Den blbec podle zpěvaček Mateřská.com. Radí, jak se nezbláznit

1. Šlápla jste hned ráno do nočníku?

Stává se to brzy ráno, kolikrát je ještě šero a vaše oči slepené, zatímco dítko s kukadly jak tenisáky už řádí víc než černá ruka. Pohotovostní nočník bývá běžně pod postelí, jenže dnes ráno už byl použit. Samostatně, bez vás. Vaše levá noha vystoupí z teplých peřin rovnou do něj a to ještě tak nešikovně, že ho převrhnete a celý nevábný obsah skončí na koberci. Bytem se mezi kostkami dupla, dalšími hračkami (dosaďte si) a kusy jídla - neboť dítko už mělo hlad - proskáčete do koupelny. Tady si svou půvabnou nožku opláchnete a koberec pak vytřete starým ručníkem. Na zemi sice i tak zůstanou skvrny a zápach úplně neodstraníte, ale nevadí. Stejně budete muset koberec dřív nebo později nechat vyčistit. Gratulujeme, pokud jste navíc dítě pochválila za samostatnost, s níž nočník použilo!

2. Obejdete se bez scény

Když je den blbec, nestačí, že se nevyvede jen ráno, ale katastrofy se plynule nabalují. Polévka s masem a zeleninou už stála na sporáku, když zvonila sousedka, volala matka, kolega z práce, zasekla jste se na Facebooku... Voda se z hrnce mezitím tak nějak vyvařila. Byt páchne spáleninou a nabízí se jediné náhradní řešení: zamířit do restaurace. Jediné, na co dnes můžete být pyšná, je právě vaše asi roční dítě, které už samo chodí, je roztomilé a už si říká na záchod. Potupné plenky mu přece mezi lidi nedáte. Ani pro jistotu. Jenže jak na potvoru zahltí vašeho potomka v restauraci tolik nových a zajímavých dojmů, že vykoná svou malou potřebu na naleštěné dlaždice dřív, než by vás o tom svým „ee“ stačil informovat. Nezmydlíte ho na místě a řvoucího neodvlečete pryč. Scéna před celou restaurací se nekoná. Oba totiž už nutně potřebujete jíst! Mile se usmějte a požádáte obsluhu o mop a kýbl. Buď vám ho půjčí, anebo nehodu diskrétně odstraní za vás.

3. Hledejte a zhluboka dýchejte

Není nad to rozptýlit zájem vašeho dítěte mezi další lidi, aby neviselo celé dny jen na vaší noze či krku. Když ho umístíte mezi další děti do pískoviště, třeba bude na chvíli klid. Jenže sotva se povede a máte ho na chvíli z krku, nepozorovaně vás přepadne mikrospánek. Když oči znovu otevřete vidíte hodně dětí, jen ne to vaše. Dýchejte zhluboka. Vaše děcko většinou nebývá daleko. Nejprve zmobilizujte všechny matky v okolí a prolezte všechna houští i skrytá zákoutí na hřišti. Potom pokračujte v okruhu sto metrů od hřiště. Pokud jste stále v hledání neúspěšná, což bývá pouze ve dvou procentech případů, vytáhněte svůj mobil a vytočte 158. Stále zhluboka dýchejte a doufejte, že se vaše dítko určitě objeví ještě dříve, než dorazí na místo činu příslušník.

4. Kontrola jízdenek

Po nesmírně dlouhém a úmorném dni nastoupíte s kočárkem do tramvaje ověšena taškami a dětským kolem či tříkolkou. Máte štěstí, že ulovíte jedno volné místo. Ztěžka dosednete, dítě na klín, dveře se zavřou a vy bláhově zadoufáte v pár stanic klidu. Do okamžiku, než se nad vámi ozve nesmlouvavý hlas: „Kontrola jízdenek.“ Tento drobný detail – jako je platná jízdenka – jste prostě už nedotáhla. Přesto nezoufejte. Nemůžete přece zvládat všechno. I tak jste úžasná lidská bytost s vlastnostmi nejméně supermana. V duchu se pochvalte, vytáhněte peněženku a v klidu z ní vytáhněte bankovku a pokutu zaplaťte.

5. Z tchýně se radujte

Přijdete domů a zjistíte, že na návštěvu přijela vaše tchýně. Váš drahý vám to zapomněl sdělit a doma není. To však nevadí. Zkuste ustát, že jeho matka bude v duchu (nebo i nahlas) litovat vašeho muže, co že si to vzal za línou mrchu. Je nad slunce jasné, že to tak není. Věřte mu, že se matkou nenechá zviklat, neboť váš miláček dobře ví, že jste ta nejlepší na světě. Naopak tahle chvíle je ta pravá se začít radovat. Babička se jistě na vnouče moc těšila a vy máte doma ochotného pomocníka. Můžete si dát nohy na stůl, vyndat manikúru a nechat se obsluhovat.

