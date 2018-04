Jak nejchutněji připravit rybu? Vyhrajte za rybí recept kuchařku

Dáváte přednost smažené rybě, nebo ji raději podáváte s omáčkou? Pošlete nám své recepty na kapra, candáta, pstruha, okouna, štiku, makrelu nebo cokoliv jiného, co plave. Recept s fotkou (ta je podmínkou) NAHRAJTE ZDE do středy 27. listopadu do 12 hodin. Vylosovaný výherce dostane kuchařku Deník Dity P. a nejzajímavější recepty zveřejníme.

V předchozím kole byla vylosována Alexandra Kohoutová s receptem na žitný kváskový chléb s mákem. Zaujaly nás i dýňové muffiny, rohlíky ze špaldové mouky nebo zdravé sladké housky,. Všechny soutěžní recepty najdete zde.