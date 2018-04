Dětské pomočování někdy musí řešit lékař

Jejich potomek totiž může trpět poruchou zvanou enuréza neboli nočním pomočováním.

Psychický stres, nebo fyzický problém? Většina lidí si spojí pomočování například s nástupem do první třídy, které se některé děti mohou obtížně přizpůsobovat.

Enuréza se může také objevit u jiných velkých změn, například po rozvodu rodičů nebo po narození mladšího sourozence. Důvod může být ale i méně složitý, občasné pomočení se objevuje u infekcí.

Příčinou bývají i nemoci, tedy infekce močových cest, anatomické odchylky močového měchýře, nedostatek antidiuretického hormonu ADH, který v noci tvorbu moči potlačuje, porucha nervových drah, které vedou signály o naplnění močového měchýře.

V neposlední řadě může zvýšené noční pomočování, doprovázené hubnutím a velkou žízní, svědčit o počínající cukrovce prvního typu.

Než se lékař pustí do léčby a dalších vyšetření, položí rodičům otázky na frekvenci a sílu pomočování, na to, jestli se dítě pomočuje i přes den, zda se pomočování objevilo náhle po době, kdy dítě přestalo používat pleny nebo zda se ještě nepřestalo pomočovat od batolecího věku.

Bude ho zajímat rodinné prostředí a jeho výraznější změny jako právě nástup do školy, ztráta někoho blízkého a podobně.

Co může udělat rodina a co lékař

Když se dítě často pomočuje, měli by se rodiče úpravou režimu pokusit situaci řešit. Mezi metody, které pomáhají s tímto problémem bojovat, patří omezení pití velkého množství tekutin dvě hodiny před spaním.

Dále by se dítě mělo podílet na úklidu po malé nehodě, aby mělo pocit, že se s ním při řešení pomočování počítá. Je důležité ho chválit, ale zároveň nedělat z mokrého prádla závažnou událost.

Pokud tato doporučení nepomohou, přicházejí na řadu léky. Používá se desmopresin, který omezuje produkci moče v noci, léky ovlivňující smršťování měchýře a nakonec antidepresiva.

V cizině více než u nás využívají přístroj, který je jakýmsi měřičem vlhkosti spodního prádla s alarmem, který dítě hned na počátku pomočení probudí. Léčba touto pomůckou se zdá úspěšnou, rodiče by však měli být trpěliví, trvá i několik měsíců.

Chcete-li se obrátit o radu na odborníka, tedy na dětského nefrologa, urologa nebo psychologa, podívejte se na webové stránky www.enureza. cz, www.mokrapostylka.cz nebo zavolejte na 724 66 77 42. Na této lince pracují odborníci z občanského Sdružení pro enurézu - SEN.