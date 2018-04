Čokoládový plát na zmrzlinové sendviče

NA 12 SENDVIČŮ

Příprava: 25 minut + 10-12 minut pečení + chlazení alespoň 4 hodiny

* 210 g hladké mouky

* 50 g holandského kakaa

* 1/2 lžičky jedlé sody

* 1/4 lžičky soli

* 110 g másla, změklého

* 170 g krupicového cukru

* 1/2 sáčku vanilinového cukru nebo

* 1 lžíci cukru s pravou vanilkou

* 210 ml studeného mléka

Obměny těsta

* Peprmintové

Přidejte pár kapek mátové esence.

* Pomerančové

Do těsta přidejte pár kapek pomerančové esence.

* Kávové

Do těsta spolu s vanilkovým cukrem přidejte 1 lžíci rozpustné kávy.

* Kořeněné

Přidejte 1/2 lžičky mletého zázvoru, skořice nebo hřebíčku.

1. Upečte těsto

Mřížku v troubě dejte na střední pozici. Troubu předehřejte na 220 ˚C, horkovzdušnou na 200 ˚C. Plech s vyšším okrajem o rozměrech cca 45 x 32 cm vyložte pečicím papírem tak, aby papír pokryl i delší stěny. Mouku, kakao, sodu, vanilkový cukr a sůl spolu prosijte do mísy a promíchejte. V jiné míse zpěňte hodně změklé máslo s cukrem. Třete přibližně tři minuty, přidejte mléko, utřete dohromady a pak spojte se sypkou směsí.

Na papír na plechu přeneste těsto; dobře to jde naběračkou. Papír přidržte a směs rozetřete co nejvíc do rovna (výborně vám poslouží plochá obracečka nebo špachtle). Plech můžete i otáčet. Kus pečicího papíru stejné velikosti jako rozetřené těsto trochu potřete olejem a položte naolejovanou stranou na těsto. Vyrovnejte válečkem a pak papír sejměte. Pečte deset až dvanáct minut; poté otestujte špejlí. Vpíchněte ji do těsta: pokud na ní ulpí mírně vlhké drobečky, nechte těsto už jen vychladnout na pokojovou teplotu.

2. Naplňte sendviče a zamrazte

Zatímco plát těsta chladne, na čistý plech položte křížem přes sebe dva velké kusy potravinové fólie. Vychladlé těsto uvolněte nožem a překlopte na prkénko. Stáhněte pečicí papír a rozkrojte základ sendviče napříč přesně na polovinu. Jednu půlku dejte horní stranou dolů na fólii (třeba pomocí široké špachtle).

Zmrzlinu (budete potřebovat asi 700 ml) vyndejte z ledničky a nakrájejte na plátky. Šikovné je celý kelímek rozstřihnout a zmrzlinu vyklopit na prkénko. (Zmrzlina musí být hodně studená; pokud je to nutné, nechte ji nakrájenou na talířku znovu zmrazit.) Kousky zmrzliny vedle sebe klaďte tak, aby vznikly minimální mezery.

Teď zmrzlinu pokud možno jemně, ale rovnoměrně rozetřete špachtlí, nejlépe gumovou. Anebo na studenou hmotu položte fólii a roztlačte zmrzlinu rukama. Před dalším krokem fólii samozřejmě odstraňte.

Přikryjte zmrzlinu druhým plátem těsta a přimáčkněte tak, aby se rovnoměrně rozprostřela. Celé dílo obalte fólií a i s plechem dejte aspoň na čtyři hodiny do mrazáku a nechte ho tam až dva dny. V téhle chvíli už máte postaráno o skvělý domácí dezert!

3. Nakrájejte a ozdobte sendviče

Vyjměte plech z mrazáku a naplněný plát těsta přeneste na prkénko. Na uvolněný plech položte novou fólii a z dezertu sejměte horní vrstvu fólie (spodní můžete ponechat).

Pracujte rychle; bude se vám hodit pravítko a ostrý nůž. Na povrchu naznačte kostky: mělo by jich být dvanáct, tři na kratší a čtyři na delší straně. Krájejte rychle a nůž mezi jednotlivými řezy otírejte. Pokud máte v kuchyni teplo, dejte hotové sendviče i s plechem znovu do mrazáku. Můžete také nakrájet vždycky jen jeden pruh a zbytek zatím nechat v mrazáku.

Drcené přísady dejte do mělké misky a přitiskněte na ně dvě nebo všechny strany sendviče, aby se kokos, ořechy apod. hezky zabořily do zmrzliny. Sendviče pak dejte na plechu znovu zmrazit (nebo je obalujte po jednom a zbylé mějte v mrazáku). Potom je sejměte z plechu, jednotlivě zabalte a uložte zpátky. V mrazáku vydrží asi čtrnáct dní.

Vtipně ozdobeno

Půvab sendvičů spočívá i v tom, že je můžete obměňovat díky různým druhům zmrzliny. Zajímavých nuancí dosáhnete, když dezert obalíte v drcených křupavých přísadách. Tady je pár tipů:

* ovocné bonbony (např. Bon Pari: zabalte je do utěrky a nadrťte válečkem nebo paličkou na maso);

* jemně nasekaná nebo nastrouhaná čokoláda;

* kandované ovoce (ananas, meruňky, zázvor);

* strouhaný kokos;

* drcené ořechy nebo mandle;

* drcené sušenky (Derby, Esíčka, sněhové pusinky apod.);

* hotové cukrové zdobení