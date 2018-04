Dárky nenosí jen Ježíšek, ale i skřítkové a koza

Malí Norové zase čekají na vánoční kozu, ke které se v jiných částech Skandinávie přidávají i trpaslíci. Španělským dětem rozdávají dárky Tři králové. A v Německu mají dokonce dvě

štědré postavy - Knechta Ruprechta a Christkinda, tedy Ježíška.

Na postavu Ježíše Krista křesťané vzpomínají už téměř dva tisíce let. Magickou číslovku roku 2000, spojovanou s jeho narozením, odkázala nynějším dnům nejen křesťanská, ale i římská kultura. A to i přesto, že se tento židovský kazatel podle některých badatelů zřejmě narodil o několik let dříve.

Například český vědec Josef Šuráň, tvrdí, že dva tisíce let od Ježíšova narození uplynuly už před devíti lety, přesně 22. listopadu 1991. Po pěti letech bádání tento vědec na základě historicko-astronomických analýz dospěl k tomu, že byl Ježíš Nazaretský ukřižován 22. března roku 26. Bylo mu tehdy prý 34 let a čtyři měsíce.