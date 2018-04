Děti s nadváhou: co funguje a čemu se vyhnout

Dospělý, který to myslí s hubnutím vážně, pravděpodobně omezí sacharidy a tuky, což v praxi znamená minimum pečiva, příloh, másla a pomazánek. A samozřejmě sladkostí. Jenže u dětí se z toho dá doporučit právě jen to omezení sladkostí - ostatní složky jídelníčku kluci a holky potřebují. Navíc, přísné diety držené dospělými znamenají častý pocit hladu a něco takového se rovněž dětem doporučit nedá. Děti by - podobně jako dospělí - měly hubnout tempem nejvýše půl kilogramu týdně, ale ani pomalejší nevadí.

JAK BY MĚL VYPADAT DĚTSKÝ JÍDELNÍČEK? ČTĚTE ZDE

NA NIC NEČEKEJTE!

Hlavní zásada přitom zůstává stejná - méně jíst a více se hýbat. Teoreticky to umím dobře. Ostatně, napsala jsem o hubnutí už hodně článků. Musím se však přiznat, můj starší syn se za poslední rok začal poněkud zaoblovat - jí rád, jí hodně, miluje přídavky ve školní jídelně, občas si něco koupí navíc a za ideální pohybovou aktivitu považuje četbu s knihou v křesle. Jenže jak to změnit?

Při představě, jak jeho zájmy přeorientovávám od milovaných špaget a smažáku k dušené zelenině, by se mi raději chtělo věřit tomu, že z toho v pubertě vyroste. Jenže! "Na první známky vyšší tělesné hmotnosti je nutné reagovat okamžitě," radí nutriční terapeutka Dana Růžičková.

Dobře, tak mu řeknu, že musí jíst méně, a sušenky mu rovnou zakážu, protože začíná být "tlustej". Aha, taky ne. "V žádném případě by rodič s dítětem neměl mluvit o tom, že by mělo zhubnout," varuje Růžičková. Dlouhé přednášky, ve kterých se rodiče snaží dítěti vysvětlit, proč je pro ně jeho tloušťka nebezpečná a že by se mělo začít hýbat a zdravě jíst, podle ní potomka většinou odradí od jakékoliv aktivity a změny životního stylu.

NA CO V JAKÉM VĚKU DĚTÍ DÁVAT POZOR? 0-3 roky: Tohle je poslední věk, v němž rodiče nemusí moc řešit, zda dítě má faldy nebo ne. Přecpávat by ho neměli, ale kojenecká baculatost v naprosté většině případů nevypovídá nic o tom, jakou postavu jednou dítě bude mít. 3-6 let: Pozor na špatné návyky! Pokud dítě zvyknete na sladké odměny a utěšování jídlem, těžko ho to později budete odnaučovat. Ideální věk k tomu, aby se dítě naučilo jíst pravidelně. 6-10 let: Děti v tomto věku většinou nijak výrazně nerostou a tomu by mělo odpovídat i složení jejich jídla. Pokud začne potomek přibírat, nečekejte, až se vytáhne, ale řešte problém hned. 10-15 let: V tomto období potřebují dospívající jíst více než mladší děti, týká se to podobně dívek i chlapců. 15 a více: Začínají se prohlubovat rozdíly mezi pohlavími. Začíná se ukazovat, že kluci většinou mohou sníst více, aniž by se to na jejich postavě projevilo, u dívek se zaobluje postava i kvůli působení ženských hormonů. Pozor na nevhodné poznámky ze strany rodičů.

Na vás zkrátka je pomoci dětem, aby si vytvořily k jídlu zdravý vztah. Dobrá zpráva je, že pokud se dětská nadváha počítá jen na pár kil, stačí poměrně málo - omezit sladké nápoje a sladkosti, zmenšit porce a ubrat na večeřích a za pár týdnů, nejvýše měsíců bude po problému. A ještě něco - dítě beztak nesmí mít pocit, že jste mu něco zakázali. "Dětem, ani obézním, by se neměla strava zásadně omezovat, pokud se vysloveně nepřejídají, ale je důležité pracovat spíše s rozšiřováním sortimentu, vzájemnou kombinací potravin a záměnami nevhodných potravin za vhodnější," doporučuje Růžičková.

Nedoufejte však, že stačí dítěti předložit nějaký dietní rozpis, odborníci jsou totiž striktně proti. "Diety, přesné rozpisy jídel a zákazy často vedou k neúspěchu, pokud tyto metody rodič zvolí ve snaze, aby jeho potomek zhubl," varuje před nimi nutriční terapeutka. Podle ní stačí používat zdravý selský rozum. "Každý přece ví, jaké potraviny jsou zdravé a jaké nikoliv," podotýká. Z toho je podle ní dobré vyjít při sestavování jídelníčku.

Takže příště ne hranolky, ale vařené brambory, místo obalovaného smaženého řízku nabídněte raději přírodní a majolku v těstovinovém salátu nahraďte bílým jogurtem. Vařte doma jídla jen tolik, aby nezbylo na přidání, případně se domluvte s kuchařkami ve školní jídelně, aby vašemu potomkovi nepřidávaly. Nenuťte ani hubené děti dojídat, pokud o jídlo už nemají zájem. A nedělejte z jídla zbytečný problém - to znamená, že nebudete neustále řešit, kdo čeho kolik snědl, hořekovat, že dítě snědlo moc nebo málo.

Nejde jen o vysokou váhu. Matky často do dětí, zejména do dcer, zasévají myšlenku, že život rovná se de facto jedna velká dieta. Stačí, aby se před nimi zmínily o novém špeku na břiše a ostentativně si na talíř dávaly malou porci. Ne z každé takové dívky vyroste anorektička. Stačí ale, aby začala příliš brzy držet nesmyslné diety, kterými si rozhodí metabolismus, a váhu si tak rozkolísá na celý život.

Nejde však jen o jídlo, protože mnoho dětí přibírá zejména kvůli tomu, co pijí. Litrová láhev koly má tolik energie jako slušný oběd, takže pokud jí dítě běžně zapíjí jídlo, není divu, že jeho váha stoupá. Ostatní limonády nejsou co do energie lepší a stejně vydatné jsou i džusy, které přitom mnoho rodičů považuje za lepší variantu. Jsou však alespoň zdravější, protože obsahují vlákninu. Pokud dítě odmítá pít vodu nebo neslazený čaj, zkuste mu dát zředěný stoprocentní džus nebo třeba lehce oslazený vychlazený ovocný čaj.

POLÉVKA I DRUHÉ JÍDLO? JEDNO, NEBO DRUHÉ

Počítejte také s tím, že po desátém roce sílí vliv vrstevníků. Problém nejspíše bude kapesné, respektive to, co si za něj dítě koupí. Těžko můžete čekat, že se svěří s čokoládou snědenou během odpoledne. Zde nezbývá než doufat, že se díky vašemu nenásilnému působení jeho chutě podaří změnit. Případně se snažte přeorientovat jeho zájem jinam - co kdyby si za své peníze kupovalo časopis? Sběratelské kartičky či samolepky.

U starších dětí, ale klidně už od mladšího školního věku, není na škodu bavit se s nimi o tom, že některé jídlo je kvalitní a některé méně. Dejte jim ochutnat třeba rozdíl mezi laciným salámem a dobrou šunkou, vezměte je místo do fastfoodu do restaurace, snažte se je vést k tomu, že je lepší koupit si méně hodnotného jídla, než si zaplácat žaludek za každou cenu levnými pamlsky.

Kolem dětské stravy se navíc stále šíří spousta mýtů. Není kupříkladu vůbec nutné, aby dítě mělo v poledne nebo dokonce večer polévku i hlavní jídlo. Zrovna tak nepotřebuje dvakrát denně jídlo teplé či každý den maso. Výjimkou je situace, kde se dosud štíhlý potomek v pubertě rozjí a o kus povyroste, tělo navíc energii potřebuje ke změnám souvisejícím s dospíváním. Pak mu dopřejte i druhou, ale už jen lehkou večeři.

PŘÍKLADY TÁHNOU

Vyplatí se vytrvat, protože čím dřív začnete, tím snazší život dítě může mít. "Z deseti obézních dětí si osm svá kila navíc přenáší do dospělosti," vysvětluje dětská obezitoložka Alexandra Moravcová. A ještě jedna věc, potíže s váhou mohou mít v budoucnu i děti, které zatím mohou jíst, co chtějí, aniž by přibraly.

Časem se jejich metabolismus zpomalí, a pokud se nenaučí jíst přiměřeně, začnou kila přibývat. Své o tom vědí mnozí rodiče dětí s nadváhou, protože s ní bojují i oni sami. Je dobré vědět, že nadváha rodičů zvyšuje u dětí riziko výskytu obezity v dospělosti dvakrát až třikrát, a to bez ohledu na to, kolik dítě váží v dětství.

Pozor však, obezita jako taková není dědičná, potomkům se sice dá předat méně výkonný metabolismus, ale největší problém bývá v rodinných stravovacích návycích. Takže nenuťte dětem papriku a zelí, pokud si za rohem hodláte dopřát dort nebo večer u televize schroupat pytlík chipsů, ale sami vařte a jezte zdravě a zapomínat byste neměli ani na pohyb. Nemusíte hned vyběhnout na nejbližší kopec, ale co takhle zavést výlety do přírody? Pohyb a jeho nedostatek je skutečně problémem. Zatímco například pro dnešní rodiče nebyla během dne proběhaného venku babiččina kynutá buchta velkým problémem, pro dnešní děti už to může znamenat kila navíc.

U dětí, které si lásku ke sportu nevypěstovaly a jsou obézní a nemotorné, je důležité zpočátku zvolit pozvolné tempo. Podstatné je, aby se zapojili i jejich rodiče a aby je pohyb bavil, a tím motivoval k dalším sportovním aktivitám. Navrhněte dítěti, že s ním půjdete plavat, pár jízd po toboganu vás nezabije a je lepších než sezení doma, ale samozřejmě daleko víc se počítá, když dítě uplave pár bazénů.

Zdravé dítě: Pokud se vaše dítě nehýbe a tráví čas u počítače, je velmi pravděpodobné, že bude mít brzo problém s váhou. Zvlášť pokud se na jeho jídelníčku často objevují smažená jídla a sladkosti.

Mírně obézní dítě: I mírná nadváha už dítěti komplikuje sportování, což bývá výmluvou. Povzbuzujte ho. Vyberte vhodný pohyb. Teď ještě můžete leccos změnit.

Středně obézní dítě: Pokud jste doposud váhali s návštěvou odborníka, je načase se k němu objednat. Nesprávné stravovací návyky, nedostatek pohybu se už můžou podepsat i na zdraví dítěte.

Silně obézní dítě: Silná obezita netrápí jen tělo, ale podepíše se i na duši. Děti trpí sociální izolací, posměšky okolí a to řeší dalším přejídáním. Velmi pravděpodobně z takového dítěte vyroste obézní dospělý. Situaci neřešte sami, ale vydejte se s dítětem k odborníkům. Změnou ale musí projít celá rodina.

Obézní dospělý: Obezita u dospělých stojí za celou řadou chorob. Astmatem a cukrovkou počínaje, vážným onemocněním srdce a kloubů konče. S pohybem se lidé v tomto stádiu nadváhy sžívají složitě, často trpí nízkým sebevědomím a depresemi. Za mnohým však stojí nesprávné návyky z dětství.