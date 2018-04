Lenka stále vyžaduje další panenky. Je jimi snad posedlá, píše Marcela

Poprvé hrála hru s vílami u kamarádky asi před rokem a úplně ji to pobláznilo. Nejdřív jsme začali kupovat časopis, šli jsme na filmy do kina, ale nejhorší jsou pro náš rozpočet postavičky. Jsou poměrně drahé a je jich strašné množství – dcera je odříkává jako katalog hračkářství a my s manželem upřímně řečeno ani nevíme, kde k těm všem informacím přichází. Rozhodně v ní ale zapálily sběratelskou vášeň.

Přestane si hrát i jíst

Nechceme s manželem dceru rozmazlovat, ale na druhou stranu občas podlehneme jejím psím očím a líčení, kolik panenek mají ostatní dívky a že bez té další si s ní nebudou chtít hrát. Když jí panenku odmítneme koupit, chodí potom jako tělo bez duše, nechce jíst ani si hrát, jako by byla nemocná nebo v depresi.



Jednou z toho měla dokonce horečku nebo jindy byla zase celá pobledlá. Pokud se ale v tu chvíli u nás zastaví babička a řekne, že jí tu úžasnou vílu z limitované edice koupila, najednou je Lenka jako řípa a plná života.

Začínáme se s manželem bát, že je na těch panenkách a kupování dalších a dalších závislá a že jsme to způsobili tím, že jí nedokážeme říct ne. Stydím se o tom mluvit i se svými kamarádkami a zeptat se jich, nechci před ostatními připustit, že by mohla mít Lenka problém, aby na ni nekoukali divně. Co myslíte, že by dceru z té mánie vyléčilo? Už nás přišla na docela dost peněz a Lenčin pokoj je v obležení těch příšerných panenek.

Děkuji za radu



Marcela

Odpověď odbornice: Ukažte dceři, co je princip reality

Dobrý den Marcelo,

PhDr. Helena Schejbalová

některé děti, zvlášť když je jim často vyhovováno a hranice jasné nejsou, se naučí rodiče skoro až vydírat. Možná i nevědomě k tomu mohou využívat své zdraví. Rodič pak pochopitelně znejistí a ustoupí. Dítě se naučí, že když bude opravdu vytrvalé, docílí nakonec svého.

Buďte tedy nekompromisní a další postavičky nekupujte (kromě narozenin atp.), domluvte se na tom i s dalšími členy rodiny (prarodiče, tety…). Navrhujte dceři další alternativní zájmy a zapojte se do nich s ní – malování, sport, společenské hry. Když nebude den jíst, tak to zajisté nebude mít vliv na její zdravotní stav, nenechte se tím znepokojit a dotlačit k porušení pravidla. Je normální, že je smutná, když jí nevyhovíte. Také se tím nenechte zviklat. Ani obavy o přátelství kamarádek bych neměla a vysvětlila dceři, že přátelství založené na vlastnění či nevlastnění čehokoli není opravdové přátelství.

Nepíšete, jak jinak dcera prospívá, zda má další zvláštnosti – například nějaké rituály, na kterých lpí, jak zvládá sociální kontakt s vrstevníky. Kdyby i v těchto oblastech měla obtíže, určitě bude na místě klinickopsychologické vyšetření pro podezření na poruchu autistického spektra (kde jedním z kritérií je právě omezený repertoár zájmů a až neskutečné znalosti o něm).

Přeji vám mnoho sil a vytrvalosti.

