Co znamená být dobrý v posteli? Ženy to vidí jinak než muži

Z ženského pohledu je v posteli nejlepší tehdy, který partnerce slovy i skutky prokazuje, že dychtí po jejím těle, a když ji s rozkoší obnažuje a hýčká.

Muži to ale vidí jinak. Pro ně je "v posteli dobrá" taková žena, která dá zřetelně najevo, že prožívá tělesnou slast, ví, jak jí dosáhnout, a s potěšením o tom mluví. Alespoň tak to tvrdí rakouská spisovatelka a sexkoučerka Ursula Inéz Krebsová. Nedávno vydala svěží dílko nazvané Padesát věcí, které by ženy měly vědět o sexu.

Kniha je napsaná v duchu hesla, které Krebsová veřejně razí: "Dobrý sex má jen máloco do činění se štěstím, spíš jde o vědu." Podle zmíněné vídeňské znalkyně této problematiky označovali už staří Číňané sex za "medicínu nebeského potěšení". Vnímali ho prý jako prostředek prodloužení života.

Také pro moderní medicínu je sex "efektivním zdrojem životní síly", píše Krebsová. Člověka prý činí zdravějším i šťastnějším. Díky sexu rostou svaly lidského těla. Kdo se mu oddává, vypadá podle vídeňské literátky mladší, než ten, kdo nesouloží. "Sex navíc může odbourávat stres a dodávat energii," horuje Inéz Krebsová pro intenzivní intimní život.