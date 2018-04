Dcera bere drogy. Jak jí máme pomoct?

S manželem jsme se vždycky snažili s nimi mluvit o jejich problémech, věnovali jsme se jim ve volném čase.

Nejsme žádní zazobanci, co řeší problémy penězi, nesnažili jsme se jich zbavit zvýšeným kapesným, přesto se nám přihodilo to, co jsme mysleli, že nám se stát nemůže.

Samozřejmě jsme na to nepřišli, řekla nám to sama. Už nezvládla se stále skrývat a začínala mít problémy ve škole. Kde brala peníze, jsem do dneška nenašla odvahu se jí zeptat.

Jiní rodiče ve stejné situaci říkali, že se jim ztrácely věci. Najednou nebyl foťák, nebo otec nemohl najít motorovou pilu, kterou používal jen jednou za rok a další drobnosti.

Nejprve si mysleli, že jsou zapomnětliví, nebo sklerotičtí, že věci někam založili a později je najdou. Pak přišlo kruté odhalení. Jenže nám se nic neztratilo. Takže zbývá jediné řešení… Před mým manželem to ovšem nemohu ani naznačit. Stále před sebou vidím svoji malou Julinku, která jednou při večeři vyhrnula rukávy a rozplakala se, že už dál nemůže.

Nejdříve jsme si mysleli, že to vyřešíme doma, sami. Přeci co se doma upeče, taky se sní. To byl názor mého manžela. Začal ji doma zamykat. Čekal na ní před školou a vozil domů autem. Snažili jsme se ji nenechat ani chvíli o samotě.

Nepomohlo to, utíkala. Bylo mi jasné, že potřebujeme odbornou pomoc. Bohužel drogově závislý člověk musí souhlasit, že zůstane v léčebně, je to dobrovolné, takže ze začátku měla vždy dobrou vůli, ale nakonec nevydržela.

Manžel přišel s nápadem odstěhovat se z Prahy, někam na venkov, kde nikoho neznáme a nikdo nezná nás, abychom ji vytrhli z tohohle prostředí. Zdá se mi to jako dobrý nápad, ale máme přece ještě jednu dceru.

Karolína má před maturitou. Mám právo ji vytrhnout z jejího prostředí, protože její sestra má problémy? Co když nenajdeme na vesnici práci a nebudeme mít prostředky na Juliinu léčbu? Mám právo kvůli zdraví jednoto dítěte ničit život druhému? Karolína samozřejmě o žádném stěhování nechce ani slyšet, ale my ji nemůžeme nechat v Praze a odejít s Julií. Musíme prodat byt, abychom mohli na vesnici koupit domek. Poraďte mi, prosím:

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 1071