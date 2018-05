Rodičům písemné tresty ve škole nevadí. Nikoho to nezabije, tvrdí

0:46 , aktualizováno 0:46

Rákoskou se už dnes učitelé ve škole neohánějí a facku by neposlušnému žákovi vyťali jen stěží, ale nějakou formu trestu má v záloze snad každý pedagogický pracovník. Co je tak akorát a co už je příliš? Čeští rodiče by klidně přitvrdili.