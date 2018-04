Dana Batulková o StarDance: Došla jsem dál, než jsem čekala

Přiznává, že úplně nejhorší v soutěži pro ni byly poslední dva týdny. Projevila se fyzická únava i psychické vyčerpání. Tělo už odmítalo učit se další tance, pilovat nové sestavy.

"Když jsem to překonala, tak vždycky od středy už to bylo zase veselejší," tvrdí překvapená Batulková, která hned bezprostředně po vítězství prohlásila: "Nejelpší byla Zuzana."

Původně jste v soutěži byla za outsiderku, všimla jste si?

Samozřejmě. Počítala jsem s tím, že první, maximálně druhý soutěžní večer budu pryč.

Obávám se, že to vaše počáteční outsiderství nebylo způsobeno nějakým očekávaným antitalentem, ale, poněkud neférově, věkem.

Je to tak. Esemesky s hlasy navíc píšou hlavně ženy a ty fandí spíš mužům. Kroků v mužském podání sice někdy není moc, ale jsou roztomilí. Úhyn starších žen je, když to tak mám říct, skoro zákon přírody.

A ono ve vašem případě ne. Čím to je?

Nevím přesně, ale prý mi to i jde. Prý to chvílemi vypadá i jako tanec. Já to posoudit nemůžu, mně to přijde často spíš šílené. Ale asi tedy nejsem úplné poleno a taky věkový rozdíl mezi mnou a Honzíkem z nás udělal sice hodně nesourodý, ale naprosto originální pár.

To každopádně. Cítíte se někdy i vy sama pevná v kramflecích? Mám na mysli takový ten pocit: jo, to je ono, nádhera.

Chvílemi ano, a proto mě to i baví. Víc určitě standardní tance, latina tolik ne. Například s rumbou jsem měla opravdu potíž, je to erotický tanec…

…a vy jste ho měla tančit s takovým dítětem.

No právě. Říkala jsem předem: Tak to bohužel, to bych vypadala jako blázen, na to musíme jít malinko jinak.

A jak?

Honzík udělal moc šikovnou, jemnou choreografii. I sambu pojal trošku s nadhledem (oba měli černé brýle, celá skladba byla spíš vtipné taneční vystoupení). Možná právě tenhle zdravý přístup k tanci je něco, co je na nás lidem sympatické.





Pamatuji si vás z filmu Vrať se do hrobu, tuhle věkovou kategorii ve StarDance s prominutím trochu zastupujete. Měla jste tehdy natáčku na hlavě a symbolizovala jste takovou tu "typickou manželku". Mimochodem, nosíte doma natáčky?

Ne, nikdy v životě jsem natáčky na hlavě neměla. Jedině v televizní maskérně.

Tak to vám závidím. Co třeba tepláky?

Vůbec, doma nosím džíny, tričko, někdy krátké šaty přes kalhoty… Chodím tak nějak normálně, jako kdybych vyšla ven.

A venku máte k džínům tenisky, v televizním sitkomu Comeback, kde hrajete potrhlou prodavačku, oblékáte často růžovou. Jako by vám ani zdaleka nebylo padesát - je to styl, který vám vyhovuje?

To je samozřejmě úmysl scenáristů. To, co nosí Marcelka v Comebacku, bych si na sebe nikdy nevzala. Ale jinak žiju tak, že ráno vyjdu z domu a vracím se v noci. To nejde dělat v sukních a s podpatky. Kdybych pracovala v kanceláři, asi bych se oblékala jinak. Ale mám to tak vlastně odjakživa. Tatínek mě vychovával jako kluka a špendlil mě balonem na vrata. S klukama jsem kamarádila, hrála fotbal… I jsem se jako kluk oblékala. Takže když mi v patnácti naši koupili šaty a poslali mě do tanečních, vydržela jsem tam jen dvě lekce. Do té atmosféry, do toho divného stylizovaného prostředí jsem se vůbec nedokázala vměstnat.

Jak jste to potom dokázala teď?

Celkem dobře, díky profesi, kterou dělám a která mě nutí převlékat se do různých kostýmů. Taky věkem člověk zženští a tyhle věci jsou přirozenější.

Tatínek ve vás viděl kluka, kterého neměl?

Ale měl, mám mladšího bratra. Byla jsem prostě šikovná na klučičí sporty. A hlavně, vyrůstala jsem na vesnici, v Kolodějích u Prahy. Tehdy ještě neexistovala satelitní městečka. Tohle byla obyčejná vesnice, kde bylo hřiště s partičkou kluků a nahoře v kině se hrál Vinnetou… Skvělé dětství.

Pořád nechápu, kde se ve vás vzal po tom fotbale taneční talent.

Myslím, že zafungovalo něco, čemu se říká pohybová paměť. Na základní škole jsem dělala gymnastiku i rytmiku. Na DAMU jsem prošla hodinami dobového tance, baletu a akrobacie, i salto jsem uměla. Tělo si to zjevně pamatuje. Už jsem to v mém věku moc nečekala, ale je to dobré.

Chodíte si někam zatancovat?

Vůbec. A ani se nechystám. Při svém povolání nepotřebuju takové ty večerní páteční ventily. Divadlo je, s nadsázkou řečeno, permanentní mejdan a já už po představení netoužím nikam chodit.

Varuju vás, že vám to teď bude chybět.

No to asi bude. Hlavně lidi, které jsem ve StarDance poznala. A taky ten dril. Jsem zvědavá, co s tím udělám, jestli se přinutím chodit někam tancovat. Ale nějaké kurzy? Nevím, jestli by mě to bavilo.

Vřele doporučuju latinskoamerické tance pro ženy. Je to, jako byste chodila třeba na aerobik, akorát si místo cvičení tančíte. A muže k tomu vůbec nepotřebujete.

O tom jsem něco slyšela. Jo, to by mě možná bavilo.

Letos vám bylo padesát, což je věk, kterého se mnoho žen tak trochu bojí. Co to tedy vlastně je, ta padesátka?

Já sama pociťuju velký rozpor mezi tím, kolik mi je, a kolik mám vnitřní energie. Ale to nesouvisí s padesátkou, mám to tak od třiceti čtyřiceti. Když se dívám na ženy kolem sebe v mém věku, někdy se přistihnu, že se chovám neadekvátně…

…myslíte infantilně.

Nebo tak. Já říkám, že jsem celkově "retardovaná". Ale zřejmě je to zase dané mou prací. V divadle nejde říkat "milostivá paní, posaďte se". Mým kolegům je okolo dvaceti třiceti let. Je to úplně jiný druh komunikace.





Jak se ta vaše "retardovanost" projevuje?

Asi v bezprostřednosti, hravosti… Lidé v mém věku jsou většinou takoví solidní, decentní. To já neumím. V divadle při práci jsme zvyklí i na fyzický kontakt (sáhne mi rukou na rameno), něco takového v kanceláři asi nejde.

Myslím, že jde, ale rozumím. O některých ženách se říká, že čím jsou starší, tím jsou krásnější, cítíte se podobně?

Nevím, jestli jsem krásnější, ale cítím se dobře. Padesátka mě vůbec nesejmula. Tu největší krizi z věku mám za sebou. Přišla paradoxně ve třiceti. Nějak jsem se s tou dvacítkou neuměla rozloučit. V divadle se mnou tehdy zkoušeli kluci jako Michal Dlouhý, Dan Landa - a mně bylo najednou třicet, sakra! Zaskočilo mě to, vážně. Ale od té doby už jsem takový pocit neměla. Asi jsem se s tím nějak srovnala.

Které bylo vaše nejlepší období?

Myslím, že ho mám teď.

Tak nějak jsem to tušila. Odchod manžela k mladší ženě, požár domu až do základů, to všechno už je definitivně za vámi?

Asi. Samozřejmě se ty věci občas vracejí, jsou uložené v paměti. Jsou to takové bliky, vteřiny, které mě na chvíli vrátí zpátky. Najednou si vzpomenu na nějakou věc z rohu místnosti, která už tam nestojí, ani ten roh už není takový, jaký kdysi byl. Asi by vám to lépe vysvětlil psycholog, ale není to nic, co by mě sžíralo. Odplynulo to a takové tři roky jsem už v pohodě. Takhle dobře jsem se dlouho necítila.

Čí je to zásluha?

Musíte sama. Neuzavřít se do sebe. Mám výhodu v tom, že je kolem mě pořád hodně lidí.

Pomohl vám syn Jakub? Sehrál svou mužskou roli, když jste před sedmi lety zůstala sama?

Tak určitě sehrál. Mé druhé dítě, dcera Mariana, je o jedenáct let mladší, takže se s Kubou o lecčems radím odjakživa. Ale v tomto směru jsem na něj nechtěla cokoli navalovat. To by ani nebylo fér.

Bydlí ještě s vámi?

Už ne, žije totiž pořádným nočním životem a k nám na vesnici se v noci dostat nedá. Už na DAMU měl s kamarády pronajatý byt a platili si společně nájem. Teď má přítelkyni. Na jaře rekonstruovali byt a bydleli přechodně u nás. Teď už jsou spolu.





Jeho přítelkyní je herečka Martha Issová, vím, byla vám fandit v televizním přenosu. Mimochodem, netrénujete doma taneční kroky třeba s ní?

Kdepak. Jinak Martha je skvělá, spontánní a neskutečně úžasná a pozorná bytost. K mým dětem i k mým rodičům. Ženská do nepohody, a zároveň živel. Jeden nikdy neví, jak se osud vyvrbí, ale tu bych Kubovi opravdu přála.

Byl pro vás jeho odchod z rodinného hnízda těžký?

Docela jo. Naštěstí to byl odchod pozvolný. Ale fakt to není jednoduché, a to jsem ve výhodě, že jsem měla ještě malou dceru. Dnes je Marianě čtrnáct. Když matce odcházejí obě děti najednou, musí to být náraz. Asi bych byla hodně smutná.

Váš taneční partner Honza je v soutěži dost možná nejmladší tanečník, je mu třiadvacet let. Jestli dobře počítám, je mladší než váš syn, že?

Ano, o dva roky.

To byl los? Nebo to udělali naschvál?

Vím já? Vůbec netuším.

Co vám problesklo hlavou, když jste se dozvěděla, že budete tančit s ním?

Přichystali to jako překvapení. Když jsem přijela na Kavčí hory, řekli mi: "A představíme vás před kamerami, váš partner bude v sále stát zády, pak se otočí a vy se uvidíte." To mě zaskočilo, ještě že jsem se ráno aspoň trochu namalovala, napadlo mě v duchu. Myslela jsem totiž, že se jen seznámíme a půjdeme domů. Tak jsem tedy přišla, Honzík se otočil… a já se ocitla v naprostým nefalšovaným šoku: Panebože, takový děťátko! Otočil se na mě hezkej, ale úplně mlaďoučkej kluk, úplné dítě. Čekala jsem popravdě trochu mužnější typ. Chudák malej, řekla jsem si. Tak se, chlapče, připrav na to, že bohužel jdeme brzo ven.

Co na vás říkal on?

No, nevím, zda s tím byl úplně smířený.

Třeba si taky řekl něco podobného: Panebože, taková…

…stařenka (směje se). Nevím, to byste se musela zeptat vy jeho.

Máte ostych? V tanci je vztah a občas i, jak jste sama řekla, erotika.

Jsem zvyklá z divadla, i na ty doteky.

Nemůžeme si vzájemně říkat: Promiňte, mohu se dotknout, můžu vás vzít za ruku… Ne, jsme absolutně zvyklí, nedělalo mi to žádné potíže.

Jak na Honzu reagoval váš syn?

Nijak to nekomentoval.

Sleduje soutěž?

Sleduje, ale často hraje někde v divadle, takže napíše předtím esemesku. Na jednom přenosu byl.

Lidi vám hodně fandili od začátku. Kdo vám vysekne poklonu, když přijdete domů?

Mariana a můj přítel. Ale taky moji rodiče. Maminka mi tuhle napsala krásnou esemesku, která mě dojala: "Babička je tam s tebou, ta tak strašně ráda chodila na všechny bály."

Přítel nežárlí, že tancujete s někým jiným?

Ne. To přece ani nejde. Na takového chlapečka… To je opravdu nesmysl!

V posledních letech jste se na veřejnosti často objevovala po boku mnohem mladších mužů. To je náhoda? Nebo je to tím, že jste, když použiju vaši nadsázku, retardovaná?

Vy jste měla mezi těmi mladými muži zřejmě na mysli Tomáše Krejčího (o třiadvacet let mladšího), ale to byl kamarád a jen novinářská virtualita z toho udělala něco víc. Nicméně asi mám k mladším klukům blíž, potkávám se s nimi teď v Comebacku, potkávala jsem se s nimi v seriálu Redakce. Nejsou tak ješitní, jsou to výborní a otevření kamarádi.

Váš přítel je také mladší než vy?

Ano.

Prozradíte mi, o kolik let?

(na chvíli se odmlčí) O dvanáct.

Pane jo. Tak to gratuluji. Nebojíte se o takový vztah? Bývají ohroženější.

Jak to myslíte? Můj přítel si ze mě dělá legraci a říká, že vypadá jako můj "starší bratr". Na začátku jsem věkový rozdíl trochu řešila, ale po nějaké době začnou o kvalitě vztahu rozhodovat úplně jiné věci. Ano, byla jsem vychovaná poměrně konzervativně. Můj tatínek je o pět let starší než maminka, tak, jak to má být. Ale pak jsem se tím přestala zabývat. Žiju tím, co je, a neřeším to.

Děti taky ne?

Kuba je myslím rád, že jsem šťastná. Pro děti totiž může být podobná situace obecně vysvobozením. Když Kuba odcházel z domu a já v něm zůstala s Maruškou, trápil ho jakýsi pocit povinnosti, zda by přece jen neměl zůstat. Ujišťovala jsem ho, že ne, že opravdu nemusí, ale ty děti to řeší, když se hnízdo rozpadne a máma či táta zůstanou sami. Tahle dětská empatie je fajn, ale jen do určité míry, děti mají žít svůj život, nezatížené tím, že je někde smutná máma. Takže když pak ta máma naváže na svůj předchozí život a je šťastná, je to pro děti úleva.

Jak to bude u vás vypadat na Štědrý den?

Ten máme vždycky stejný: jdeme k mým rodičům, tam se rozbalují dárky, pak se jde na mši. Letos půjdu k rodičům já, Mariana, asi i můj přítel. Vždycky chodil i Kuba, ale letos nevím. Třeba budou změny. Uvidíme.

Skončilo StarDance. Měla jste svého favorita?

Těžká otázka. My jsme k sobě přilnuli všichni. Marek Eben s Terezou nás už na začátku varovali: "Počkejte, počkejte, až začnete vypadávat." A je to tak. Každý pak ostatním chybí. Favorita jsem neměla, každý je úplně jiný. S Mírou je sranda, Vladimír byl elegantní, Jana něžná, Zuzana skvěle tančí... Ne, to se vážně nedá říct. A já? Nejsem soutěživá. Došla jsem dál, než jsem čekala.