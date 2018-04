"Dám si ještě jedno a jedu..." V čem se liší mužské a ženské lži?

Vzpomínáte si, jak to bylo, když jste si naposledy vyšla s kamarádkou jen tak cournout po obchodech a vrátila jste se domů s úlovky, které jste tam zkrátka nemohla nechat?

Ať už to byla třetí černá kabelka (ale takovouhle se zipem a kytičkovou aplikací přece ještě nemáte!), nové šaty (kolikrát se stane, že vám takhle skvěle padnou?) nebo dvoje boty (výhodně, v akci 1 + 1 zdarma), už cestou k domovním dveřím jste pravděpodobně zredukovala cenu nákupu na polovinu, abyste předešla vyčítavým pohledům a brblavým zmínkám o povážlivém stavu rodinného konta a nutnosti úspor.

Každý máme své lži

Nebojte, nejste jediná. Podle nedávného britského výzkumu lžou totiž ženy nejčastěji právě o výšce svého posledního nákupu, zatímco muži nejčastěji manipulují s pravdou v případech, kdy prohlašují, že si dají ještě jedno pivo a jdou domů, nebo tehdy, jsou-li tázáni: "Nejsem v tom moc tlustá?"

5 nejčastějších mužských lží "Nic se neděje, jsem v pohodě."

"Dám si ještě jedno pivo a jdu."

"Ne, nevypadáš v tom tlustě."

"Neměl jsem signál."

"Jsem na cestě (už parkuju)."

Dá se říct, že většina z nás lže (nebo neříká pravdu) prakticky všude, kudy chodí. Lžeme partnerům, rodičům, kolegům v práci i našim šéfům. Co je ovšem překvapivější, je fakt, že muži lžou víc než ženy. Zatímco příslušnice něžného pohlaví si upravují pravdu v průměru "jen" třikrát denně, pánové tak činí dokonce šestkrát za den. A to ani ne tak proto, že by byli tak zkažení, jako z důvodu, že jim prostě přijde pohodlnější, rychlejší nebo praktičtější trochu zamlžit fakta než přiznáním pravdy riskovat vyhrocení situace. Zejména v případech, kdy vlastně "o nic nejde".

Ženy mlží o váze, muži o platu

Další důležitou oblastí, kde citlivé údaje korigujeme podle momentální potřeby, je navazování vztahů. Každý přece chce na prvním rande zabodovat! Někdo tomu říká lhaní, jiný zatajování skutečnosti a třetí by to ještě možná obhájil zlepšováním image. A tak muži i ženy přikrášlují skutečnost po svém. Zatímco muži většinou před novým objektem zájmu zvyšují svou postavu i hodnotu svých příjmů, ženy mají spíše tendenci snižovat svou váhu i věk.

5 nejčastějších ženských lží "Nic se neděje, jsem v pohodě."

"Ne, to není nové. Jen jsem to moc nenosila."

"Měli to ve slevě."

"Nevím, kde to je. Ani jsem se toho nedotkla."

"Ne, nevyhodila jsem to."

"Muži prostě nadhodnocují své pozitivní vlastnosti, zatímco ženy podhodnocují ty, které by negativně ovlivňovaly jejich image," tvrdí psycholog Satoshi Kanazawa z London School of Economics.

Pak je tu jedna lež, které se dopouštějí muži stejně jako ženy, ale lžou opačně. Je to v počtu bývalých partnerů. Zatímco muži se hrdě hlásí k desítkám sexuálních zkušeností, ženy jich přiznávají jen minimum.

Muži také častěji než ženy prozradí tajemství o sobě, zatímco ženy prozradí častěji tajemství jiných osob.

Zajímavé je, že 83 % lidí tvrdí, že vždycky poznají, když jim někdo lže. Podle odborníka na řeč těla Richarda Newmana se však mnoho z nich mýlí. "Všeobecně se má za to, že když někdo lže, tak skrývá tvář a vyhýbá se očnímu kontaktu. Opak je ale pravdou," tvrdí. "Lháři obvykle dělají všechno pro to, abyste si mysleli, že mluví pravdu. Sedí uvolněně a hledí vám do tváře, aby mohli sledovat vaše reakce."