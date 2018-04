Dítě v pětatřiceti. Pro některé už je pozdě

zKUŠENOST čtenářky Nejdříve jsem neměla toho správného partnera, a tak mě ani nenapadlo, že bych měla mít dítě. Když mi ale bylo 34, seznámila jsem se se svým budoucím mužem. Po dvouleté známosti jsme se vzali a začali se snažit o miminko.



Doktorka nám dávala rok a pak prý uvidíme. Stále se nám nedařilo, a tak jsme šli oba na vyšetření. Zjistili mi, že mám špatné oba vejcovody a přirozenou cestou neotěhotním.



Dohodli jsme se tedy s manželem, že zkusíme umělé oplodnění. To jsme absolvovali čtyřikrát. A vždy neúspěšně. Po několika letech snahy o miminko jsme to nakonec vzdali.



Doktoři mi říkali, abychom to ještě zkusili, ale já už na to psychicky neměla. Pokaždé to strašné zklamání. Teď si říkám, proč jsem nezačala dřív? Ale copak jsem mohla tušit, že to potká zrovna mě?

Jana, 44 let, Praha