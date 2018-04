Deset důvodů, proč je kamarádka lepší parťák na dovolenou než muž

Pokud jezdíme pravidelně a se stejným partnerem už deset let v polovině července do chatiček na Orlík, nejspíš by nás dokázala rozhodit pouze zamrzlá vodní hladina anebo tajfun, který by chatky smetl do jezera. Jiná pohroma ani tak moc nehrozí a vše, co od této dovolené oba svorně očekáváme, nám pravděpodobně dokáže poskytnout.

Chceme určitě oba to samé?

Deset důvodů, proč je kamarádka lepší parťák na dovolenou je to žena

má obvykle stejné názory jako my, proto je přece naší kamarádkou

obejde se bez teplých obědů a večeří

nevadí jí, když na nás civí cizí muži

nemá výhrady k našemu způsobu řízení auta

nepovažuje za frontu dva až tři lidi a klidně s námi počká

v noci obvykle nechrápe, anebo jen trošku

nemá potřebu se hádat kvůli hloupostem

nesmrdí jí lak na nehty a na vlasy, ani opalovací krém

rozumí našim problémům

Horší je ovšem situace, kdy každý z dvojice preferuje něco jiného. Milovnice umění a starobylých památek v evropských metropolích se asi sotva shodne na báječné dovolené s horolezcem, jehož nadšení vrcholí na čtyř a vícetisícovkách. Je-li vaším snem hotel all-inclusive na pláži s vlastním aquaparkem, ve vodáckém kempu na Lužnici nepřečkáte ve stanu s komáry ani jednu noc. A pokud ctíte jako ideální dopravní prostředek letadlo, sotva vás milovaný partner nadchne pro cestu na kole, navíc s veškerou bagáží na nosiči.

Když si všechny rozdíly a neshody uvědomíme včas, pořád ještě není nic ztraceno. Nikde není psáno, že musíme nezbytně nutně strávit dovolenou zrovna s manželem či přítelem. Ať si pro nás za nás klidně šplhá na své osmitisícovky anebo huláká "ahoj" v peřejích, my se zatím spokojeně uvelebíme v baru vedle bazénu a budeme se grilovat se skleničkou piňa colady.

Dohoda je (ne)možná

Největším průšvihem je naivní představa, že se to nějak urovná a že se vzájemně přizpůsobíme. Že partner ocení naši oběť, kdy se požahané od kopřiv a poštípané od komárů plazíme divočinou se stanem na zádech, o to radostněji pak s námi spočine na lehátku pod slunečníkem.

Neocení a nespočine. Pokud někdo potřebuje k relaxaci sto kilometrů v pedálech nebo koupel v ledové peřeji, nerozjásá ho ani originál Mony Lisy v Louvru, ani klimatizovaný pokoj a neomezené množství alkoholických nápojů domácí provenience.

Představuje-li si váš partner dovolenou jako nekonečný cyklovýlet, zatímco vy se raději opalujete na pláži, může být řešením oddělená dovolená. (Ilustrační fotografie)

Deset důvodů, proč se může dovolená s partnerem nepodařit je to muž

jeho názory jsou obvykle zcela odlišné, což je u muže běžné

očekává nejen teplé večeře, ale většinou něco zcela jiného než my

vadí mu, když na nás civí cizí muži

náš způsob řízení auta (zhusta i života) mu přijde naprosto nemožný

nesnáší fronty počínaje jedním člověkem, a tak si nekoupíme ani zmrzlinu

v noci chrápe, chrochtá, mlaská a kope kolem sebe

hádky kvůli hloupostem vyhledává, ale tvrdí, že za to můžeme my

nesnáší opalovací krémy, laky na vlasy a na nehty a úžasné letní parfémy

naprosto nám nerozumí

Pokud jeden nebo druhý pro svého partnera přetrpí něco, co mu není od přírody dané, očekává pak za tuto oběť o mnoho větší ohledy. To ale obvykle ten druhý ani pořádně nechápe. A na problémy je vesele zaděláno. O to víc, že si dovolenou vůbec neužijeme a vyjdeme z ní se svatozáří, kterou bohužel vidíme jen my samotné a může nás z ní leda tak bolet hlava.

Další zcela bláhovou představou je přehnané očekávání, co vše krásného na dovolené společně prožijeme. Když už se shodneme na způsobu a místu, kde ji budeme trávit, určitě není možné předpokládat, že zázrakem vygumuje všechny naše dosavadní vzájemné problémy. Naopak, jestli odjíždíme rozhádaní, je téměř na sto procent jisté, že se na dovolené budeme hádat dál a o to víc.

Stejný názor má i psycholožka Marta Boučková: "Pokud mezi partnery panuje nepohoda, nemá cenu vyjíždět na dovolenou. Vše špatné je potřeba vyřešit dopředu."

Dámská jízda

Co s tím? V první řadě je nutné vědět dopředu, co vlastně chceme. A jestli to samé chce náš partner. Samozřejmě jiná shoda bude panovat v rodině s malými dětmi, jiná u dvou samotných jedinců, kteří děti ještě (nebo už) nemají. Finanční stránka není nepodstatná, ale v tomto případě je až na druhém místě. Úroveň skvělé dovolené totiž není přímo úměrná její ceně. Důležité je také vnitřní uvědomění, zda s partnerem opravdu chceme dva nebo tři týdny zaslouženého volna strávit. Nebylo by nám náhodou líp každému zvlášť, kdy bychom se o to raději k sobě vraceli?

"Pokud každý z partnerů má jinou představu, lze udělat kompromis a dovolenou rozdělit na dvě části, anebo ji každý rok střídat," souhlasí psycholožka Boučková. "Ale pokud jsou představy partnerů extrémně rozdílné, ať jede raději každý zvlášť a společně stráví jen pár dnů obvyklým způsobem."

Je samozřejmě krásné prožít romantické dva týdny společně a celou dlouhou zimu pak vzpomínat, jak fajn nám bylo. Pokud to tak dokážeme, je to skvělé. Jestli však existuje jen jeden důvod, proč by to klapnout nemuselo, možná je lepší místo kompromisů proti srsti hledat náhradní řešení. Dovolenou bychom si měli užít, vrátit se zpátky odpočinutí a posílení, ne vystresovaní, naštvaní a orvaní jako staré džíny. A tak pokud by to mělo drhnout, zkuste přemýšlet o náhradním řešení. Třeba o dovolené s kamarádkou...