Děti, alou ven! Je to dobré pro oči, kosti i proti ADHD

0:47 , aktualizováno 0:47

Čas, který děti tráví hraním venku, se za posledních dvacet let dramaticky zkrátil a nahradil ho čas před televizí či počítačem. Podle odborníků to může zanechat neblahé následky na fyzickém, ale i psychickém zdraví dětí. Přečtěte si čtyři hlavní důvody, proč byste měli s dětmi pravidelně vyrážet ven do přírody.