Soutěž o kuchařku Dity P.: do středy pošlete recept pro vaše nejbližší

Pro Ditu je jídlo spojeno se šťastnými vzpomínkami na dětství a zároveň s prožitkem všech smyslů. Rozhodně se nebojí si ušpinit ruce, naopak si užívá dotýkání se masa, nebo míchání řepy s dresinkem. A přitom se k vaření i ráda hezky oblékne, protože je to pro ni velká událost.



Láska prochází žaludkem

V prvním díle seriálu České televize si Dita pozve své dvě sestry a bratra na večeři. Jako předkrm je čeká salát z pečené červené řepy s mozzarelou. Podle Dity zachutná jak "nesalátovým" gurmánům, tak lidem, kteří si v závodních jídelnách k řepě vypěstovali odpor.

Hlavní chod tvoří krůtí stehna se šalotkami. Maso je tak křehké, že se samo rozpadá, a skvěle ho doplňuje rajčatová omáčka a karamelizované šalotky. Jako příloha se servíruje bramborová kaše vylepšená o díl smetany.

Poslední položkou menu je pudinkový trifle, který za Ditu sourozencům řekne "mám vás ráda". Podle jejich nadšeného výrazu sladký vzkaz pochopili. Ditin recept vás provede jeho přípravou krok za krokem.

Pudinkový trifle podle Dity P.

Pro 10 - 12 osob, příprava: 30 minut , chlazení: 1 hodina

4 sáčky vanilkového pudinku

2 l mléka

120 g krupicového cukru

4 balení smetany ke šlehání

160 g moučkového cukru

2 zakysané smetany

240 g dětských piškotů (2 balení)

8 lžic rumu

4 ořechovo-karamelové tyčinky nakrájené na plátky + kousek na postrouhání

1. Pudinky uvařím podle návodu na obalu.

2. Ve velké míse ušlehám elektrickým šlehačem smetanu s moučkovým cukrem na pevnou šlehačku. Gumovou stěrkou do ní opatrně vmíchám všechnu zakysanou smetanu, aby vznikl krém.

3. Do velké skleněné mísy (o objemu asi 4 l) rozložím čtvrtinu piškotů, pokapu je 2 lžícemi rumu a přeliju čtvrtinou pudinku. Na pudink vyskládám čtvrtinu ořechovo-karamelových tyčinek a přeliju čtvrtinou krému.

4. Pak pokračuju stejně: piškoty, rum, pudink, ořechovo-karamelové tyčinky, krém, piškoty, rum, pudink, ořechovo-karamelové tyčinky a krém. Pak udělám stejně ještě jednu poslední vrstvu a krém ozdobím nastrouhanou tyčinkou. Trifle dám asi na hodinu vychladit do lednice, ale někdy už to nevydržíme a sníme ho rovnou. I teplý je boží!