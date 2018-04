Deset osvědčených tipů na hubnutí

Jediným problémem je, že lidé mají tendenci je přehlédnout nebo podceňovat. Dodržovat jen dva nebo tři z těchto tipů však již má zásadní vliv na tvarování vašeho těla. A teď si představte, co by se stalo, kdybyste dodržovali všech deset těchto rad!

Tip č. 1.: Všichni jsme slyšeli, že bychom měli pít osm až deset sklenic vody denně. Ale tím, že se napijete sklenice vody dříve, než budete jíst jídlo, zaplní se váš žaludek vodou a omezí možnosti jeho zaplnění.

Tip č. 2: Jezte také častěji. Tím, že sníte pět až šest malých a středně velkých jídel denně, bude hlavním váš metabolismus spalovat kalorie rychleji, než kdybyste jedli tři jídla denně. Jezte menší jídla během dne - některé libové bílkoviny se salátem a vzdejte se svého večerního občerstvení. Uchovávejte si raději po ruce nouzové večeře, pokud jste příliš unavení nebo vyhladovělí vařit (celozrnný chléb, sýr cottage nebo mozzarella, šunka s větším obsahem masa). Ať je to pro vás pohodlné.

Tip č. 3: Zásobte se oblíbenými zdravými kousíčky, jako hrozny a mandlemi, a ukládejte je na úrovni očí v lednici a spíži.

Tip č. 4: Často večer, začneme cítit hlad. Nejčastější příčina je hladovění během dne, které pak končí záchvatovitým přejídáním v době večeře. Dáte-li se na toto pokušení, to je místo, kde problém začíná, protože je téměř zaručeno, že co sníte večer, bude přidáno do další tělesné hmotnosti, protože tělo nemá čas spotřebovat kalorie. Takže řešení hladu ve večerních hodinách je vypít šálek svého oblíbeného čaje, a udržet tak pocit plnosti v žaludku.

Tip č. 5: První velké jídlo by proto mělo být během dne a ne večer. Mnozí lidé jedí jejich největší jídlo večer, vaše tělo má pak omezenou dobu využít obrovské množství kalorií, protože ve večerních hodinách naše tělesné biorytmy obvykle zpomalují. Kalorie se proto promění v tuk - zaručeně. Už víte, proč jíst větší jídla v dopoledních hodinách, nebo na oběd dává větší smysl?

Tip č. 6: Je dokázáno, že pokud se dostanete chuť na pizzu, brambůrky nebo zmrzlinu nebo cokoli jiného, jeden z nejlepších tahů, co můžete udělat, je dát si 15 minut popřít tyto signály hladu. Často do 15 minut budete překvapeni, jak ty "neodolatelné chutě" zmizí.

Tip č. 7: První cvičení. Je dobré cvičit brzy ráno, nejlépe před snídaní, můžete urychlit váš metabolismus snadněji, než když cvičíte později během dne. Je důležité, abyste zapojili aerobní cvičení. Pokud jste žena a máte zájem o pěkný ženský tvar těla, pak dávejte pozor na silový trénink. Po několika týdnech v posilovně a intenzivní dietami, může svalová hmota způsobit, že ve skutečnosti budete vypadat silnější. V tomto případě je důležité snížit množství silového tréninku. Pokud vás nebaví cvičit, jednoduše začněte doma uklízet a k tomu si pusťte motivující hudbu k tanci.

Tip č. 8: Pořiďte si v lékárně hubnoucí čaj nebo jeden, zdravý a účinný doplněk výživy, podporující hubnutí. Skvělým tipem je Lipodex, který má silný terigenní efekt pro spalování a energii a obsahuje vyvážené složky na přírodní bázi, pořídíte jej v lékárně. Rozhodně toho nekombinujte více, protože se může stát, že vaše tělo vyhladovíte a budete pak mít větší potřebu jíst.

Tip č. 9: Pořiďte si oblečení, které chcete, neukrývejte své tělo do neforemných šatů nebo volných trik. Začít se oblékat v tom, co se vám líbí, vám umožní cítit se dobře a dobře to i namotivuje vaše tělo na program hubnutí.

Tip č. 10: Připravte se být sobečtí. Mnoho žen cítí hrozně provinile, kdykoliv mají myslet jen na sebe. Napište například seznam všech věcí, které máte udělat pro ostatní lidi a porovnejte ho se seznamem, co chcete udělat pro sebe. Váš seznam bude mnohem kratší a uvědomíte si, že je naprosto v pořádku věnovat nějaký čas jen pro sebe. Udělejte si proto chvilku pro sebe nejčastěji, jak můžete.

Nakrájejte si třeba citron na plátky a dejte si ho do skleničky s minerálkou nebo vodou a nalijte ji do hezké sklenice na víno, udělejte si koupel s nějakou voňavou pěnou nebo solí, zapalte svíčky a relaxujte. Zařiďte si také fond na podplácení a každý den dejte např. deset korun do speciální nádoby, pokud dodržíte svůj stravovací plán a na konci měsíce si za peníze kupte něco na sebe. Způsobů, jak své tělo rozmazlovat jinak než jídlem, je mnoho a je to jen na vás.

A rada na závěr? Zkoušejte to dál. Je důležité si uvědomit, že nejste jediný člověk a chyby dělat budete. Ale proto, že uděláte chybu, není žádná výmluva přestat úplně. Jednoduše, dostaňte se zpět na koně!