Dětská sexualita: hry na doktora se bát nemusíte

Dětská sexualita je jedním z nejkontroverznějších témat vůbec, protože celá řada rodičů si odmítá připustit, že by jejich sladké a nevinné dítě mohlo mít vůbec nějaké sexuální myšlenky, pocity nebo prožitky. Přitom se ale sexualita začíná vyvíjet od velmi časného věku: "Již tříleté děti dokáží vnímat rozdíly mezi dívkou a chlapcem, ale je otázkou, zda se v tomto případě dá mluvit o sexualitě," říká psycholog Jeroným Klimeš. "Děti sice již velmi záhy zjišťují, že pohlavní orgány jsou citlivé na dotek a jsou zdrojem příjemných prožitků, ale toto chování nemá charakter touhy po druhém pohlaví."

Kolem čtyř let se chlapci a děvčata na hřišti pusinkují, objímají a plánují, jak se vezmou. V této době také začíná gradovat jejich zájem o objevování vlastního těla. Mezi pátým a jedenáctým rokem tento fyzický kontakt s opačným pohlavím obvykle opadá a dítě preferuje spíše hry s dětmi stejného pohlaví.

"První erotické zamilování obvykle přichází v pubertě, kdy se rozvíjejí sekundární pohlavní znaky a dochází k velkému náporu hormonů. V tomto období již lze mluvit o sexualitě. Sexuální vývoj dítěte lze sice urychlit, ale vždy je to za cenu zneužívání či deprivace. Je například známé, že děti, které mají citově chladnou výchovu, mohou začít dříve onanovat nebo sexuálně žít. V tomto případě jsou však sexuální prožitky jakousi náhradou za citovou deprivaci," dodává psycholog.

Hra na doktora

I když je samozřejmě každé dítě individualitou, společná je jim zvědavost a touha objevovat mimo jiné i taje vlastního těla, nebo svých kamarádů. Právě do okruhu takovýchto "sexuálně objevitelských" her patří například i obligátní hra na doktora, která obvykle nemá žádný jiný význam, než objevování a zkoumání těla.

U malých dětí v ní není potřeba hledat žádný sexuální a erotický podtext. Pokud při ní (nebo při jiné hře) dojde ke genitálnímu kontaktu, děti tak v naprosté většině případů napodobují pouze chování, které při nějaké příležitosti viděli u dospělých (například ve filmu). Podle názoru většiny odborníků by tyto dětské hry neměly nijak narušit pozdější sexuální vývoj dítěte.

Malé děti také obvykle nechápou, že masturbace je sociálně regulovaným chováním, proto jejich první masturbační pokusy mohou probíhat i na veřejnosti před zraky diváků: "Masturbace a její potřeba je velmi individuální záležitostí a velmi záleží na kontextu, ve kterém se děje. Je samozřejmě velký rozdíl v tom, když rodič přistihne onanující dítě v pokojíčku, do kterého bez zaklepání vešel, a situací, kdy si ho volá do školy učitelka, protože dítě onanuje při vyučování pod lavicí," říká Jeroným Klimeš.

"V takovém případě je samozřejmě dítěti potřeba vysvětlit, že masturbace je intimní aktivita, která by se měla odehrávat v soukromí. Není tedy nic špatného na tom, pokud ji bude provozovat ve svém pokoji, ale na veřejnosti musí své chování regulovat," dodává psycholog.

První sex až po roce chození

V pubertě dochází k prudkému rozvoji sekundárních pohlavních znaků, u dívek se objevuje první menstruace a dívky i chlapci začínají masturbovat pravidelně a častěji. Tato tendence je, podle výzkumů, zřejmá zejména u chlapců. V dalším průběhu dospívání se romantické pocity a očekávání mísí s nově probuzenými tělesnými pocity, touhami a emocemi. Nově navazované vztahy už začínají mít sexuální podtext a dospívající získávají první zkušenosti se schůzkami, líbáním, pettingem a někdy i se skutečným sexem.

"Rodiče by měli stanovit dětem rozumnou hranici a chránit je před veřejným a zážitkovým sexem, kdy například dítě odjede na školu v přírodě, kde se spolužáci domluví, že se nikdo nesmí vrátit jako panic. Sex by se nikdy neměl odehrávat jen pro pouhý zážitek ze sexu a rodiče by v dítěti měli posilovat vědomí, že sexuální styk by měl být vždy vázán na dlouhodobý vztah. Osobně propaguji heslo, že dospívající by měl první sex zažít ve vztahu, který má naději, aby vydržel alespoň rok," upozorňuje psycholog.

Pozor na agresivní chování

Každého rodiče nejspíš někdy napadne, zda je chování jeho potomka ještě v normě, nebo jestli se nejedná náhodou o předzvěst nějaké úchylky.

Je normální, pokud se děti přibližně od tří do sedmi let zajímají o své tělo i tělo dospělých, protože toto chování je motivováno pouhou zvědavostí. Přibližně ve věku čtyř let se také dítě může výrazně přimknout k rodiči opačného pohlaví. U malých dětí si také můžete všimnout, že četnost jejich dotyků na genitáliích vzrůstá, když jsou unavené nebo frustrované. Vyplývá to z příjemných pocitů, které jsou se stimulací těchto tělesných částí spojeny.

Mezi pátým a sedmým rokem si obvykle začnou být, zejména dívky, vědomé sociálních norem spojených se sexem, nahotou a soukromím. Právě v tomto období se začnou stydět například koupat se bez plavek. To všechno jsou projevy normálního a zdravého vývoje dítěte a není potřeba, aby se jimi rodiče znepokojovali.

"Sexuální úchylky nebývají lehce předvídatelné, ale varovným signálem je zcela určitě chování, při kterém se objevuje kombinace násilí a sexu. Pokud dítě například týrá zvířata a onanuje přitom, je zapotřebí odborné vyšetření. Stejně tak je nutné zpozornět, pokud dítě sex používá nevhodnou formou, příkladem může být například kolektivní onanie a podobně," říká Jeroným Klimeš.

Velmi varovným signálem je také chování, kdy se dítě snaží ostatní děti donutit k sexuálním praktikám. Toto chování se relativně často objevuje u dětí, které jsou samy sexuálně zneužívané.