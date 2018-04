Deset malých kroků, které mohou vašemu dítěti zachránit život

Dětské úrazy Místa domácích úrazů kategorie 0 - 1 rok:

obývák a ložnice: 41,1 %

kuchyně: 19,2 %

vnitřek domu: 18,6 % kategorie 2 - 4 roky:

obývák a ložnice: 25,7 %

vnitřek domu, jiné: 23,8 %

kuchyně: 17,5 % kategorie 5 - 9 let:

zahrada: 25,2 %

vnitřek domu, jiné: 19,6 %

obývák, ložnice: 17,8 % Zdroj: Národní registr dětských úrazů, 2009-2012



Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny je v České republice ambulantně ošetřeno každý rok více než půl milionů dětí. Ti z vás, kdo s potomkem někdy skončili na pohotovosti, koneckonců dobře vědí, že ve dne v noci mají zdravotníci co dělat. Nejčastějším místem dětských úrazů je přitom silnice, hned potom následuje domácí prostředí a škola.

Jak vyplývá ze statistik Národního registru dětských úrazů za poslední tři roky, je pro děti do čtyř let nejnebezpečnější místností v bytě obývací pokoj a ložnice, u dětí od pěti do devíti let zase vede zahrada. Přitom nejčastěji se děti zraní při hře nebo volné zábavě.

Je jasné, že i při sebelepší opatrnosti a starostlivosti nemůžete jako rodiče zabránit tomu, aby dítě někam spadlo, o něco se uhodilo nebo na sebe něco zvrhlo. Přesto je toho hodně, co můžete pro bezpečí a zdraví svého potomka udělat. Zejména, když je ve věku miminkovském, batolecím, předškolním nebo školním.

1. Žehlička, sporák a spol.

Vaření, žehlení a další činnosti, které vám přijdou samozřejmé, mohou být pro vaše děti fatální. Menší děti je proto lepší umístit do ohrádky, větší učte, aby se držely ve větší vzdálenosti od žehlicího prkna nebo sporáku. Nikdy nenechávejte dítě samotné v blízkosti žehličky zapojené do zásuvky, pozor také na varné konvice, topinkovače a další spotřebiče. Měly by být umístěny tak, aby na ně, ani na přívodní šňůru, děti nedosáhly.

Při vaření používejte zadní plotýnky a hrnce či hrnečky s horkým obsahem dejte na lince či stole co nejdále od kraje. Málo rodičů si uvědomuje riziko, jaké představuje třeba horký čaj. Z průzkumu České pojišťovny vyplynulo, že jen necelá polovina z nich ví, že horký nápoj chladne až 25 minut. "Pro malé děti přitom může mít smrtelné následky i popálenina na 5 procentech těla," varuje docentka Veronika Benešová z Centra úrazové prevence při FN Motol.

2. Dveře a okna

Dveře od domu, bytu nebo zahradní branky i všechna okna zabezpečte tak, aby je dítě nemohlo samo otevřít. Pomůže například bezpečnostní pojistka. Velká okna nebo skleněné výplně dveří v bytě opatřete bezpečnostní fólií, která se postará o to, aby se sklo v případě nehody nevysypalo a nemohlo dojít k úrazu. "Z hlediska příčiny vzniku řezného poranění dětí jsou nejvíce rizikové právě balkonové dveře nebo oblíbená francouzská okna,“ upozorňuje ředitel společnosti NEXT Ivan Pavlíček.

3. Elektrický proud

Velkým nebezpečím pro malé všetečky představuje elektřina. Všechny dostupné zásuvky opatřete bezpečnostními krytkami a spotřebiče (i ty vypnuté), které by mohly být nebezpečné, umístěte z dosahu i dohledu dětí.

4. Bezpečné hraní

Při nákupu hraček si všímejte atestu, u menších dětí pozor zejména na to, aby se hračka nedala rozložit na menší kousky, které by děti mohly vdechnout nebo spolknout. Dohlédněte také na to, aby si děti nehrály s věcmi, které by mohly být potenciálně nebezpečné. Knoflíky, špendlíky, šroubky nebo třeba igelitové tašky či pytlíky a další věci, které se doma volně povalují, se mohou proměnit ve smrtící zbraň. Velkým rizikem jsou také odložené baterie, které po spolknutí naleptají sliznice dítěte a můžou mu vážně poškodit zdraví.

5. Jedovaté látky

Všechny nebezpečné chemické prostředky jako ředidla, barvy, hnojiva, čisticí prostředky nebo dezinfekci uložte bezpečně z dosahu dětí, ideálně pod zámek mimo dům. Také pozor na volně se povalující plata léků nebo lahvičky s kapkami, všechny medikamenty patří do lékárničky, ke které dítě nemá přístup. Také pozor na jedovaté rostliny (více si můžete přečíst v tomto článku).

6. Zvířata a rostliny

Jestli máte psa, nikdy jej nenechávejte samotného s malým dítětem. "Pokud není pes od štěněcího věku správně socializovaný a není zvyklý na děti, může se stát, že na jejich společnost reaguje jinak, než jejich majitel očekává," říká Vladimíra Tichá z Českomoravské kynologické unie. Více o soužití dětí a psů ZDE.

7. Vybavení bytu

Věci, které dospělým přijdou jako samozřejmé, mohou být příčinou úrazu. Pozor na vratké stoličky či štokrlátka nebo ostré rohy u nábytku. Ze stolu nebo komody raději po dobu, než dítě trochu povyroste, odstraňte ubrusy, aby na sebe nemohlo nic strhnout. Rohy opatřete bezpečnostními kryty, schodiště zabezpečte zábranou. Velké vázy nebo sochy pevně ukotvěte nebo je ukliďte do sklepa. Skleněné konferenční stolky opatřete bezpečnostní fólií.

8. Kamna a krby

V poslední době opět přišly do módy kamna a krby, které prohřejí obývací pokoj a navodí pocit útulného domáckého tepla. V případě, že máte malé děti, tato místa raději opatřete ohrádkou a poučte dítě, že oheň opravdu pálí.

9. Ostré předměty

Kuchyňské nože, nůžky, nářadí a další ostré předměty, které jste si jako bezdětní mohli dovolit odkládat kdekoli po bytě, musíte opravdu ostražitě schovávat a ukládat mimo dosah dětí.

10. Vodní živel

Nikdy nenechávejte dítě samotné ve vaně, v dětském nafukovacím bazénku nebo v blízkosti napuštěného bazénu. Stačí doslova pár sekund a několik centimetrů vody a neštěstí je hotovo.