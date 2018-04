Dcera Andyho Garcii se dala na modeling, předvádí nadměrné velikosti

Alessandra se nevydala v šlépějích svého otce, ale podobně jako dcera Davida Hasselhoffa Hayley se i přes své kypré tvary rozhodla stát modelkou.

„Modeling je skvělý způsob, jak můžu být hrdá na své tělo,“ řekla magazínu People Alessandra, která má podle odborníků všechny předpoklady uspět.

„Alessandra je absolutně nádherná. Milujeme focení prádla s modelkami, kterém milují své křivky a jsou sebevědomé. Alessandra tohle všechno má a díky tomu je ideální pro naše focení,“ prohlásila šéfka magazínu SLiNK Rivkie Baumová.

Alessandra ale není úplným nováčkem v modelingu. V roce 2012 se objevila v italském Vogue. Má smlouvu s řetězcem H&M i značkou Healthy Is The New Skinny. Je modelkou v agenturách IMG New York, Natural Models LA, Milk Management London a D’management Milan.

Herec Andy Garcia, který se proslavil filmy Kmotr nebo Dannyho parťáci, má kromě Alessandry ještě další tři děti. S manželkou Marivi, kterou si vzal v roce 1982, má dcery Dominik (32) a Daniellu (28) a syna Andrése (14).