Kromě pejska odčervujte i své děti. Nebudou mít roupy, radí lékaři

"Roupi se u dětí vyskytují mimořádně často vzhledem k neustálé reinfekci v dětských kolektivech. Vajíčka roupů se vyskytují ve vzduchu, zdrojem je nosič tohoto parazita a nedá se tomu celkem nijak zabránit," potvrzuje dětská lékařka Ruth Adamová.

Pravdou je, že řada dětí je pouhým "červíkonosičem", který má jen nepatrné příznaky, takže si jich rodiče ani nevšimnou. Projevy bývají omezeny převážně na večerní a noční hodiny, kdy postiženého trápí svědění v okolí konečníku, občas mírné, občas však i velmi úporné. Spánek může být neklidný a dítě následně značně unavené.

Kde se roupi berou?

K nákaze obvykle dojde pozřením vajíček. V trávicím ústrojí se z vajíček líhnou larvičky, vyvíjejí se a dospělé samičky za čas opět kladou vajíčka. Vylézají přitom k okraji řitního otvoru a "snůšku" umísťují v jeho okolí. Dítě (ale i dospělého) to svědí, takže se na zadečku drbe, vajíčka se dostávají na ruce i za nehty, ale také třeba na oblečení či prádlo. Odtud pak hrozí nákaza.

Podle doktorky Adamové se konkrétní přítomnost roupů v praxi moc nevyšetřuje. "Pokud bychom je měli objektivně prokazovat, musí se hledat pod mikroskopem vajíčka nabraná z okolí konečníku na speciální lepicí pásku, ale to se opravdu dělá jen výjimečně," říká.

Radši naslepo než vůbec

"Není ale chybou přeléčit při podezření dítě takzvaně naslepo, podobně jako u pejsků se podává čas od času antihelmintikum," dodává. "Přitom je správné přeléčit v rodině všechny děti, neškodí ale ani podat lék dospělým, protože ti mohou mít roupy také."

Léčba je poměrně snadná, prevence už o něco horší. "Vhodné je upozornit rodiče, aby dětem dostatečně stříhali nehty a aby jim dávali pyžamko s pevnější gumou. Děti se pak nemohou tak snadno škrábat, a přispívat tak ke koloběhu parazita," říká doktorka Adamová.

Cizopasníci mohou způsobit i kašel

Vedle roupů se u dětí mohou vyskytovat i škrkavky. Ty ukazují, jak nevyzpytatelné mohou být cesty cizopasníka v lidském organismu. Pětiletá Klárka trpěla víc než půl roku s menšími přestávkami silným kašlem. Bylo zajímavé, že přes den takřka nezakašlala, ale v noci několikrát spustila a kašlala i tři hodiny v kuse.

"Nikdo si neumí představit, jak to pro nás bylo vyčerpávající," vzpomíná její matka Andrea. "Klárka chodila do školky s červenýma očima, úplně malátná, já s manželem jsme byli trvale nevyspalí. Dvakrát dostala antibiotika, vyzkoušeli jsme veškeré přípravky na kašel. CRP měla v pořádku, stejně jako další ukazatele. Imunita dobrá, alergie žádná. Zkrátka úplně zdravá holčička, co jen každou noc prokašlala."

Když už byla rodina úplně zoufalá, přišla lékařka s návrhem, že malé pacientce podají přípravek proti parazitům. Že prý za dlouhodobým kašlem mohou být právě cizopasníci. "Nemůžu spolehlivě prokázat, že opravdu šlo o škrkavky," říká Andrea, "ale asi za dva týdny kašel ustal jako když utne."

Odčervujte psa i děti

Podobnou zkušenost má i dětský lékař Petr Lukeš. "Na parazity dnes nikdo nemyslí. Když podávám antiparazitární léky dítěti s dlouhodobým kašlem, matky se diví, že dostaly léky proti parazitům."

Nejde přitom jen o zmíněné škrkavky. "Světová zdravotnická organizace říká, že dětská populace je z 80 procent promořena roupy," vysvětluje lékař. "Ať si lidé doma chovají kočičky, pejsky a další miláčky, ale měli by se pravidelně odčervovat. Nejen zvířata, ale i lidi," doporučuje.