Amelii Eldredové lékaři loni diagnostikovali rakovinu kostí. Kvůli tomuto závažnému onemocnění hrozilo, že jí budou muset amputovat nohu těsně pod kyčelním kloubem. Nakonec se rozhodli pro jiný, mnohem náročnější a nezvyklejší zákrok. Dívce amputovali pouze část nohy a na místo jejího kolene umístily kotník, který směřuje patou nahoru.

Bizarní procedura se odehrála v Královské ortopedické nemocnici v anglickém Birminghamu, informovala agentura Reuters. Doktoři doufají, že díky zákroku bude moci děvčátko v budoucnu chodit. Obrácený kotník jí má sloužit k tomu, aby se jí lépe nosila protéza.

To však bude ještě chvíli trvat, takže mezitím si Amelie i její rodiče zvykají na končetinu, která na první pohled vypadá poněkud hrůzostrašně. Představte si, že zvednete nohu a můžete si hýbat chodidlem těsně před obličejem.

„Když se na to dívám do zrcadla, přijde mi to divné. V reálu mi to ale přijde normální,“ svěřila se Amelia, která čeká, jestli se podaří od dárců vybrat dostatek peněz na zhotovení protézy. Doufá, že se zas jednoho dne bude moci věnovat svým oblíbeným aktivitám, jako je třeba tanec.

Zákrok, který se provádí velmi vzácně, se jmenuje rotační plastika. Jedná se o autotransplantaci, při které je část končetiny odstraněna a následně je otočena a znovu připojena. Respektive připojena je připojena pouze část. Tento postup se používá nejčastěji k přenosu kotníku do kolenního kloubu. Končetina se ohýbá, protože kotník se opírá opačným směrem ve srovnání s kolenem. Přínosem pro pacienta je, že má funkční kolenní kloub a může běhat a skákat.

„Pokud bychom neprovedli tento zákrok, byli bychom nuceni amputovat nohu těsně pod kyčelním kloubem, a tudíž by pro dívku bylo bývalo velmi obtížné nosit protézu a mít dobrou úroveň mobility,“ říká lékař Lee Jeys z Královské ortopedické nemocnice.