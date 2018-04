Děti hubnou jinak než dospělí

Dětský jídelníček Jaká je ideální školní svačina * k dopolední svačině vybírejte potraviny obsahující bílkoviny, které zároveň mají nízký glykemický index, tedy minimum cukrů; sladká jídla způsobí výkyvy hladiny cukru v krvi – to zhoršuje soustředění a schopnost zapamatovat si nové informace

* nejlepší je pro dítě plastová krabička naplněná různými druhy nakrájené zeleniny nebo ovoce a plátek celozrnného chleba s pomazánkou z tvarohu a bylinek

* obměňujte svačiny mezi jednotlivými dny, v úvahu připadá třeba žitný chléb s rybičkovou pomazánkou a velkým kusem červené papriky nebo 200 až 300 mililitrů jogurtového mléka, celozrnný rohlík a jablko, případně ovocný jogurt a banán

* ke svačině můžete připravit také chléb typu Šumava s rostlinným máslem, plátkem drůbeží šunky a listem salátu; nebo chléb s tvarohovým sýrem a kolečkem papriky, další den může být chléb s máslem, sýrem Eidam a kusem salátové okurky

* klasická česká školní svačina, rohlík s máslem a salámem, sušenky nebo oplatky, by se měla objevovat jen výjimečně; dítěti nepřináší žádné hodnotné živiny; navíc po podobných jídlech bude mít brzy zase hlad

* svačinu můžete doplnit hodně malou sladkostí Zásady dětské stravy

* i dítě by mělo jíst často a malé porce, díky tomu se metabolismus udržuje ve vyšším tempu, proto by potomek měl snídat a ve škole svačit

* není chybou dávat zejména dospívajícím druhou lehkou večeři

* vybírejte potraviny s nízkým a středním glykemickým indexem, díky nimž má dítě dlouho pocit nasycení (tmavší pečivo pro děti starší osmi let, těstoviny nepřevářejte, z rýže vybírejte druh Natural a podobně)

* nenahrazujte dítěti lásku jídlem

* jděte ve zdravém stravování příkladem

* dětský jídelníček musí obsahovat dostatek bílkovin i kvalitních mléčných výrobků

* porce příloh by se měly zmenšit ve prospěch zeleniny, ale pozor, ani dítě s nadváhou nemůže večeřet či svačit ve škole jen ovoce a zeleninu

* nevyřazujte z jídelníčku potomka tuky, ale volte výrobky, které jich obsahují méně

* naučte dítě denně vypít alespoň dva litry neslazených tekutin; ideální je voda, vhodnou variantou je džus ředěný vodou