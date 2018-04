VIDEO: Fotil se denně po tři roky, aby zaznamenal svou změnu pohlaví

Jamie se narodila jako dívka, ale ve svém těle nikdy nebyla spokojená. Když jí bylo 18 let, nechala se vyfotografovat s prvním balením hormonálních pilulek, kterými zahájila svou vysněnou proměnu v muže.

Denně si pak pořizovala snímek sebe sama. 1400 obrázků ukazuje, jak se její vzhled postupně proměňoval.

„Než jsem začal brát testosteron, nekoukal jsem se na sebe rád do zrcadla. Teď jsem šťastný, co v něm vidím,“ řekl jednadvacetiletý mladík, jehož příběh vysílá televize Channel 4.

Jamie si poprvé uvědomila, že je mužem, ve čtyřech letech. „Věděl jsem, že se od ostatních kluků liším, ale chtěl jsem mezi ně hrozně zapadnout,“ popisuje své dětství.

Nejhorší to bylo v pubertě. „Cítil jsem hodně velký tlak na to, abych zapadl mezi holky. Nebyla to veselá doba,“ popisuje.

Jamie Raines se svou přítelkyní

Nakonec se rozhodl stát se mužem a podstoupit hormonální terapii. Snímky ukazují, jak se mu mění tvář, vystupuje ohryzek, začíná rašit knír a později i plnovous a chlupy na břiše. Nechal si odstranit prsa a po dvou letech už by nikdo neřekl, že býval dívkou.

Našel si přítelkyni a nyní vede spokojený život jako muž. „Vždycky jsem se cítil jako muž. A mít možnost žít jako muž je úžasný pocit,“ říká.