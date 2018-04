Dětský hrdina Bob stavbař v čele britské předvánoční hitparády

19:08 , aktualizováno 19:08

Hrdina dětského animovaného pořadu Bob the Builder, což by se daLo do češtiny přeložit jako Bob stavbař se týden před Vánocemi vyšplhal ve Velké Británii do čela nejprodávanějších singlů. Jeho píseň Can We Fix It - Dokážeme to spravit? sesadila z první příčky baladu Stan v podání amerického rapera Eminem.