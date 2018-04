Čím dřív děti začnou s jazyky, tím líp, radí lektorka Tošenovská

Většina z nás si uvědomuje, že znalost cizích jazyků je užitečná nejen na zahraniční dovolené nebo při konverzaci s přáteli z ciziny, ale že především výrazně zvyšuje naši pozici na trhu práce.

Jedním cizím jazykem se u nás podle výzkumu Institutu pro sociální a ekonomické analýzy domluví 27 % lidí, dvěma jazyky 14 % a třemi nebo více jazyky se domluví 5 % dotázaných. Nejčastěji lidé ovládají angličtinu, druhým nejoblíbenějším jazykem je u nás němčina.

Ačkoli se situace v tomto směru u nás stále zlepšuje, pořád ještě více než polovina obyvatel České republiky neumí mluvit jiným než mateřským jazykem.

Podle magistry Tošenovské je vhodné začít co nejdříve. "Je prokázáno, že učení se jazykům v raném věku obrovským způsobem rozšiřuje mozkovou kapacitu využitelnou v budoucnu nejen pro jazyky jako takové, ale i pro další obory a odvětví," upozornila v on-line rozhovoru se čtenáři.

"Dle výzkumu takzvaného kritického období pro osvojení si jazyka je za nejlepší věk pro studium cizí řeči považováno období od narození do zhruba sedmi let věku života. I potom se samozřejmě můžeme jazyky učit, už je to ale daleko obtížnější," dodala.

Vizitka Barbora Tošenovská vystudovala učitelství jazyků na Ostravské univerzitě a dvanáct let se věnuje výuce angličtiny, z toho devět let se specializuje na výuku dětí školního a předškolního věku, metodiku výuky a vedení vzdělávacího centra v Opavě. Hovoří anglicky, španělsky a německy.

Podle ní je ovšem naprosto nevhodné předávat dětem jazykové znalosti formou drilu a biflování. "Děti v tomto věku potřebují zážitkovou metodu, měly by si asociovat anglické výrazy k prožitkům, které mají z vyučovacích hodin, a ke konkrétním situacím, nikoli k papíru, na kterém je nějaký text v angličtině," doporučuje lektorka.

Na otázku čtenářky, zda je vhodné zasvěcovat děti do jazyka prostřednictvím pohádek, pak Barbora Tošenovská odpověděla: " Pohádky v anglickém jazyce rozhodně nelze považovat za vhodný samostatný výukový kanál. Děti bezesporu tu a tam něco pochytí, rozhodně ale nemůžeme očekávat, že se tímto způsobem naučí mluvit anglicky," upozornila.

"Osobně nejsem proti, aby se občasné sledování pohádek stalo jakýmsi doplňkovým kanálem k probíhající výuce například v rámci nějakého kurzu angličtiny," řekla Tošenovská. "Dejte ale pozor, co dítěti pouštíte. Ne všechny animované pohádky jsou vhodné, a to teď hodnotím čistě jejich jazykovou stránku, nikoli obsahovou..."