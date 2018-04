Dávejte dětem ryby. Budou po nich hodnější a chytřejší, tvrdí vědci

Ryby jsou skvělým zdrojem jódu, ale také omega-3 mastných kyselin, které přispívají ke správné funkci kardiovaskulární soustavy. Jsou zdrojem vitaminu D, kterého míváme my i děti zejména v zimních měsících nedostatek, a pomáhají tak i posilovat imunitu. A dobrou zprávou je, že k dostání je i dostatek čerstvých nebo mražených sladkovodních i mořských ryb, ale i potravinových doplňků, takže již nemusíte spoléhat jen na nevábný rybí tuk na lžíci.



Lepší spánek i lepší chování

Nejnovější výzkumy ale připisují pravidelné konzumaci ryb i další prospěšné výsledky. Studie Pennsylvánské univerzity spojila rybu na talíři alespoň jednou týdně s lepším spánkem, ale i vyšším IQ v průměru o 4 body. Výzkumu se účastnilo více než 500 dětí ve věku od devíti do jedenácti let.



„Nedostatek spánku je spojen s protispolečenským chováním, špatné kognitivní schopnosti jsou také spojeny s protispolečenským chováním. V minulosti jsme zjistili, že doplňky stravy s omega-3 mastnými kyselinami snižují takové chování, takže vlastně není překvapením, že za tím vším jsou ryby,“ vysvětluje Adriane Raine,který se podílel na výzkumu se dvěma kolegyněmi.



Se servírováním ryb neotálejte

„Přispívá to k rostoucímu množství důkazů, že konzumace ryb má opravdu pozitivní zdravotní výhody a měla by být silně propagována a podporována,“ dodává další výzkumnice Jennifer Pinter-Martinová. Podle jejího názoru je nejlepší dětem chuť i vůni ryb představit co nejdřív, protože tak si na ni zvyknou nejsnáze. Doporučuje věk od deseti měsíců do dvou let, v takovém případě je samozřejmě třeba dětem rybu zcela zbavit kostí a nakrájet na malé kousky.



Český odborník na výživu Petr Tláskal dokonce doporučuje naservírovat dítěti rybu ještě dřív: „Časné podávání ryb kojencům se většinou oddalovalo vzhledem k obavám z rozvoje alergií. Tento názor se však nepotvrdil, je to zcela naopak. Období mezi ukončeným čtvrtým měsícem věku a před ukončeným sedmým měsícem věku je tím nejvhodnějším obdobím pro zařazení rybího masa ještě při kojení dítěte do jeho jídelníčku.“



Dlouhý seznam zdravotních přínosů

Pokud vám výčet pozitiv šupinaté večeře nestačil, připomeňme, že další studie spojily pravidelnou konzumaci omega-3 mastných kyselin také se zmírněním příznaků pacientů s ADHD. Ti si pochvalovali zejména zlepšení pozornosti, schopnosti soustředění, ale i paměti. Pozitivní vliv mají tyto tuky i na depresivní a úzkostlivé stavy.



Jiné výzkumy v minulosti spojily konzumaci ryb s prevencí rozvoje astmatu u dětí. Ty, které si pravidelně pochutnávaly na rybách, měly o 24 % nižší riziko tohoto chronického onemocnění dýchacích cest.



Vyhněte se makrele i mečounovi

Skvělou volbou je třeba losos, tuňák, halibut, ale i pstruh, siven nebo candát. V souvislosti s mořskými rybami varují odborníci před těmi druhy, které mohou obsahovat větší množství rtuti. Proto se raději vyhněte žraločímu masu, mečounovi a makrele. Ideální je konzumovat ryby alespoň jednou až dvakrát týdně.