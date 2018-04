Jak na zácpu? Změňte stravování a nezapomínejte na pohyb

Příčiny mohou být různé, včetně některých onemocnění. "Zdaleka nejčastější však je nesprávné či nepravidelné stravování, nedostatečný příjem tekutin a různé rádoby redukční či dietní postupy. Kvůli tomu se pochopitelně nepravidelným stane i vyprazdňování, a pokud k tomu ještě několikrát přidáme stres z faktu, že teď přeci nemůžeme na ten záchod jít, máme problém vytvořený," říká vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice v Praze Tamara Starnovská.

Není zácpa jako zácpa Běžně se rozlišuje takzvaná zácpa prostá a spastická. Zácpa prostá je ta nejčastější a o ní jsme dosud mluvili. Zácpa spastická je průvodní jev při onemocnění střev (například dráždivý tračník) a u stresových stavů. U zácpy prosté je časté nadýmání, plynatost a tlakové bolesti v břiše, u spastické zácpy se objevují křečovité, kolikovité bolesti. Rozlišení těchto dvou typů je zásadní pro řešení zácpy. Každou z uvedených je třeba řešit jinak. Pokud máte problém se zácpou spastickou, je třeba nejprve najít a ovlivnit její příčinu. Strava se upravuje spíše v šetřící formě, to mimo jiné znamená, že nerozpustná vláknina se neužívá.

Mnohé ženy vědí, jak obtížné je vykonat potřebu například na dovolené. Někdy opravdu stačí k podobným problémům změnit prostředí. Další častou příčinou je skladba stravy, která ve svém důsledku vede k nesprávnému bakteriálnímu osídlení střeva - tím se zácpa podpoří. K tomu mnohdy stačí i užívání antibiotik či jiných léků, které jsou určeny k likvidaci bakterií, ale zároveň zničí i ty prospěšné.

Málo pohybu střevům neprospívá

Jako v mnoha jiných situacích platí, že čím déle takové problémy neřešíte, tím déle bude náprava trvat. Vůbec nejhorší je situace, kdy jde o dlouhodobý problém, který postižení řeší léky. Může totiž nastat situace, kdy střevo nereaguje na jiné podněty než podání léku a jeho dávka se pak stále zvyšuje.

"Pokud v takové situaci někoho napadne zajít na klystýr (módně dnes nazývaný hydrokolonterapie), dosáhne samozřejmě jednorázového úspěchu (se značným rizikem ze samotného úkonu), ale žádné trvalé řešení to není. Odstraní ze střeva bakterie, podráždí sliznici a ještě si může přivodit zdravotní komplikace," varuje terapeutka.

Nejprve je třeba si uvědomit, že tělo potřebuje trvalý pohyb. V posledních desetiletích ho však výrazně ubíráme. Běžné činnosti vykonáváme převážně v sedě. A málokdo sedí správně, tedy vzpřímeně. Střeva poskládaná v našem břiše tedy více či méně stlačujeme.

Jak poznat zdravou stolici? Správný typ je číslo 3 či 4.

Častým prohřeškem je rovněž nedostatek tekutin či jejich nárazové doplnění ve snaze dohnat to, co se za celý den zameškalo.

Při skladbě jídelníčku je jedním extrémem konzumace převážně sacharidové stravy s nízkotučnými mléčnými výrobky (obdoba takzvané bezezbytkové stravy), druhým pak konzumace stravy z rychlého občerstvení, převážně ve formě smažených jídel s nedostatkem vlákniny.

Pravidelná strava i pohyb pomůže

Jak se tedy zácpě vyhnout? Prvním krokem je změna životního stylu. Například už zavedení pravidelného stravovacího i vyprazdňovacího režimu může vést k nápravě. Zejména jde o to, aby na "velkou potřebu" byl vyčleněn pravidelný čas, optimální je stejná doba každý den.

Hubněte s odborníky Chcete zkusit zhubnout natrvalo? Společnost Stop obezitě připravila tříměsíční program, kam se může každý přihlásit, dokonce můžete vyhrát zajímavé ceny. Pomáhat vám budou nejen lidé, kteří již zhubli, ale také odborníci z řad nejlepších českých lékařů a terapeutů. Více informací a registrace na: www.stobklub.cz



Dalším krokem je úprava stravování, je ale třeba ji dělat v postupných krocích. Prudké změny mohou vést ke zhoršení či k dalším obtížím. Úprava dávek tekutin by měla být první, ale často je velmi svízelná, zejména pokud jste zvyklí pít kávu a jiné nápoje vám nic neříkají.

"Dalším krokem je doplnění symbiotik. To znamená takových potravních doplňků, které obsahují jak prospěšné kmeny bakterií, tak směs vlákniny. Doporučenou dávkou je asi 25 gramů vlákniny denně, pokud ale vaše dosavadní konzumace činila maximálně 10 gramů, nelze rovnou přidat doplňky na požadovanou dávku 25 gramů. Dávejte pozor na dostatek tekutin. Pokud budete jíst vlákninu a přitom budete pít málo tekutin, zácpa se naopak zhorší," vysvětluje terapeutka Tamara Starnovská, která spolupracuje i se sdružením STOB.

Pak by měla následovat úprava skladby stravy. Je vhodné ji konzultovat třeba s nutričním terapeutem, protože smyslem je takový systém stravování, který dodá všechny potřené složky, vyhovuje vašim představám (pokud jsou reálné) a odstraní postupně problém zácpy.

"Příkladem změny skladby stravování může být členění do čtyř denních dávek, každá bude obsahovat také zeleninu či ovoce. Denně zkonzumujeme alespoň jeden zakysaný mléčný výrobek. Pečivo si budeme kupovat jen s obsahem zrn či sypané semínky," říká nutriční terapeutka Starnovská.

A nakonec nezapomeňte na pravidelný pohyb. To rozhodně neznamená nárazovou intenzivní aktivitu, ale třeba to, že denně ujdeme alespoň 4000 kroků, půjdeme do schodů pěšky, část cesty do práce absolvujeme pěšky či zařadíme do programu denní procházku.