně prahla tak, že byste se občas neuhlídala.