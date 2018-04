Dejte si „jemnost a cit v kuličkách“ od Lenky Požárové

Jemnost a cit v kuličkách

(cvrnk cvrnk)

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 min

400 g ledového salátu (1 ks)

1 plechovka sterilované cizrny (250 g)

2 balení cottage cheese

2 lžičky kari pasty

sůl

rostlinný olej

pažitka na ozdobu

1. Hlávku ledového salátu rozpulte, každou nakrájejte na pruhy a pak znovu příčně (jako cibuli), abyste získali čtverečky. Salát smíchejte se scezenou cizrnou a trochou oleje.

2. Cottage smíchejte s kari pastou a směs vmíchejte zlehka do salátu. Dle chuti osolte.

3. Ozdobte snítkami nebo sekanou pažitkou.

Tip: Kari pasta mi přijde chuťově výraznější, ale pokud ji nemáte, nahraďte ji kari kořením.

Story: Pořád jsem snila o tom, že budu mít jednou na fotce rozkvetlou pažitku. Jenže v obchodech ji s květem neseženete a zahrádku nemám. Navíc si mezi sebou mé květináče na oknech špitají, že je nestíhám zalívat pravidelně, a tak mi v nich osazenstvo většinou uhyne žalem z nedostatku vláhy. Před salátovým focením jsme se mihli v Brně a u Michalových rodičů jsem na zahrádce udělala pořádnou pažitkovou žeň. Pažitka sice nekvetla, ale měla pupeny. Jenže ty mně pak ne a ne ve vázičce za oknem rozkvést. Přiznám se, že jsem do pupenu nakonec vnikla násilně, protože jsem už čekat nemohla. Vypadá to, že se na mě květ nezlobil, že byl nakonec rád, že mohl rozkvést do krásy….

Recept použit z kuchařky Lenky Požárové "Což takhle dát si salát"

Borůvková citronáda

(test pracích prášků)

PRO 4 OSOBY

Porce = 300 ml

400 g ledu

300 g borůvek (i mražených)

200 ml jablečného džusu

200 ml citronové šťávy (asi ze 4 citronů)

4 lžíce hroznového cukru

1. Rozmixujte borůvky (pár jich předem odložte na ozdobu), citrónovou šťávu, cukr a jablečný džus.

2. Sklenice naplňte ledem a zalijte borůvkovou směsí. Ozdobte zbylými borůvkami (mražené rozmrazte) a podávejte se slámkou.

3. V tomto případě je dobré, aby rozpouštějící se led nápoj zředil.

Tip: Kromě borůvek zkuste použít i směs lesního ovoce (maliny, ostružiny, jahody).

Recept použit z kuchařky Lenky Požárové "Což takhle dát si pitíčka"