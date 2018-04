Dejte pokoj s romantikou. Jděte do vztahu na férovku

1. výhoda: Na blby máte jen 3 minuty

Na fér rande se vám nestane, že byste hodiny plácali hlouposti. Na to, abyste si udělala obrázek o každém příchozím, máte tři minuty. Takže se tu nemusíte celý večer otravovat s člověkem, který se vám ozval na inzerát, ale jaksi zamlčel, že k husté kštici potřebuje tupé a pod pojmem "sportovní typ" si představuje příznivce hooligans.

Myslíte, že tři minuty jsou málo? U někoho budete mít pocit, že je to až moc! A tomu kdo vás zaujme, se můžete věnovat později při společném programu (třeba při africkém tanci) a večeři.

"Nejprve mě délka rozhovorů trochu děsila. Co si budu celé dlouhé tři minuty vykládat s člověkem, kterého neznám a bude mi třeba nesympatický?" vypráví Bára, která se "férového seznamování" zúčastnila. "Ve skutečnosti to bylo naopak. Někdy bylo těžké si v tak krátkém čase ujasnit dojem z daného člověka. Společný program je proto geniální věc - prostě ‚druhá šance‘. Pro uvolnění atmosféry je to jedinečné."

2. výhoda: Šetříte časem

Fér rande vychází z tzv. "rychlorandění" (anglicky speed dating), které je založeno na principu velkého množství lidí, kteří se seznámí v krátké době. Jeho příznivci si pochvalují především onu úsporu času. Doba této minischůzky se pohybuje od tří do osmi minut a jejich uplynutí oznámí pořadatelé třeba gongem. Na konci večera odevzdají účastnicí jména lidí, kteří je zaujali. Pokud je náklonnost oboustranná, poskytnou se oběma vzájemné kontakty. A možná vznikne láska až za hrob...

3. výhoda: Tvoji za moji víru

Češi si tuto metodu ovšem trošku poupravili. Plzeňská společnost Excellent ji spojila s pojmem Fair Trade (spravedlivý obchod) a fér rande bylo na světě.

"Nápad na tento projekt vznikl jako řada jiných věcí na základě našich osobních zkušeností. Sama jsem zažila, jaké to je, patřit mezi tzv. singles, kteří mají mnoho pracovních i dalších aktivit, ale vlastně se nedostanou do prostředí, kde by potkávali vhodné protějšky," vysvětluje pořadatelka fér randění Lenka Černá.

"Jedním z důvodů bylo, že jsem hledala věřícího partnera, který by se mnou sdílel i mou víru. A znám další podobné příklady i ve svém okolí. Když jsme tedy začali přemýšlet, jak propagovat Fair Trade mezi mladými, nápady se spojily a vzniklo Fér rande," dodává.

4. výhoda: Férově si rozdělí i chipsy

Na fér rande se může přihlásit vždy až patnáct mužů a stejný počet žen. V průběhu večera kromě seznamování ochutnají lahůdky prodávané podle zásad spravedlivého obchodu. Jako dárek na rozloučenou si "férové" bonbóny, čokoládu nebo chipsy odnesou také domů.

Podle všeho může takové rychlé rande pomoci i notorickým osamělcům. Devětadvacetiletý technik Václav třeba říká: "Díky fér rande jsem v sobě našel odvahu se odlepit od počítače a vydat se na cestu hledání v reálném světě." Až dosud se totiž snažil seznámit především prostřednictvím různých internetových seznamek nebo chatů.

1. nevýhoda: Mlčící Hemingwayové

Václav ovšem pojmenoval zajímavý problém, který ani speed dating neumí vyřešit. Co s lidmi, kteří jsou přes klávesnici Hemingwayové, z očí do očí ale připomínají spíše mlčenlivý pařez? Je to asi téma na jiný článek, ale také souvisí se zkušeností třiatřicetileté Barbory z Prahy, která šla na fér rande ze zvědavosti a trošku ze sportu. "Přítomní pánové mě příliš nezaujali. Při tříminutových rozhovorech se mi zdáli nervozní, ženy podle mě byly cílevědomější a ptaly se přímo a cíleně na to, co je zajímalo. Když jsem nechala mužům prostor, aby se ptali, moc nemluvili," vzpomíná.

5. výhoda: Poznáte aspoň kamarádky

Celý večer se i přesto dobře bavila. "Potkala jsem dvě prima holky. Je to trošku ironie, ale odcházely jsme ze seznamovací akce v dívčí skupince, šly jsme si pak dát spolu ještě kafe a vypadá to, že bychom se mohly dál vídat," uzavírá vyprávění a hned s nadějí dodává, že fér rande zkusí znovu.