Když jsme se o čtvrté dítě přestali snažit, otěhotněla jsem, líčí Veronika

První Veroničino dítě přišlo na svět císařský řezem, protože Roman byl otočený koncem pánevním. Veronika si pak prožila také rozchod s Romanovým tatínkem. Největší komplikace si ale Veronika zažila při porodu Denise. Placenta totiž již měsíc před narozením syna správně nepracovala.



Komplikovaný porod Denise

„Druhý porod byl vyvolávaný a protahovaný, Denisek neměl dostatek kyslíku, ale na císaře už bylo pozdě, jelikož byl v porodních cestách. Následovala hora léků na urychlení porodu, ale i tak pokračoval porod dalších 6 hodin. Denisek se také nalokal zakalené plodové vody. Nejspíš z toho důvodu je takový, jaký je,“ vzpomíná Veronika. Denisovi lékaři později diagnostikovali poruchu autistického spektra.



Třetí Veroničino dítě přišlo na svět také poměrně rychle, opět došlo na zdravotní komplikace a v sedmém měsíci se lékaři rozhodli pro císařský řez. „Průtok pupečníkem byl na nule a miminko muselo okamžitě ven,“ popisuje Veronika Míšův příchod na svět.



Po předchozích vztahových karambolech a komplikovaném vztahu s vlastní rodinou našla Veronika svůj bezpečný přístav až se starším Milošem. Padesátiletý Miloš pracuje mimo domov a pomáhat s dětmi a domácností může jenom o víkendech a svátcích. S dětmi to ale jako bývalý táborový vedoucí umí skvěle, i když není biologickým otcem všech čtyř chlapců. „Miloš je táta s velkým srdcem a porozuměním. Děti má omotané kolem sebe, nedělá mezi nimi rozdíly a tím je pro nás výjimečný,“ říká s láskou Veronika.



Co na to maminky Dokument Čtyři v tom vyvolal řadu emocí také na portálu eMimino.cz.

Většinu starosti o hyperaktivního Romana, autistu Denise a malého Míšu, který celou zimu trpí na laryngitidy a záněty průdušek, musí proto zvládnout sama. Svá dosavadní těhotenství navíc neprožívala Veronika zrovna snadno, u dvou předchozích jí lékaři kvůli autoimunitním problémům doporučili přerušení a ona je poslechla. Přesto s Milošem toužili po dalším miminku.



Denisova diagnóza

„Pokoušeli jsme se rok a půl, když nám lékaři oznámili Denískovu diagnózu, dětský autismus. Odpískali jsme snažení, dokud se nenaučíme s Denískem pracovat a nezjistíme přesně, co to dětský autismus je. Dva dny po diagnóze jsme ale zjistili, že jsem těhotná. Bylo rozhodnuto. Bez diskuse jsme oba věděli, že to dáme, že je to jen další radost a starost navíc,“ vzpomíná na pozitivní těhotenský test se čtvrtým synem Tomem.



Poslední těhotenství však prožívala mladá maminka po fyzické i psychické stránce velmi těžce. Prvních 12 týdnů musela proležet kvůli krvácení, pak vyšly špatně první testy na rozštěpy a následovaly obrovské starosti. Veronice pomáhala babička i Miloš, který si vzal v práci volno. „Bylo to pro mě nejhorších devět měsíců, kdy jsem si připadala neschopná se o cokoliv postarat a fungovat. Nejednou jsem fňukala, že už nemůžu,“ říká teď již s úsměvem Veronika a dodává, že porod byl pro ni vysvobození.



Napočtvrté hezký porod

Poslední porod si Veronika vyzkoušela i za přítomnosti štábu pořadu Čtyři v tom. Vzhledem k předchozím komplikacím při porodech se obávala, co se semele tentokrát. Lékaři jí naplánovali císařský řez, protože už dva prodělala. „Do nemocnice jsem nastupovala s hrůzou, jaké to tam zas bude, co bude miminku a jak dlouho skončíme na JIP. Ale díky perfektním sestřičkám na oddělení a mému gynekologovi to byl jediný porod, kdy jsem si tři dny v porodnici náramně užila. A hlavně jsem po celou dobu s výjimkou prvotního vyšetření měla Tomíka jenom u sebe,“ říká spokojeně energická rusovláska.



Každodenní šrumec se čtyřmi dětmi zvládá s úsměvem. „Je tu takový fofr, že v pondělí vstávám a najednou je pátek. Je to ale krásné, děti jsou v klidu, protože mají režim, znají své hranice co smí a co ne, všichni znají program den dopředu a o to víc jsou klidnější. Mají svoji jistotu.“ Největším stresem jsou proto chvíle, kdy jedno z dětí onemocní a následně to od něj chytí ty další. V záloze ale má Veronika ještě svoji babičku, jak říká „kouzelnou babičku“, která vždy ochotně přispěchá na její volání o pomoc.



„Velkou rodinu jsem nikdy neplánovala. Ale přišla, je tu a je krásná. Pro nás dokonalá,“ říká spokojeně Veronika, která je již dlouhých deset let na rodičovské dovolené.