Máme si vzít tkaničku, kdybychom už porodnici nestihli, děsí se Kuba

Zuzana: Vítej na světě, Zuzanko

Jako první z aktérů série Čtyři v tom přivede na svět sympatická blondýnka z Moravy Zuzana. Krátce před porodem si ještě střihne roli jednoho z pořadatelů požárnické soutěže a stačí pokárat svého muže Honzu za to, jak si vede za volantem.



Nastávající tatínek totiž za dohledu své ženy trénuje. „Co se týče řízení, já občas trpím,“ stěžuje si Zuzana. „Auto brečí a já brečím s nim.“



„Do všeho kecá,“ komentuje to Honza, který je podle svých slov nehádavý typ. „Přestanu komunikovat,“ popisuje svou krizovou strategii.

Když Zuzana začala pociťovat kontrakce po patnácti minutách, vydali se s Honzou do porodnice v Kyjově. Nastávající maminka bere situaci sportovně, ale na tatínkovi je vidět silná nervozita.

„Dostane injekci s oxytocinem, aby ty bolesti byly efektivnější a aby nám ten porod víc postupoval,“ oznamuje sestřička. „Zatím nám to začalo trochu stagnovat.“

A pak už to jde ráz na ráz. Jak Honza později vyprávěl přátelům na dožínkách, kam se vydal rovnou z porodnice: „Třikrát zatlačila a bylo to.“ Šťastná Zuzana vítá svou novorozenou dcerku radostným zvoláním: „Ahoj, Zuzanko!“ Tatínek stříhá pupeční šňůru a mise je dokončena.



Zuzana a Honza s novorozenou Zuzankou.

„Já se na to miminko nemůžu vynadívat. Je krásný,“ hladí později Zuzana své první dítě. Ani ona prý nečekala, že to půjde tak pěkně.



Květa: I malý kopeček je pro mě Mt. Everest

Květa, která čeká své páté dítě, přivede před kameru své nejstarší dítě. Čtrnáctiletou Dominiku, která žije u babičky. Obě se shodují na tom, že jsou víc kamarádky než matka a dcera.



„Když se narodí Tadeáš a máme Adama, tak to už se máma nezastaví a ani se nevyspí,“ hodnotí situaci Dominika, která slíbila, že bude bratříčka hlídat.

Květa má zatím čtyři děti. Na snímku je s nejstarší Dominikou a nejmladším Adamem.

Přestože si Květa postěžovala, že vypadá jako velryba, vyrazila početná rodina do lesa na houby. „Bude to nádhernej výlet, už teď to vidím,“ odhaduje sarkasticky Jirka už dopředu celou akci.



V lese děti celkem řádí a na rodičích je vidět, že už toho mají občas dost. „Na vás aby si člověk pořídil zbrojní pas!“ oznamuje unavená Jitka rozjíveným potomkům.

Když ale cesta začíná stoupat, už jí do řeči moc není. „Je to pro mě teď už dost náročný. Ten kopeček, to je pro mě Mount Everest,“ tvrdí. „Když jsem naposledy lezla na kopec, za hodinu poté se mi narodila Gabča. Tak bych to nerada pokoušela.“

Jirka se přiznává, že mu Květa zásadně změnila život. „Obrátila mi ho naruby,“ říká. „Já jsem byl tvor, který se s nikým moc nepáral. A ona mi dala nůž na krk, buď zvolníš a začneš se chovat, nebo od tebe půjdu,“ vyprávěl.

„A jelikož já jsem nechtěl, aby ode mě šla, tak jsem ubral. Dělá mi to problémy doteď, ale snažím se. Ale já jsem za to rád,“ dodává Jirka, který se musel vyrovnat i s tím, že jeho rodina nebyla zrovna nadšená, když si našel „ženskou s dětma“.

Lenka: Při tanci jsem to já, kdo vede

Lenka s Martinem se vydávají s dvouletým Dominikem a Martinovými rodiči nakupovat nábytek do pokojíčku pro miminko. „Mě vždycky na konci toho těhotenství chytne hnízdící pud,“ vysvětluje nastávající maminka.



Její tchán neskrývá obdiv ke svému synovi. „Překvapil mě už tím, že šel na tu mateřskou. Že si na to troufl,“ prohlašuje s tím, že on sám by do toho určitě nešel. „Nezvládl bych to.“



Martin však péči o syna zvládá skvěle a přitom ještě stihne tančit. Chodí totiž s Lenkou na lekce společenského tance, kam byl prý zpočátku poněkud dotlačen.

„Já jsem k tomu neměl vztah, mě to nezajímalo,“ přiznává s tím, že nakonec ho tanec prý bavit začal. „Už sem chodím víceméně dobrovolně,“ směje se.



Martin a Lenka na taneční hodině.

Lenka přiznává, že při tanci svého muže častěji vede ona než naopak. „Problém je v tom, že já bych měl slyšet tu hudbu, ty doby, jenže já to neslyším,“ vysvětluje Martin.



Nastávající rodiče se prý tentokrát rozhodli využít tanec i jako přesvědčovací argument pro miminko, které se pořád nechce otočit. Kdyby to ale nevyšlo, je tu ještě baterka. Lenka totiž na internetu vyčetla, že stačí posvítit na bříško a dítě se přesune za světlem.

Andrea: Nepotřebujeme extra bohatství

Andrea s Jakubem se vydávají na svůj poslední pracovní nákup do Německa. „Kubík už nechtěl jet,“ vysvětluje jeho těhotná žena, která je už v 38. týdnu těhotenství. „Ale zrovna mají ty nejlepší slevy,“ prozrazuje, proč na cestě trvala.



Nastávající tatínek už plánuje, jak budou výlety za obchodem probíhat v blízké budoucnosti. „Až bude Kubíček, tak ho dáme do šátku, tady je řeka, park, spousta možností.“ A když bude miminko plakat, přinese ho mamince a ta ho nakojí.

Jakub a Andrea na nákupech v Německu.

„Na podzim chceme začít šít svoji značku,“ prozrazuje Andrea, která má zálusk třeba na bodýčka k narozeninám s číslem nebo se jménem. „Chceme mít něco jistýho, abychom mohli být celý život spolu a podnikat,“ dodává. „A my zas nepotřebujeme nějaký extra bohatství.“



Kuba je ovšem s blížícím se termínem porodu stále nervóznější. „Jsem nervózní už jenom z cesty tam. Člověk neví, kdy to přijde,“ vysvětluje hlavní důvody svých obav. „Ono se to stihne, ale co když ne? Říkali, že si máme vzít s sebou tkaničku, aby se kdyžtak zavázala pupeční šňůra,“ dodává lehce vyděšeně.