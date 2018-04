Jirka je ideální matka v domácnosti, řekla o svém muži těhotná Květa

Svět se mění a úloha tatínků také. Pokud se jejich otcové nějaké výchovy dopouštěli, bylo to obvykle spíš jen pokárání nebo trest, k dětem přece patřila matka a tátové nosili domů peníze a pak spravedlivě odpočívali.

Dnešní generace otců je však docela jiná. Chtějí si své děti užít, věnovat se jim, nebojí se být u porodu ani přebalovat plenky. Baví je být u toho, když z malého miminka roste jejich budoucí parťák. A také chodí dobrovolně na rodičovskou dovolenou.

A právě na této změně postavili dramaturgové České televize už čtvrtou sérii oblíbeného cyklu Čtyři v tom o nastávajících rodičích a jejich proměnách v čase před a poporodním.

Udělej mě dědečkem!

První dítě čekají manželé Zuzana a Honza z Kyjova. Zdravotní sestřička a úředník se seznámili před osmi měsíci, a když zjistili, že čekají rodinu, hned se vzali.

Bydlí společně v domku u Honzovy maminky, která nemá ze soužití obavy. „Teprve se sžíváme,“ prozrazuje. „Ale vidím, že Zuzka je velmi tolerantní, takže myslím že to půjde.“

Zuzana nemá ani tak strach porodu, jako z toho, co bude po něm.

Novomanželé a nastávající rodiče se shodují v lásce k folkloru i v klasickém rozdělení rolí v rodině. Zuzana se na svůj první porod připravuje, chodí cvičit a jak sama říká, na praxi jako zdravotnice měla v ruce desítky miminek.

Přesto cítí obavy: „Strach z porodu mám i nemám. Mám spíš strach co bude po porodu, jestli se budu umět starat o miminko. Jak to zvládnu.“

Na vnoučátko se těší i její tatínek: „Říkám Zuzce už pět let, aby mě udělala dědečkem. Svoje děti jsem si neužil, protože jsem budoval dům.“

Jirka je nejlepší matka

Zato Květa, která pracuje jako pečovatelka, se chystá přivést na svět už páté dítě. Nejstarší čtrnáctiletou Dominiku, která žije u babičky, má z prvního vztahu. Z druhého pak devítiletou Gábinu a šestiletého Aleše.

Se svým současným manželem Jirkou, který pracuje jako poštovní řidič, má nejmladšího syna Adámka, kterému je rok a půl. Rodina žije v malém bytě ve Zlonicích, kde jsou všichni spokojení, jak říká Květa a obrací se pro souhlas na Jirku.

Manžel se smíchem přikyvuje. „Já to mám v popisu práce. Souhlasit a nic nenamítat,“ dodává. A přitakává své ženě i na prohlášení, že jejich vztah je zcela rovnocenný. „Sem tam nějaká bouřka, ale po bouřce je většinou zase krásně,“ vysvětluje, zatímco se za pomoci dětí činí v kuchyni.

„Jirka je ideální matka v domácnosti,“ dodává Květa obdivně. „On si umí ten čas tak krásně naplánovat. Zatímco já jsem chaotik, všude všechno roztahané, večer se chytám za hlavu, dítě řve, druhé dítě řve...“

„Jirka, ten má všechno cajk. Má uvařeno, upečeno, nikde nikdo neřve, tady je uklizeno. Fakt je v tom dobrý,“ chválí manžela, se kterým se seznámila díky internetu.

„O ruku požádala ona mě,“ prozrazuje Jirka. Zeptala se prý: „A ty by sis mě vzal?“ „No, asi jo,“ odpověděl tehdy. A byla svatba. Ačkoliv uživit tolik krků není legrace, očekávají oba rodiče dalšího potomka s radostí.

Na rozdíl od mladší části rodiny. „Když jsme jim oznámili, že budou mít dalšího sourozence, tak se Alešek chytil za hlavu a řekl: Ježíši Kriste, další dítě,“ vypráví Květa. „A Gábina se mnou asi týden nemluvila.“

Ačkoli u porodu jejich zatím nejmladšího dítěte byl Jirka spíš omylem, protože tak nějak nestihl odejít, tentokrát by ho Květa měla u porodu ráda plánovaně. „Posledně to zvládl tak hezky. Byl statečný,“ vzpomíná.

Táta na plný úvazek

Lenka pracuje jako vysoce postavená manažerka v automobilovém průmyslu, a protože její výplata byla reálně vyšší než manželova, zůstal s jejich dnes dvouletým Dominikem na rodičovské dovolené Lenčin muž Martin.

Teď čekají holčičku, z čehož má radost hlavně budoucí maminka. „Byla nadšená,“ prozrazuje Martin, který by přece jen raději bral zase kluka.

Jednou týdně chodí Dominika hlídat babička nebo dědeček a Martin jde na půl dne do práce. Předtím ale ještě uspí syna, trochu poklidí, hodí do sebe oběd a vyrazí mezi lidi, jak říká.

„Musím to zaklepat, ale těhotenství mám v pořádku,“ raduje se Lenka, která i přes rostoucí bříško jede naplno v zaměstnání, kde je jedinou ženou ve vyšším managementu. „Říkám, že jsem reklama na těhotenství. Nemám žádné problémy, nevolnosti, nijak mě to neomezuje,“ raduje se.

Mladá maminka o sobě říká, že je workoholik, ale připouští, že poté, co byla s prvorozeným Dominikem půl roku doma, se jí od něj zpátky do práce nechtělo. Po druhém porodu plánuje být doma tři až pět měsíců, pak předá péči o děti opět Martinovi. „Neumím si představit že bych byla na mateřské tři roky,“ dodává.

Být tátou zvládnu

Čtvrtým párem, který se štábem České televize za zády čeká miminko, jsou sportovci Andrea a Jakub. Ti se nedávno vzali a společně vychovávají čtyřletou Agátku z Andreina prvního manželství, která má lehčí vrozené postižení.

Andrea se živí prodejem německého textilu přes internet, takže chce v obchodování pokračovat i po porodu syna Kubíka. Její muž proto hodlá nastoupit na rodičovskou dovolenou a ve volném čase jí s prací pomáhat.

Andrea si nepřeje, aby byl Jakub u porodu. Jemu to ani moc nevadí.

Spolu s nimi bydlí v elegantním chomutovském bytě nedaleko nádraží také dva pejsci. „Až se narodí Kubíček, tak to s nimi snad zvládneme,“ doufá Jakub. „Charles, ten je v pohodě. Ale Čiko to snad vezme líp, než vzal mě.“

Přestože je Jakub zdatný sportovec a projevuje se také jako šikovný a pečlivý táta nevlastní dcery, odvaha k tomu, aby doprovodil svou ženu na porodní sál, mu chybí. Na otázku, jestli bude u porodu, odpovídá se smíchem: „Asi ne! Manželka nechce a já ji v tom rád podpořím.“

„Já si myslím, že chlap by u porodu být neměl,“ vysvětluje Andrea, která by chtěla mít v této exponované chvíli po boku raději kamarádku Lucii. O tatínkovských schopnostech svého muže ovšem žádné pochyby nemá ani ona, ani obě nastávající babičky. I Jakub sám věří, že to zvládne, i když to pro něj bude všechno nové, jak říká.