Deset rad pro šťastné šestinedělí

Šestinedělí je záludné. Na jedné straně je naplněno radostí, že devítiměsíční čekání skončilo. Na světě je dítě, které buď rovnou nezměrně milujete - tak, že se vám chvílemi chce až brečet. Nebo víte, že ho přesně takhle milovat máte, ale vaše pocity tomu (zatím) neodpovídají.

Na druhou stranu vaše tělo odpočívá po obrovské zátěži a nic není jako předtím. Prsa jsou cizí, břicho taky a citlivá místa jsou sakra citlivá. Hormony si hrají na horskou dráhu, takže se chvílemi štěstím zalykáte a pak se rozbrečíte kvůli vylitému čaji. Do toho se kolem vás rojí babičky a kamarádky, které vás zahlcují takovou spoustou rad, že se vám točí hlava.

A k tomu všemu, je tam TO dítě. Které se většinou v prvních týdnech chová nevyzpytatelně. Buď spí moc, nebo málo, budí se v noci a špatně usíná, pilo by buď pořád, nebo pro změnu vůbec... Jestli si se svým šestinedělím tak trochu (nebo i víc) nevíte rady, zkuste se nechat inspirovat následujícími radami.

1. Jako královna

Jestli se ve vašem okolí najde osoba, která má tendenci vás opečovávat, využijte ji. Období klidu a pohody s novorozencem jednou skončí - vám jednou dojdou síly, spící dítě spát přestane, přijde první nemoc... Chce vám někdo uvařit? Klidně, a ať udělá i do zásoby. S kočárkem ven? Jasně, vy si lehněte a pusťte si hezký film. Další totiž uvidíte málokdy od začátku do konce, nemluvě o prostředku. Možná je to ve vašem životě naposled, co si královské manýry můžete dovolit.

2. Angažujte tatínka

Stromek se nejlépe ohýbá, dokud je mlád - muž se nejlépe posouvá do kategorie otec, pokud je k ní přitažen co nejdříve. Hned po návratu z porodnice se domluvte na tom, že některou z činností kolem miminka bude dělat jenom nebo hlavně on. Takové večerní koupání je ideální pro posilování jak vazby táta - dítě, tak vašich nervů. Když se pro muže z nějaké činnosti stane zvyk, máte vyhráno. Rozhodně jej od ničeho neodhánějte s tím, že vy to stejně uděláte lépe. Třeba ano, ale vadí to? Taky byste mohla skončit na práškách nebo u rozvodového soudu.

3. Stará dobrá kachna

Je to stará rada - v šestinedělí se chovejte jako kachna. Dole voda studená, nahoře teplo. Svá intimní místa tedy kvůli poporodní rekonvalescenci několikrát denně sprchujte chladnější vodou. A naopak mlékem nalitá prsa masírujte sprchou teplou. Možná to zní banálně, ale funguje to.

4. Signál zavřených očí

Občas se zdá, že novorozenci jsou zákeřná stvoření, která se budí schválně, právě když vám se podařilo usnout. Převezte ho. Pokud se cítíte unavená, švihněte sebou do postele hned, jak zavře oči, tedy i přes den. Není to sice to samé jako usnout v deset večer a v deset ráno se vzbudit, ale takové fantazírování si zakažte. Něco podobného se vám podaří tak za pět let. Berte, co je. Možná si myslíte, že si to nemůžete dovolit, protože když už dítě usne, musíte uklízet. A už jste někdy slyšela o někom, kdo se zhroutil z nepořádku? Ne. Ale o ženách, které vyčerpání dohnalo až na nemocniční lůžko, je takových historek celá řada...

5. Nenechte se otrávit

Ještě nějakou dobu potrvá vaše hormonální nevyrovnanost, která vás nutí dojmout se i u reklamy na kočičí žrádlo. Já musela ve svém třetím šestinedělí okamžitě vyběhnout ze Zverimexu, protože pán přede mnou chtěl pro svého hada koupit holátka. Chápete? Chtěl té nebohé myší mamince ukradnout její děťátka! Brečela jsem doma ještě hodinu.

Pokud máte podobné sklony, zbytečně jim nenadbíhejte. Zakažte si všechny brutální krváky, pokud možno i zprávy, a s klidem si z půdy sneste kolekci červené knihovny po babičce. Vaším intelektem to nijak výrazně nezamává a vy budete klidně spát. A propos: i dnes, když zjistím, že se moje milované detektivky týkají zneužívání dětí, vypínám. Sice už mě jen tak něco nedojme, výjimku však tvoří vystoupení dětí, a to i cizích. Nejhorším obdobím v tomto směru jsou Vánoce a Svátek matek...

6. Přítelkyně na telefonu

Šestinedělí je období řady (i nevyžádaných) informací. Valí se na vás ze všech stran. Abyste se nezbláznila, vyberte si nějakou důvěryhodnou osobu podobné krevní skupiny, jako jste vy. A na tu se obracejte, když nebudete vědět kudy kam. Na některé věci se totiž doktora nikdy nezeptáte. A navíc jsou situace, kdy sice žádná rada nepomůže, ale stačí, když vás někdo vyslechne a řekne: "To mám za sebou, dobře to dopadne."

7. Dobrou chuť

Řada z žen, které o sobě říkají, že "přibraly po dítěti", neztloustla v těhotenství. Jen si po porodu povolily uzdu a už ji nikdy nepřitáhly. Jestli nechcete skončit s nadváhou a depresí, naučte se uspokojovat své chutě chytře. Vy zbytečně neztloustnete a i miminku tak dáte to nejlepší.

8. Utečte

Pokud se na to cítíte, vypadněte sama z bytu hned, jak to bude možné. Jděte s kamarádkou do kina, kupte si novou kabelku (nestresujte se obchody s oblečením) nebo si sedněte do kavárny. Zaprvé si odpočinete, zadruhé si manžel i potomek zvyknou hned v úvodu, že i maminka má právo na svoje osobní volno.

9. Hýbejte se

Nepoužívané svaly ochabují, tak jim k tomu nedejte šanci. Nechte si už v porodnici doporučit cviky pro šestinedělí, které pomáhají zavinout dělohu a posílit povolenou břišní stěnu. A jak to půjde, vyrážejte s kočárkem na delší procházky. Vy se udržíte fit a dítě se hezky prospí (a když ne, tak pláč v parku není zdaleka tak dobře slyšet jako doma).

10. Upněte se na budoucnost

Ať děláte, co děláte, stejně vám připadá šestinedělí jako očistec? Ubezpečuji vás, že světlo na konci tunelu je. Jednou to skončí a vy zase budete spát, chodit do kina, povídat si s mužem... Pro vás, ale i pro ty ostatní jedna rada: hodně foťte. Kromě jiného můžete fotkami jednou oblažovat své dcery-šestinedělky, kterých vám bude zároveň líto a zároveň jim budete závidět.