Deset otravných věcí, které muži na ženách nesnášejí

1. Předstírají, že jsou cudné. Ženy se neustále snaží ukazovat jen v dobrém světle. Nikdy nepřiznají, že si s mužem jen zahrávaly nebo že dělí počet svých milenců pěti. Muži mají rádi ženy, které opravdu nevinné a čisté jsou, ale ty ostatní by podle nich měly přestat mlžit o své minulosti. Mohou si prý užívat stejně jako muži, a měly by si hledat takové muže, kteří to dokážou ocenit.

2. Kritizují ostatní ženy. Proč žena nedokáže jinou ženu prostě pochválit? Vyloženě milují dopodrobna rozebírat vše: od hmotnosti až po účes. Hodnotí každou maličkost, třeba že boty neladí ke kabelce, a udělají z toho katastrofu. Samozřejmě existují ženy, které občas ocení, když je jiná žena atraktivní, ale většinou netouží po sokyni, která odvádí mužovu pozornost.

3. Přehnaně žárlí. Často se stává, že pouhá zmínka o jiné ženě může znamenat úplný konec. A teď si představte, kdyby zjistila, že její miláček byl v podniku pro pány. Ženy všeobecně jsou velmi citlivé na jakékoli narušení rovnováhy. Takže když se objeví jiná žena, ať už v jakémkoli kontextu, znervózní. Pokud jí ale muž dá důvod k pochybám, pak se jejím (oprávněným) žárlivým scénám nesmí divit. Pokud je však z jeho strany vše v pořádku, neměl by doplácet na to, že se ona cítí nejistá.





4. Některé ženy mají problémy s pocitem jistoty. Potřebují, aby je muži ochraňovali, starali se o ně a říkali jim, jak jsou výjimečné. Přemění muže ve svou emocionální berličku a hledají u nich morální, duševní a citovou oporu. Možná vám to připadá jako ironie v době, kdy mnoho žen dává najevo svou nezávislost. I tyto ženy ale většinou znejistí v momentě, kdy se konečně zamilují.

5. Mluví v šifrách. Staré známé "Na co myslíš?" je věčný příklad toho, jak ženy rády testují své miláčky a zkoumají, co k nim opravdu cítí. Pokládají mužům podivné teoretické otázky, na které by muži měli znát odpovědi a ukázat tak, že jsou opravdu jejich spřízněné duše.

6. Narušují jeho osobní prostor. Ženy mají podivný instinktivní zvyk neustále muže upravovat, opečovávat a také považovat jejich osobní věci za své. Takže když svému příteli neupravují už asi podvacáté kravatu, přehrabují se v jeho zásuvce, aby mu našly ten správný svetr. Pořád nevidíte problém? Jak by se líbilo ženám, kdyby jim jejich přítel nebo manžel nařizoval, jaký mají nosit účes nebo co si mají obléct?

7. Jsou příliš citlivé. Rozpláče je skoro cokoli. Smutný film (nebo dokonce i veselý), zlomený nehet, nepodařený účes. A co je horší, očekávají, že to za ně jejich přítel vyřeší. Je jedna věc, kterou muži opravdu nesnáší, a to muset uklidňovat plačící ženu. Není to proto, že by muži nebyli dost citliví. Problém je v tom, že prostě nevědí, jak ženu utěšit, co na ni platí. Fakt, že ženy jsou obvykle křehčí a zranitelnější, je v pořádku. Muži pouze nestojí o neustálý proud slz, jakmile se objeví sebemenší překážka nebo problém.





8. Nakupují až do zemdlení. Co se týče nakupování, většině žen by nestačil na nákupy celý den. Dokážou strávit věčnost zíráním do výloh nebo být v jednom obchodě s botami klidně dvě hodiny, aniž by si daly pauzu na jídlo. Co je nejhorší - chtějí, aby je muži doprovázeli, procházeli s nimi obchod za obchodem a bezcílně bloudili tam a zpět a zkoumali každý kousek oblečení.

9. Bez ustání mluví. Chris Rock uhodil hřebíček na hlavičku, když řekl, že po otázce "Jak ses dnes měla?" následuje třičtvrtěhodinový monolog. Většina žen mluvení miluje, a pokud jim dáte "munici" v podobě takovéhle otázky, pak jsou k nezastavení. Není to tak, že by muže nezajímalo, co jim chce žena říct. Jen prostě nepotřebují slyšet každičký detail.

10. Používají sex jako zbraň. Ve válce pohlaví jde hlavně o to, kdo ve vztahu "nosí kalhoty". Ženy často ve snaze dokázat svou nadvládu útočí na muže univerzální zbraní: sexem (který je samozřejmě slabinou většiny mužů).

Tolerance nade vše. Popsali jsme zde hlavní otravné věci, které ženy dělají a muži nesnášejí. Ale pozor - tyto ženské zvyky nejsou tak špatné samy o sobě. Jen by chtělo je trošku přizpůsobit, odlehčit a zjemnit jejich intenzitu...