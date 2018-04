Děti do dvou let před obrazovku nepatří, radí rodičům pediatři

Mobilní telefony, tablety, notebooky a počítače jsou pro dnešní děti stejně běžné, jako pro nás bývala autíčka a panenky. Jsou stále připravené bavit, blikají, hrají a mluví a děti tak spolehlivě zaujmou. Odborníci ale rodiče varují před tím, aby počítač nebo tablet nahrazoval chůvu a přístup k němu byl neomezený.



Předškoláci a elektronika Průzkum pro skupinu ve věku 3 až 5 let odhalil, že více dětí zvládne hrát počítačovou hru (66 %) nebo ovládat mobilní telefon (47 %) než si zavázat tkaničku (14 %) či plavat (23 %). Studie Digital Diaries mimo jiné přinesla i zajímavé zjištění, že čeští respondenti ze všech zúčastněných zemí považují mobilní technologie za přínosné pro raný vývoj dětí zdaleka nejméně (13 %). Naopak zdaleka nejvíce věří v přínos mobilních technologií v tomto ohledu rodiče ze Spojených států (47 %). zdroj: AVG Technologies



Až po druhých narozeninách

Americká pediatrická asociace (AAP) vydala nová doporučení pro rodiče, jak je vhodné monitorovat užívání elektroniky dětmi. Zatímco v minulosti varovala před všemi druhy elektronických médií a občas děsila rodiče možností velmi negativního vlivu na vývoj dětských mozků, nyní se rozhodla být konkrétnější. Doporučuje proto soustředit se zejména na tyto tři oblasti: jak moc je dítě vyspělé a co je pro jeho věk vhodné, v jakém kontextu si hraje nebo sleduje obrazovku a jak kvalitní je program, který sleduje nebo si s ním hraje.



Podle závěrů AAP není nutné dávat batolatům do ruky chytré telefony a tablety před jejich druhými narozeninami. Rodiče občas nechávají malé děti hrát si s elektronikou, protože chtějí, aby se s ní cítily komfortně a ovládání pro ně bylo snadné. Není pak výjimkou vidět předškoláky, kteří táhnou prstíkem po knížce, jako by to byla dotyková obrazovka. Podle odborníků není nutné začínat s elektronikou co nejdříve, ovládání dnešních přístrojů jsou totiž natolik intuitivní, že se s nimi dítě snadno sžije i v pozdějším věku.

Pokud se již rozhodnete s malým dítětem objevovat virtuální svět, vyberte si k tomu nějaký kvalitní pořad nebo aplikaci a věnujte se tomu společně. V raném věku by neměla obrazovka sloužit namísto hlídání, pro dítě je nejpřínosnější společné sledování, komentování a uvádění do kontextu. Pro to, aby byl program nebo aplikace pro dítě přínosné, je důležité zejména to, aby se podobal jeho světu - třeba známými objekty nebo činnostmi.



Maximálně dvě hodiny denně

U dětí ve věku od 2 do 5 let pak američtí pediatři doporučují nepřekračovat více než 2 hodiny denně strávené před obrazovkou. S tím souhlasí i český psycholog Jeroným Klimeš: „ U digitálního přístroje, ať už je to počítač, telefon či televize, by nemělo dítě sedět déle než dvě hodiny denně,“ uvedl na konferenci projektu Celé Česko čte dětem.

Děti a obrazovka děti mladší 2 let nenechávejte před obrazovkou samotné

aplikace a hry otestujte předem nebo je hrajte s dětmi

nenechávejte televizi zapnutou jako kulisu, pokud ji nikdo nesleduje

jděte dětem příkladem a odložte mobil při jídle nebo při společném hraní

žádné hry a televize hodinu před spaním

batolatům stačí 1 hodina společného sledování či hraní denně, dětem od 2 do 5 let pak 2 hodiny denně

povídejte si s dětmi o programech a hrách

zdroj: aap.org



A souhlasí i s dalším bodem, tedy že i v této věkové kategorii by měli rodiče dbát na kvalitu programů nebo aplikací, ideální je vidět nebo zahrát si je předem nebo rovnou s dětmi. Věnujte také pozornost tomu, jestli dítě rozumí tomu, co sleduje a pokud je to třeba, vysvětlete mu, o co na obrazovce jde.



Američtí dětští lékaři také doporučují vyvarovat se sledování televize nebo hraní her během jídla, netravte jím ani veškerý společný čas. Elektronika nepatří do dětských ložnic a zakažte je také hodinu před spaním. Vědci se totiž domnívají, že modré světlo obrazovek narušuje kvalitu spánku.



Posledním zásadním doporučením amerických dětských lékařů je, aby rodiče nespoléhali na elektroniku jako na způsob uklidnění svých ratolestí. Děti se totiž potřebují naučit samy zklidnit a regulovat své emoce, což budou potřebovat i v dospělosti.



Rodiče by navíc neměli zapomínat na to, že mnoho mobilních zařízení, včetně moderních televizí, má přístup na internet, který by měl být dětem alespoň částečně omezen. „Rodiče si nemohou dovolit zůstat lhostejní, jelikož děti v tomto věku nejsou emocionálně vybaveny, aby mohly čelit všem zážitkům na internetu. Pokud svým dětem poskytnou přístup k připojeným zařízením (tj. telefonům, tabletům, herním konzolím a čemukoliv jinému, co je připojeno k internetu), musejí převzít zodpovědnost za jejich bezpečnost a soukromí,” varuje Tony Anscobe, který je odborníkem na internetovou bezpečnost ve firmě AVG Technologies.