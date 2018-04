Demi Lovato bojovala s bulimií, teď má zpět sebevědomí a pózuje nahá

Být dětskou hvězdou není snadné a řada z nich skončila neslavně. Ztráta dětské roztomilosti znamenala méně nabídek, ústup ze slávy a to často vedlo k alkoholismu a drogám.

Vyrůstání v showbyznysu snášela těžko i zpěvačka Demi Lovato. Když se měnila z roztomilé holčičky, která zářila na kanálu Disney, v mladou ženu, slýchala často poznámky na svou kyprou postavu a její sebevědomí se propadalo pod bod mrazu.

Od dvanácti se zoufale snažila hubnout, až propadla bulimii a anorexii. “Buď jsem nejedla vůbec, nebo jsem pak měla období, kdy jsem se přejídala a vše vyzvracela,“ popsala zpěvačka.

S poruchami příjmu potravy bojovala celou pubertu. V osmnácti letech přerušila své turné, aby odešla do léčebny.

Rok poté u ní lékaři diagnostikovali bipolární poruchu. „Než jsem se začala léčit, netušila jsem, že jsem bipolární. Když se dívám na svůj život zpět, dává to smysl. Byly chvíle, kdy jsem byla tak manická, že jsem za večer napsala sedm písní a byla vzhůru do půl šesté ráno. Mám pocit, že teď už se dokážu ovládat, ale celý svůj život jsem to nedokázala. Pro mě je teď důležité pomáhat druhým,“ řekla v roce 2011 Demi Lovato magazínu People.

Psychické problémy vedly u ní i k sebepoškozování, kdy se řezala nůžkami, nebo k nadměrnému pití alkoholu a užívání léků. Soustavnou léčbou se ale se svými démony dokázala vyrovnat a letos vydává desku nazvanou Confident, tedy „sebevědomá“.

Za svou postavu, která nikdy nebude tak drobná jako u jejích kolegyň, se už nestydí a rozhodla se to dokázat focením v hotelové koupelně, kde pózuje zcela nahá. Zdůrazňuje, že fotky nejsou nijak retušované a celé to byl spontánní nápad.

„Chtěla jsem ukázat tu část mě, která je pravá, svobodná, volná. Co když to nafotíme úplně syrové? Super sexy, ale žádný make-up, žádné nóbl svícení, žádné retušování a žádné oblečení. Pojďme to udělat přímo tady a přímo teď,“ popsala Demi Lovato, jak vznikly její fotky z koupelny.